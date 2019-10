Liveticker: Ironman-WM auf Hawaii

Es ist der Tag der Wahrheit: am Samstag startet die Weltelite im Langdistanz-Triathlon wieder den Kampf um die Triathlon-Krone. Das Rennen in Kailuha-Kona ist unbestrittener Höhepunkt des Jahres. Seit 2014 kamen alle Sieger aus Deutschland. Sebastian Kienle machte den Auftakt, danach feierten Jan Frodeno und Partick Lange jeweils zwei Erfolge hintereinander. Lange pulverisierte im vergangenen Jahr bei optimalen Bedingungen sogar den Streckenrekord. In dieser Saison gelangen ihm bisher nur durchwachsene Leistungen, in Kona gehört er dennoch zum Favoritenkreis. Kienle, der im vergangenen Jahr mit Beschwerden an der Achillessehne aufgeben musste, geht mit Hoffnung auf seinen zweiten Erfolg an den Start. Der große Favorit ist Jan Frodeno, der in diesem Jahr jeden Wettkampf, an dem er teilnahm, gewonnen hat.

Bei den Frauen ist die Schweizerin Daniela Ryf die Frau, die es zu schlagen gilt. Mit Laura Philipp feiert eine deutsche Athletin ihr Debüt. Vorjahresdritte Anne Haug will sich wieder in Bestform präsentieren.

Wir berichten hier am 12.10. 2019 ab 18 Uhr MESZ im DW-Liveticker über das Rennen.