Liveticker: Mainz - Freiburg

20.16 Uhr: Die letzten vier Spiele in Folge hat Mainz verloren. Unter Trainer Schwarz hat es das bisher noch nicht gegeben. “Es nervt, es frustriert. Aber wir sind vorwärtsgerichtet“, meint der Coach. Erst einmal hat Mainz in dieser Saison zu Null gespielt. „Wir brauchen die komplette Verteidigungshaltung der ganzen Mannschaft“, so Schwarz.

20.11 Uhr: Zehn beziehungsweise zwölf Punkte trennen die beiden Teams vom Relegationsplatz. Und genauso viele Zähler fehlen bis zu einem internationalen Platz. Der Tabellenzwölfte gegen den -dreizehnten verspricht auf den ersten Blick nicht gerade Fußball deluxe. Mainz könnte mit einem Sieg an Freiburg vorzbeiziehen. Freiburg dagegen könnte Aufsteiger Düsseldorf vorerst vom elften Rang verdrängen. Bisher hat Freiburg in der Bundesliga in Mainz noch nicht gewinnen können.

