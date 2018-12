Liveticker: Leipzig - Mönchengladbach

LEIPZIG - M'GLADBACH 2:0 (2:0)

Später noch:

FRANKFURT - WOLFSBURG -:- (18 Uhr MEZ)

----------

53. Minute: Bruma schickt Halstenberg, der bekommt den Ball so gerade noch vor dem Aus und flankt ihn dabei rein. Aber Sabitzer wird in der Strafraummitte noch am Abschluss gehindert.

51. Minute: Plea tunnelt einen Gegenspieler an der linken Eckfahne und passt auf Hazard. Der versucht es selbst, aber der Winkel ist doch sehr spitz, der Ball zappelt nur im Außennetz.

49. Minute: Langer Ball auf Sabitzer auf der rechten Seite, der schießt auch aus spitzem Winkel, aber der Ball ist kein Problem für Torwart Sommer. Leipzig beginnt wieder munter. Die Frage ist: Kommt Mönchengladbach nochmal ran?

WIEDERANPFIFF

HALBZEIT - Was für ein temporeiches und unterhaltsames Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Die Gastgeber sind aber viel konsequenter im Abschluss. Wir freuen uns auf die zweite Halbzeit.

45.+1 Minute - TOR ⚽: Mönchengladbach unterlaufen jetzt in der Offensivbemühungen viel zu viele Fehler. Ein langer Ball hebelt die Mönchengladbacher Abwehr aus, Poulsen umspielt den herauseilenden Torwart Sommer, stolpert dabei aber, deshalb übernimmt WERNER, der den Ball ins leere Tor schiebt.

Doppelpack des Nationalspielers. Hier schiebt Werner (r.) ins leere Tor ein

44. Minute: Werner macht Tempo auf links und hängt Lang und Jantschke ab. Weil er keine Anspielstation findet, zieht er aus spitzem Winkel selbst ab. Torwart Sommer ist zur Stelle. Auch die Ecke wird gefährlich, letztlich zieht aber Sabitzer etwas zu weit nach links.

41. Minute: Da steht Werner aber ziemlich alleine im Strafraum. Er legt sich den Ball volley vor und will abziehen. Strobl geht dazwischen. DAs war eine gefährliche Situation. Kurz danach nimmt Sabitzer im gegnerischen Strafraum den Ball schlecht an, sonst wäre es vermutlich das zweite Tor der Gastgeber gewesen. Dann: Ein langer Ball von Torwart auf Wendt auf der linken Seite. Der flankt rein, aber da ist noch eine Leipziger Fußspitze vor Plea am Ball.

37. Minute: Huih - da musste Torwart Sommer aufpassen. Sabitzer schießt von der rechten Strafraumseite und zielt auf den kurzen Pfosten. Aber der Österreicher trifft nur das Außennetz. Kurz darauf eine gefährliche Flanke der Leipziger, die der Schlussmann entschärft.

35. Minute - GELBE KARTE: Diesmal sieht sie ein Mönchengladbacher, der Kapitän: STINDL. Aber auch hier zückt Schiedsrichter Schmidt viel zu schnell. Demme liegt theatralisch am Boden.

31. Minute: Mittlerweile hat sich Leipzig zurückgezogen, die Gäste lassen den Ball in den eigenen Reihen zirkulieren. Flanke von rechts Wendt und in der Strafraummitte kommt Stindl zum Kopfball. Torwart Gulácsi kann parieren, den Abpraller will Hazard nutzen, aber Konaté schmeißt sich in den Ball und wehrt ihn so ab.

27. Minute - GELBE KARTE: Die sieht Leipzigs DEMME, die ist etwas übertrieben, er hat Hazard nur leicht am Fuß berührt. Freistoß für Mönchengladbach von der rechten Seite. Wendt übernimmt das. Der Schwede spielt einen hohen Ball - direkt in die Arme von Leipzigs Torwart Gulácsi.

