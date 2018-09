Liveticker: Mönchengladbach - Schalke

MÖNCHENGLADBACH - SCHALKE 1:0

Bereits beendet:

FC Bayern - Leverkusen 3:1 (2:1)

Leipzig - Hannover 3:2 (2:1)

Mainz - Augsburg 2:1 (0:0)

Wolfsburg - Hertha 2:2 (0:0)

Düsseldorf - Hoffenheim 2:1 (1:0)

WIEDERANPIFF

HALBZEIT - Ein sehenswertes Spiel. Mönchengladbach spielte die erste halbe Stunde sehr guten Fußball: sehr engagiert, ballsicher, kombinationsstark. Die frühe Führung durch Ginter (5. Minute) brachte Selbstvertrauen. Zum Schluss der ersten Halbzeit kam Schalke aber besser ins Spiel und hätte durch Uth auch ausgleichen können. Allerdings hätte Mendyl nach 24 Minuten mit Rot vom Platz gemusst, aber Schiedsrichter Gräfe lässt Mitleid walten. Trainer Tedesco aber nicht, er wechselte den Debütanten aus.

43. Minute: Und nochmal Uth, diesmal aus der Drehung. Torwart Sommer ist aber schnell unten. Gladbach muss aufpassen, jetzt nicht die Führung zu verspielen.

41. Minute: Borussia ist das bessere Team hier, spielt einen sehr sehenswerten Fußball. Aber die 1:0-Führung ist natürlich schnell ausgeglichen. Jantschke jetzt mit einem Patzer,so das Uth frei vor Torwart Sommer auftaucht: Aber der verzieht. Das hatte die Borussia Glück.

37. Minute - GELBE KARTE: für Schalkes SCHÖPF, der Johnson zu Fall bringt. Nach dem Freistoß macht Borussia fast das zweite Tor. Diesmal hält Torwart Fährmann den Kopfball von Plea.

33. Minute: Was für eine Parade von Sommer! Borussias Torwart hat blitzschnell den Arm oben, als Sané nach einer Ecke aus kurzer Distanz an den Ball kommt. Mönchengladbach ist jetzt nicht mehr ganz so zwingend, Schalke ist jetzt besser im Spiel.

29. Minute: Die Borussia macht jetzt weiter Druck, will das zweite Tor, hat viele Abschlüsse. So beschäftigt das Hecking-Team Schalke in der eigenen Hälfte.

25. Minute - WECHSEL: Schalkes Trainer Tedesco holt Mendyl raus, der Marokkaner hätte das Spiel wohl nicht zu Ende gebracht. SCHÖPF ist für ihn nun im Spiel.

24. Minute: Schon wieder Mendyl. Der rauscht bei seinem Bundesliga-Debüt in das Standbein von Elvedi. Gerade erst hat er die Gelbe Karte gesehen, das hätte ebenfalls Gelb geben müssen. Schiedsrichter Gräfe hat wohl Mitleid. Die Borussen-Fans natürlich nicht, er wird gnadenlos ausgepfiffen. Wo ist der Video-Assistent?

22. Minute - GELBE KARTE: für Schalkes Neuzugang MENDYL, der Hazard hinten fies in die Hacken tritt.

17. Minute: Schalke versucht Sicherheit zu bekommen und lässt den Ball in den eigenen Reihen hin und her spielen. Aber die Gladbacher passen auf und gehen bei einem nachsichtigen Pass dazwischen und sind gleich torgefährlich. Hazard spielt einen tollen Rückpass auf Plea, der schiebt den Ball am leeren Tor vorbei. Hazard stand aber vorher auch im Abseits.

14. Minute: Die Hausherren beginnen sehr engagiert, spielen ballsicher mit hohem Tempo. Aber bei Kontern muss das Team von Dieter Hecking aufpassen.

