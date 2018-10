Liveticker: Mönchengladbach - Mainz

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - FSV MAINZ 05 1:0

43. Minute: Das wäre fast das 2:0 gewesen, doch die Borussia lässt einige gute Einschussmöglichkeiten nacheinander liegen. Auweia!

38. Minute: Der gefährlichste Mainzer testet erneut Yann SOMMER, doch der Versuch von Jean-Philippe MATETA ist am Ende kein Problem für Borussias Schlussmann.

36. Minute: Mainz hat sich zwar nach dem Gegentor recht schnell wieder berappelt, aber zu einem gefährlichen Torabschluss ist es bisher noch nicht gekommen. Mönchengladbachs Abwehrreihe macht es allerdings auch ganz ordentlich.

31. Minute: GELB für Jean-Paul BOETIUS nach einem Foul an Florian NEUHAUS.

28. Minute: Wieder die Gladbacher, wieder mit Jonas HOFMANN. Dieses Mal versucht es der Mittelfeldspieler mit einem frechen Schlenzer, doch Mainz-Torwart Florian MÜLLER hat aufgepasst und lenkt den Ball zur Ecke.

26. Minute: Es fließt Blut bei Matthias GINTER, der bei einem Kopfballduell mit Jean-Philippe MATETA nicht den Ball sondern dessen Kopf trifft. Schmerzhaft!

21. Minute: Das ging schnell. Am Ende einer schicken Ballstafette steckt Thorgan HAZARD auf Jonas HOFMANN durch und der behält vor dem Tor die Ruhe und schiebt zur 1:0-Führung ein.

Damit stehen die Gastgeber aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz.

14. Minute: Wieder die Gäste. Dieses Mal wird es nach einer Ecke von Aaron CARICOL gefährlich. Der Ball landet auf dem Kopf von Jonathan BURKARDT, doch SOMMER reagiert schnell und hält den Ball sicher fest - gute Chance!

8. Minute: Das war knapp. Nico ELVEDI verliert den Ball an der eigenen Strafraumgrenze und bringt Jean-Philippe MATETA ins Spiel. Der Mainzer zieht ab, doch der Ball geht ganz knapp links neben das Tor von Mönchengladbachs Schlussmann Yann Sommer.

1. Minute: Der Ball rollt im Borussia-Park.

17:55 Uhr: Die Vorfreude bei Mönchengladbachs Trainer Dieter Hecking ist groß: "Es werden am Sonntag mehr als 50.000 Fans im Borussia-Park sein, was eine fantastische Kulisse ist. Das hat sich die Mannschaft durch ihre bisherigen guten Leistungen verdient. Ich bin froh, dass wir so gut gestartet sind, und natürlich wollen wir die Euphorie von außen so lange wie möglich weitertragen."

17:50 Uhr: Oha, die Mainzer warten seit nunmehr vier Bundesligaspielen auf ein Tor und einen Sieg. Ob gegen Mönchengladbach nun aber der Knoten endlich aufgeht ist fraglich, denn die Borussia hat in den letzten zwölf Heimspielen gegen Mainz immer getroffen und in dieser Saison noch nicht ein Spiel zu Hause verloren!

*****

HERTHA BSC - FREIBURG 1:1 (1:1)

Hertha BSC hat im Duell mit dem SC Freiburg seine makellose Heimbilanz in der Festung Olympiastadion eingebüßt. Die Berliner kamen am Sonntag vor 53.716 Zuschauern nicht über ein 1:1 (1:1) gegen die Breisgauer hinaus und verpassten den möglichen Sprung auf Platz zwei der Fußball-Bundesliga. Ondrej Duda (7. Minute) brachte das Team von Trainer Pal Dardai zwar mit seinem sechsten Saisontreffer in Führung, per abgefälschtem Schluss glich Robin Koch (36.) jedoch für die Gäste aus.

In der 88. Minute nahm Schiedsrichter Benjamin Cortus einen zunächst verhängten Foulelfmeter für die Hausherren nach Videobeweis wieder zurück. Damit blieb Hertha im vierten Heimspiel dieser Saison erstmals ohne Sieg und feierte nur einen Erfolg in den vergangenen elf Aufeinandertreffen mit den Freiburgern.

jst/tk (dpa)

*****

ABPFIFF

93. Minute: Die Berliner versuchen nochmal alles. Aber Freiburg verteidigt mit letzter Kraft.

91. Minute: WECHSEL bei FREIBURG Philipp LIENHART kommt für Luca WALDSCHMIDT

89. Minute: Schiedsrichter Cortus nimmt seine Entscheidung zurück. Zurecht.

87. Minute: Dardai kommt gegen Gulde zu Fall. Aber Dardai zieht zuerst. Den muss man wirklich nicht pfeifen. Videobeweis.