21. Minute: Stindl mit der Chance. Ein langer Ball von Hazard in den Strafraum, der Nationalspieler spielt dem heraneilenden Torwart Gulácsi aber direkt in die Beine. Die Gäste spielen sich jetzt mehr Chancen heraus, sind dabei aber noch nicht so abgeklärt, wie in den vergangenen Spielen.

17. Minute: Schöner Lupfer auf Hazard, aber Leipzigs Torwart Gulácsi passt. auf. Es ist ein munteres Spiel mittlerweile. Bei dem einen Tor bleibt es bestimmt nicht.Kurz darauf hat Leipzig wieder die Chance, als Werner von links in den Strafraum passt, und Torwart Sommer den Ball gerade noch mit den Finger vor dem hereinrutschenden Poulsen retten kann.

14. Minute: Schon wieder ein tolles Tackling von Elvedi - der Schweizer macht das in der Defensive bisher sehr gut.

12. Minute: Langsam kann sich Mönchengladbach befreien und kommt durch Zakaria und Neuhaus immerhin - wenn auch ungefährlichen - zu Abschlüssen.

9. Minute: Der RasenBallsport lässt den Ball gut in den eigenen Reihen laufen. Elvedi klärt gegen Werner in letzter Sekunde im Strafraum - gute Grätsche. Die Ecke können die Gastgeber zwar nicht nutzen, aber Mönchengladbach sieht bei der Abwehr sehr planlos aus. Überhaupt heißt es bei der Hecking-Elf derzeit: Haupstache den Ball aus dem eigenen Strafraum rauskriegen.

6. Minute: Leipzig macht hier richtig Druck. Mönchengladbach findet noch nicht so ganz in ihr Spiel.

3. Minute - TOR ⚽: Hat ja schon fast Tradition, ein frühes Gegentor bei der Borussia. Diesmal braucht es immerhin zwei Minuten und fünf Sekunden. Werner und Sabitzer im Doppelpass und WERNER schießt den Ball links unten ins lange Eck.

1. Minute: Lautes Trillerpfeifen-Konzert aus dem Gästeblock, die damit ihren Protest gegen den RasenBallsport ausdrücken und gegen die Montagsspiele.

ANPFIFF

15:25 Uhr: Das Wetter ist novembertypisch: nasskalt. Wer von den beiden Top-Teams rutscht heute aus?

15:21 Uhr: Leipzig war am Donnerstag aus der Europa League ausgeschieden und kann sich nun ganz auf die Bundesliga konzentrieren. Torwart Gulácis hat in dieser Saison schon sechs Mal zu Null gespielt - das ist Ligabestwert. Ob das gegen die offensivfreudigen Gäste heute aus klappt? Bei einem Sieg würde Leipzig bis auf einen Punkt an die Mönchengladbacher herankommen.

15:18 Uhr: Augenhöhlen- und Kieferbruch - das ist die Diagnose bei Gladbachs Verteidiger Ginter. Im vergangenen Spiel gegen Hannover war der Nationalspieler mit einem Spieler zusammengeprallt und fällt erstmal einige Zeit aus. Die Aufstellung:

Borussia: Sommer. Lang. Strobl. Zakaria. Hazard. Sindl. Plea. Wendet. Jantschke. Elvedi. Neuhaus.

Im eigenen Stadion ist der RasenBallsport noch ungeschlagen (Vier Sieg, zwei Unentschieden). Trainer Hasenhüttl vertraut heut diesen elf Profis:

Leipzig: Gulácsi. Upamecano. Konaté. Sabitzer. Poulsen. Werner. Klostermann. Bruma. Halstenberg. Demme, Kampl.

15:16 Uhr: Zwei attraktive Partien stehen heute an: Der RasenBallsport aus Leipzig, derzeit Tabellen-Fünfter erwarteten den -Zweiten, Borussia Mönchengladbach - bei den zwei offensivfreudigen Teams hoffen wir auf viele Tore. Später dann noch hat Eintracht Frankfurt die Chance, mit mindestens einem Unentschieden gegen Wolfsburg an dem deutschen Rekordmeister Bayern München wieder vorbei zu ziehen.

15:15 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!