11. Minute: Bei der zweiten Ecke versucht es Hofmann mit einem Volleyschuss. Aber der Ball geht deutlich über das Tor.

9. Minute: Mönchengladbachs Neuzugang Plea zieht ab aus 18 Metern, verzieht aber etwas nach links.

6. Minute: Zwei Konterchancen für Mönchengladbach. Aber bei der ersten verliert Di Santo den Ball. Bei der zweiten kommt der Argentinier immerhin zum Abschluss, aber der wird abgeblockt.

3. Minute - TOR ⚽: Ecke für die Gastgeber. Hofmann tritt sie weit und GINTER kommt unbedrängt zum Kopball. Guter Start für Mönchengladbach.

Erste Chance, gleich ein Tor: Nach einer Ecke steht Ginter völlig frei...

ANPFIFF

18:22 Uhr: Mönchengladbach hat keines seiner letzten sechs Heimspiele verloren. Heute fehlt Raffael und Kapitän Stindl ist weiterhin noch nicht einsatzfähig.

Borussia: Sommer - Elvedi, Ginter, Jantschke, Wendt - Strobl, Zakaria - Hofmann - Hazard, Plea, Johnson.

Schalke: Fährmann - Salif Sane, Naldo, Nastasic - Caligiuri, Rudy, Bentaleb, Mendyl - Di Santo - Burgstaller, Uth.

18:20 Uhr: Willkommen zum DW-Liveticker, das Abendspiel am 3. Spieltag!

Bayern München hat einen guten Start in die englischen Wochen und die Krise bei Bayer Leverkusen verschärft. Der deutsche Fußball-Rekordmeister bezwang die Werkself trotz Rückstandes verdient mit 3:1 (2:1), musste allerdings den verletzungsbedingten Ausfall von Weltmeister Corentin Tolisso hinnehmen.

Während die Bayern auch ihr fünftes Pflichtspiel unter Trainer Niko Kovac gewannen, wird die Lage für dessen Kollegen Heiko Herrlich nach dem historischen Leverkusener Fehlstart ungemütlicher. Drei Bundesliga-Niederlagen zum Start - das hatte es seit Bayers Aufstieg ins Oberhaus 1979 noch nie gegeben.

Dabei brachte Wendell (6., Handelfmeter) die auf sichere Defensive bedachten Gäste sogar in Führung. Doch der starke Tolisso (10.), der sich bei einem Zweikampf mit Kevin Volland am rechten Knie verletzte, und Arjen Robben (19.) wendeten das Blatt. In der 80. Minute sah der eingewechselte Leverkusener Karim Bellarabi nach einem groben Foulspiel gegen Rafinha die Rote Karte. James (89.) stellte den Endstand her.

Spiel verpasst? Hier gibt es die gesamte Partie noch einmal zum Nachlesen im DW-Liveticker.

ABPFIFF

90.+4 Minute: Die Bayern-Fans jubeln, weil James erneut den Ball ins Tor köpft, aber der Kolumbianer stand ganz leicht im Abseits, meint Schiedsrichter Welz. Er hat Kontakt zu den Video-Asisstenten und bekommt über das Ohr gesagt: stimmt so, Tor zählt nicht.

89. Minute - TOR ⚽: Robben auf der rechten Seite auf Thiago, der geht bis zur Grundlinie, chippt den Ball auf den langen Pfosten, wo JAMES einköpft.

Der Joker sticht. Der eingewechselte James erhöht für die Bayern auf 3:1

88. Minute: Es sieht nicht aus, als ob Leverkusen hier noch auf ein Unentschieden spielt. Die Gäste kommen kaum aus der eigenen Hälfte raus.

83. Minute - WECHSEL: Bei Leverkusen ersetzt PAULINHO Bailey. Und bei den Bayern ist nach der Verletzung von Rafinha ALABA im Spiel.

80. Minute - ROTE KARTE: für Leverkusens BELLARABI. Erst vor acht Minuten eingewechselt, tritt er Rafinha von hinten in die Wade. Der Brasilianer muss ausgewechselt werden.

