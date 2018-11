Liveticker: Mönchengladbach - Düsseldorf

M'GLADBACH - D'DORF 0:0



Später noch:

MAINZ - BREMEN (18:00 Uhr)

----------

27. Minute: Ab und an wird im Gästeblock noch gezündelt.

22. Minute: Und schön wieder Mönchengladbach. Und schon wieder ist die Borussia viel zu harmlos. Neuhaus trifft den Ball nicht richtig. Kurz darauf hat Fortuna die Chance. Aber Hennings köpft den Ball über das Tor.

20. Minute: Borussia versucht schnell zu spielen. Kurz vor dem Strafraum verspringt Neuhaus aber der Ball, bis er sich wieder sortiert hat sind die Räume zu. Also entscheidet sich Neuhaus - der letzte Saison an die Fortuna ausgeliehen war - dazu, selber zu schießen: der Ball fliegt meterweit übers Tor.

16. Minute: Bisher sind die Bälle der Mönchengladbacher oft zu ungenau, besonders bei Pässen oder Flanken in den Strafraum. Deshalb gab es hier auch noch keine gefährliche Szene. Dabei können sie doch auch das gepflegte Kurzpassspiel. Aber Düsseldorft steht sehr tief, da ist ein Durchkommen ganz schön schwer.

13. Minute: Konterversuch der Gäste. Aber Borussen-Torwart Sommer passt auf.

10. Minute: Hazard kommt ziemlich freistehend kurz vor der Strafraumgrenze zum Schuss, aber der ist nicht platziert genug, Torwart Rensing kann den Ball parieren. Hazard tritt die Ecke, aber der Ball ist viel zu lang. Auch die zweite Ecke trittt Hazard vom Tor weg und auch der Ball kann von seinen Teamkollegen nicht verwertet werden.

8. Minute: Fortuna in Person von Duksch flankt von der linken Seite und mal wieder ist die Gladbacher Hintermannschaft nicht ganz wach, Wendt köpft den Ball ganz schlecht weg, direkt vor die Füße von Lukebakio. Der schießt, aber Wendt schmeißt sich dazwischen.

3. Minute: Die Borussia beginnt wie erwartet offensiv und macht ordentlich Druck. Heraus kommt eine Ecke und ein Freistoß, aber die Mönchengladbacher können sich nicht von ihren Gegenspielern lösen und so kann jeweils geklärt werden.

ANPFIFF

15:30 Uhr: Im Gästeblock wird gezündelt. Der Anpfiff wird sich wohl leicht verzögern. Schiedsrichter dieser Partie ist Felix Brych.

15:28 Uhr: Gerade mal 30 Kilometer liegen zwischen Mönchengladbach und Düsseldorf. Trotzdem trennen beide Vereine Welten. Die Fortuna hofft nach dem Aufstieg auf den Klassenerhalt. Die Borussia strebt die Champions-League-Qualifikation an.

15:22 Uhr: Die Fortuna hat aus den letzten sechs Spielen lediglich einen Punkt geholt - und dabei auch nur zwei Tore erzielt. Auch die Standardsituationen waren bisher viel zu harmlos, das muss sich ändern.

Rensing - Zimmer, Ayhan, Bormuth, Gießelmann – M. Zimmermann, Morales - Lukebakio, Usami - Ducksch, Hennings.

15:19 Uhr: Gegenüber dem Pokalspiel am Mittwoch kehren Raffael, Strobl und Plea in die Startelf zurück. Dafür müssen Stindl, Kramer und Herrmann auf die Bank.

Sommer - Lang, Ginter, Elvedi, Wendt - Strobl - Neuhaus, Hofmann - Hazard, Raffael, Plea.

15:16 Uhr: Der Tabellenfünfte empfängt den Tabellensiebzehnten - so heißt das erste Spielpaarung an diesem Sonntag. Zwölf Punkte trennen die beiden Teams. Die Borussia ist nach der Pokalklatsche gegen Leverkusen unter Druck und will den heimischen Fans beweisen: Das können wir besser. Die Fortuna wiederum braucht jeden einzelnen Punkt im Kampf gegen den Abstieg.

15:15 Uhr: Herzlich Willkommen zum DW-Liveticker!