87. Minute: Elfmeter für Berlin.

84. Minute: 53.716 Zuschauer sind ins Olympiastadion gekommen und dürften sich ganz gut unterhalten fühlen.

84. Minute: WECHSEL bei BERLIN Palko DARDAI kommt für Salomon KALOU

83. Minute: Riesenchance für Freiburg. Waldschmidt kommt aus elf Metern recht frei zum Schuss, Jarstein macht sich ganz lang und pariert.

80. Minute: Es gibt Ärger, weil Selke zu Fall gebracht wurde, es aber weitergeht. Das Stadion tobt. Ändert aber nichts an der Entscheidung.

78. Minute: GELBE KARTE für DUDA nach Foulspiel

77. Minute: Plattenhardt flankt, Schwolow faustet weg.

76. Minute: Freistoß für die Berliner, 30 Meter vor dem Tor des SCF, halblinks.

74. Minute: Heintz schießt den eigenen Mann aus kurzer Distanz ins Gesicht. Höfler kann aber weitermachen. Aber es gibt Eckball, den die Breisgauer abwehren können.

72. Minute: WECHSEL bei FREIBURG Chima OKOROJI kommt für Roland SALLAI

71. Minute: WECHSEL bei BERLIN Davie SELKE kommt für Vedad IBISEVIC

70. Minute: Kalou zieht von der linken Strafraumecke nach innen, zieht ab. Aber Schwolow hat den Ball sicher in seinen Händen.

68. Minute: Jarstein muss raus aus seinem Tor, weil Lazaro ein Rückpass misslingt. Er kann in letzter Sekunde klären.

67. Minute: Die Berliner spielen etwas zu umständlich, auch weil die Freiburger jetzt deutlich enger am Mann sind als noch in der ersten Hälfte.

65. Minute: Die Hertha gibt wieder ordentlich Gas. Freiburg hält dagegen. Kein gutes aber ein intensives Spiel.

62. Minute: WECHSEL bei BERLIN Mathew LECKIE kommt für Javairo DILROSUN

62. Minute: Riesenchance für die Berliner. Dilrosun mit einer tollen Vorabeit und flanke, Ibisevic wirft sich in den Ball und verfehlt das Tor per Kopf nur um Millimeter.

61. Minute: Günter mit einer missglückten Flanke, genau in die Arme von Berlins Torhüter Jarstein.

60. Minute: Die Hertha macht jetzt wieder etwas mehr Druck, drängt die Freiburger in ihre hälfte.

58. Minute: Ecke Plattenhardt, Freiburg kann abwehren.

55. Minute: Es wird ein wenig nickliger, ohne dass es brutal wäre. Gesunde Härte könnte man es nennen.

54. Minute: Schwolow mit einer schönen Parade nach einem Distanzschuss von Berlins Arne Maier.

53. Minute: GELBE KARTE für DILROSUN nach Foulspiel

50 Minute: Die Freiburger haben jetzt die Spielkontrolle übernommen und geben sich sichtlich Mühe, einen vernünftigen Angriff hinzubekommen.

48. Minute: Der SCF kommt deutlich aktiver aus der Pause. Wahrscheinlich gab es eine ordentliche Standpauke von Trainer Streich.

47. Minute: Freiburg mit einer Torannäherung, Hertha klärt zur Ecke. Der Eckball bringt nichts ein.

46. Minute: WECHSEL bei FREIBURG Nils PETERSEN kommt für Marco TERRAZZINO

WIEDERANPFIFF

16:18 Uhr: Glückliches Remis für die Freiburger gegen die eigentlich besseren Berliner. Wir melden uns pünktlich zur zweiten Hälfte zurück. Bis dahin.

HALBZEIT

45. Minute: Den Herthanern fehlt ein wenig Tempo, um sich neue Chancen zu erarbeiten.

43. Minute: Günter mit der Hereingabe von der linken Seite, Haberer versucht es mit einer Direktabnahme. Aber er trifft den Ball nicht richtig.

41. Minute: Die Berliner sind wieder am Drücker. Hört sich kurios an, ist aber so: Bei den Freiburgern geht weiterhin nicht viel zusammen.

39. Minute: Der SCF-Treffer fiel aus heiterem Himmel. Aber so geht es manchmal im Fußball. Die Berliner wundern sich aber immer noch.