77. Minute: Die Bayern halten den Ball in den eigenen Reihen, aber das Spiel ist längst nicht so gut, wie in der ersten Halbzeit.

72. Minute - WECHSEL: bei Leverkusen. BELLARABI kommt für Volland.

71. Minute: 66 Prozent der Pässe kommt bei Leverkusen an. Das ist der schlechteste Wert unter Trainer Heiko Herrlich.

66. Minute: Bailey foult Robben. Der Niederländer ist der beste Spieler auf dem Platz: agil, ideenreich, torgefährlich.

63. Minute: Robben tankt sich auf der rechten Seite durch und passt auf Lewandowski in der Strafraummitte. Aber der Pole nimmt den Ball ganz schlecht an, sein anschließender Schuss wird abgeblockt. Das wäre eine gute Chance gewesen.

59. Minute - WECHSEL: bei den Bayern. Für Gnabry ist das Spiel beendet. MARTINEZ darf jetzt ran. Damit stärkt Trainer Kovac die Defensive.

55. Minute - GELBE KARTE: für Leverkusens WENDELL nach einem taktischen Foul.

53. Minute: Wenn Leverkusen mal den Ball hat und nach vorne spielt, ist das alles viel zu langsam und zu mutlos. Bei den Bayern funktioniert das Umschaltspiel viel schneller.

47. Minute: Gleich mal eine gute Gelegenheit für die Bayern: Gnabry mit einem Kopfball, aber Leverkusensen Schlussmann Hradecky ist zur Stelle. Gnabry war eh leicht im Abseits.

WIEDERANPFIFF

HALBZEIT - Nach der überraschend frühen Führung der Gäste durch einen Elfmeter, haben die Bayern schnell das Spiel gedreht und dominieren das Geschehen. Lars Bender bei Leverkusen und Tolisso bei den Bayern mussten vorzeitig verletzungsbedingt ausscheiden.

45.+3 Minute: Die wenigen Offensivmöglichkeiten machen sich die Leverkusener durch ungenaue Pässe wieder selbst zunichte.

45. Minute: Schwalbe von Robben - da hatte er wohl gegen drei Leverkusener auf einen Strafstoß gehofft, so kurz vor dem Sechzehner. Aber da ist er abgehoben.

42. Minute - WECHSEL: Bei den Bayern ist jetzt JAMES für Tolisso im Spiel.

40. Minute: Torschütze Tolisso verletzt sich bei einem Zweikampf mit Volland. Er hält sich schmerzverzerrt das Knie - Volland kann aber nichts dafür. Das sieht nicht gut aus. Tolisso kann zumindest aufgestützt den Platz verlassen, braucht die Trage nicht.

38. Minute: Jetzt endlich mal wieder Leverkusen. Volland geht über links, passt in den Strafraum, aber Bailey steht hinterm Gegenspieler, so kommt er nicht an den Ball.

36. Minute: Gnabry stand beim Zuspiel von Lewandowski minimal im Abseits. Er wäre sonst durchgewesen.

32. Minute: Schnelles Umschaltspiel: Robben im Kurzspiel mit Müller, der Niederländer geht noch ein paar Meter und zieht von der rechten Seite ab. Aber der Ball geht am langen Pfosten vorbei.

30. Minute: Boateng spielt einen Pass auf Lewandowski, der lässt den Ball durch. Tolisso spielt dann auf Müller. Der zieht ab, aber Hradecky pariert den Ball. Schöner Spielzug.

27. Minute - WECHSEL: Früher Persoanlwechsel bei Leverkusen. BRANDT kommt für L. Bender ins Spiel Der humpelt leicht. Erzwungenermaßen sind die Gäste damit etwas offensiver aufgestellt.