36. Minute: Der Ball wird im Berliner Strafraum abgewehrt, der Ball rollt Koch vor die Füße, der sofort aus 25 Metern abzieht. Der Ball wird noch leicht abgefälscht und schlägt im Berliner Netz ein.

⚽ 36. Minute: TOR für FREIBURG durch Robin KOCH

35. Minute: Wenn die Freiburger so weitermachen, kassieren sie bald den zweiten Gegentreffer.

33. Minute: Lazaro kommt nach Plattenhardt-Flanke zum Kopfball, wird aber bedrängt und trifft den Ball nicht richtig.

31. Minute: Gulde versucht es mit einen Kopfball aus 15 Metern von der rechten Strafraumseite. Auf das Tornetz.

29. Minute: Duda versucht es mit einem Schlenzer aus 28 Metern, aber Schwolow kann parieren.

28. Minute: Kalou versucht es mit einem Schuss aus der Drehung, aber über das Freiburger Tor.

25. Minute: Momentan passiert nicht viel auf dem Platz. Die Freiburger bekommen nicht viel auf die Kette, die Berliner sparen gerade etwas ihre Kräfte.

23. Minute: Viel harmloser als die Freiburger bislang kann man kaum agieren.

22. Minute: Die Hereingabe kann Hertha-Torhüter Jarstein mühelos abfangen.

21. Minute: Freiburg bekommt einen Freistoß an der linken Außenlinie zugesprochen.

19. Minute: Die Berliner ziehen das Tempo wieder an.

18 Minute: Die Berliner lassen den Ball laufen, die Freiburger sind passiv, ziehen sich zurück und schauen nur zu.

15. Minute: Kurz ausgeführt, Waldschmidt zieht in den Strafraum und zieht ab. Aber der Ball fliegt deutlich über das Tor.

15. Minute: Erster Eckball für den SCF.

14. Minute: Die Berliner stehen sehr gut in der Defensive und setzen jetzt vermehrt auf Konter.

11. Minute: In der Offensive geht bei Freiburg noch gar nichts. Das ist doch sehr dünn bisher.

10. Minute: Die Berliner versuchen weiterhin das Tempo hoch zu halten. Freiburg ist geschockt. Guter Zeitpunkt für die Hertha, das Ergebnis früh zu erhöhen.

7. Minute: Skjelbred setzt sich gegen drei Spieler durch, passt nach links zu Duda. Der zieht nach Innen und schießt den Ball flach aus 14 Metern ins lange Eck.

Ondrej Duda feiert seinen Treffer.

⚽ 7. Minute: TOR für die BERLINER durch Ondrej DUDA

5. Minute: Beide Mannschaften tasten sich gegenseitig ab.

3. Minute: Beide Teams wirken nervös, leisten sich einige Abspielfehler.

1. Minute: Es geht gleich intensiv los. Beide Teams suchen die Zweikämpfe.

ANPFIFF!

-----

15:30 Uhr: Hertha hat Anstoß.

15:29 Uhr: Jetzt gibt es noch eine Schweigeminute für einen verdienten Herthaner, der jüngst leider verstorben ist.

15:28 Uhr: Die Mannschaften kommen auf den Platz.

15:27 Uhr: Das Wetter ist fantastisch, die Sonne scheint, der Rasen ist in einem hervorragenden Zustand. Mehr geht nicht. Jetzt fehlt nur noch ein gutes Fußballspiel. Lassen wir uns überraschen.

15:25 Uhr: Hertha BSC gewann nur eins der letzten zehn Bundesligaspiele gegen die Freiburger. Am 1. Spieltag 2016/17 siegten die Berliner durch ein Tor von Julian Schieber in der fünften Minute der Nachspielzeit.

15:23 Uhr: So spielen die Freiburger: Schwolow - Günter, Heintz, Gulde, Kübler - Koch - Sallai, Höfler, Terrazzino, Haberer - Waldschmidt

15:22 Uhr: So beginnt Hertha BSC: Jarstein - Plattenhardt, Lustenberger, Luckassen, Lazaro - Maier, Skjelbred - Javairo, Duda, Kalou - Ibisevic

15:20 Uhr: Herzlich willkommen zum Live-Ticker von der Deutschen Welle. In wenigen Minuten wird die Partie zwischen Hertha BSC gegen den SC Freiburg angepfiffen. Eine Partie, in der eine ganze Menge Brisanz liegt. Wir wünschen viel Vergnügen bei den kommenden 90 Minuten.