24. Minute: Kimmich über rechts. Aber sein Rückspiel wird diesmal abgepasst.

22. Minute: So schnell kann's gehen. Überraschend geführt und 15 Minuten später dann im Rückstand.

19. Minute - TOR ⚽: Unglückliche Kopfballabwehr von Tah, der Ball fällt direkt vor die Füße von ROBBEN, der hämmert den Ball in den Winkel - aber so was von. Das war mal ein Schuss! Mit seinem 140. Tor für die Bayern zieht der Niederländer mit Giovanne Elber gleich.

18. Minute: Die Bayern haben 81 Prozent Ballbesitz. Das sagt schon einiges aus.

14. Minute: Die Leverkusener haben sich nach der frühen Führung zurückgezogen und wurden gleich dafür bestraft. Wenn man schon defensiv agieren will, dann muss man hinten auch gut sortiert sein. Ärgerlich für Leverkusen.

10. Minute - TOR ⚽: Der Ausgleich durch TOLISSO. Ballverlust der Leverkusener einige Metern vor dem eigenen Strafraum. Erst tankt sich Lewandowski durch, dann hat Tolisso den Ball, sein erster Schuss wird durch Tah abgeblockt, der Ball landet wieder bei Tolisso und sein zweiter Schuss auf das Tor.ist erfolgreich.

6. Minute - TOR ⚽: WENDELL trifft vom Punkt. So schlecht der Strafstoß zuvor von Kollege Volland war, desto selbstbewusster war der jetzt von Wendell. Die Gäste gehen in Führung!

4. Minute - ELFMETER-WIEDERHOLUNG: Ganz schwacher Schuss von Volland. Auch der Nachschuss ist nicht drin. Aber viele Bayern-Spieler sind zu früh in den Strafraum gelaufen. Schiedsrichter Welz gibt erneut Strafschuss.

Wirrwarr nach dem ersten Elfmeter. Auch der Nachschuss ist nicht drin. Aber es gibt einen 2. Versuch für Leverkusen...

2. Minute - ELFMETER: Die Bayern in Personen von Müller und Robben bleiben auf der rechten Seite hängen. Die Gäste starten den Konter. Bayerns Thiago grätscht im Strafraum, hält den rechten Arm dabei unnatürlich hoch - und der Ball springt an diesen. Der Video-Assistent wird bemüht.

ANPFIFF

15:22 Uhr: Die Gäste sind von der Startaufstellung eher defensiv aufgestellt."Das bedeutet nicht, dass wir nur hinten drin stehen", meint Leverkusens Sportchef Völler. Wäre auch schade, das ist doch die Stärke der Werkself.

15:16 Uhr: Der zuvor an Hoffenheim ausgeliehener Serge Gnabry debütiert heute in der FC Bayern-Startelf. Ribery und Alaba vorerst auf der Bank. Hummels hat Springgelenks-, Goretzka Hüftprobleme - deshalb sind die beiden Nationalspieler nicht dabei. Deren DFB-Kollegen Brandt sitzt bei Leverkusen erstmal auf der Bank. Torwart Hradecky steht erstmals von Beginn an für Leverkusen zwischen den Pfosten.

FC Bayern: Neuer. Süle. Thiago. Lewandowski. Robben. Rafinha. Boateng. Gnabry. Tolisso. Müller, Kimmich.

Leverkusen: Hradecky. Tah. S. Bender. Dragovic. L. Bender. Bailey. Jdvaj. Wendell, Kohr. Havertz. Volland.

15:13 Uhr: Der dritte Spieltag steht an. Derzeit führt Borussia Dortmund die Tabelle an - der BVB hat gestern sein Heimspiel gegen die Eintracht aus Frankfurt gewonnen. Das will der FC Bayern natürlich wieder ändern. Der Gegner heute heißt: Bayer Leverkusen. Das Team von Trainer Heiko Herrlich steht überraschend im Tabellenkinder, nachdem es die ersten beiden Spiele verloren hat. Ob ausgerechnet auswärts gegen den deutschen Rekordmeister der erste Saisonsieg gelingt?

15:10 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker