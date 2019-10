Liveticker: Inter Mailand - Borussia Dortmund

INTER - BVB 1:0

31. Minute: Eine gute halbe Stunde ist rum, die Dortmunder haben noch kein Rezept gegen die routinierte Abwehr der Mailänder. Witsel versucht es mit einem Schuss aus 18 Metern, deutlich über die Latte.

27. Minute: Die erste gefährliche Aktion von Inter und gleich das erste Tor. Jetzt muss der BVB reagieren. Genau das ist das Spiel, das die Italiener lieben.

24. Minute: Und so ist das Gegentor der Dortmunder passiert: De Vrij spielt einen langen Ball in den BVB-Strafraum, die Defensive der Schwarz-Gelben ist einen Moment lang nicht im Bild, Schulz hebt das Abseits auf, Martinez bedankt sich und vollstreckt durch die Beine von Bürki zum 1:0 für Inter.

23. Minute: Der Treffer zählt.

22. Minute: TOOOOR für Inter. MARTINEZ! Der Treffer wird überprüft. Abseits?

19. Minute: Ein lange Flankein den BVB-Strafraum, die Abwehr der Dortmunder wirkt etwas zögerlich, hat aber Glück, weil Martinez mit seinem gestreckten Bein nicht an den Ball kommt.

17. Minute: Jetzt war Brandt mal im Strafraum frei und holt immerhin eine Ecke für den BVB raus. Die wird allerdings schlecht ausgeführt und verpufft.

15. Minute: Wer Rasenschach mag, kommt bisher auf seine Kosten. Die anderen nicht.

13. Minute: Es wirkt ein wenig wie das alte Grinsespiel: Wer zuckt zuerst?

11. Minute: Die ersten zehn Minuten sind gespielt, ohne dass die BVB-Abwehr in Not geraten ist. Gleiches gilt allerdings auch für die Defensive von Inter.

8. Minute: Der BVB versucht, die Hektik der Anfangsphase aus dem Spiel zu nehmen und lässt den Ball kreiseln - ohne Raum zu gewinnen.

5. Minute: Der erste Abschluss des Spiels: Inter-Mittelfeldspieler Candreva schießt einen Freistoß aus 20 Metern unter der BVB-Mauer hindurch, aber auch fünf Meter am linken Pfosten vorbei.

3. Minute: Beide Trainer, Antonio Conte bei Inter und Lucien Favre beim BVB, stehen vor ihrer Bank in der Coaching-Zone. Favre wirkt noch entspannt, eine Hand in der Hosentasche, Kaugummi kauend.

2. Minute: Die 60.000 Zuschauer, die das Duell der beiden Traditionsklubs sehen, sorgen für eine tolle Stimmung.

1. Minute: Los geht's. Der Ball rollt im Guiseppe-Meazza-Stadion.

---------

20.59 Uhr: Für Marco Reus, der fehlt, wird in dieser Partie Mats Hummels die Kapitänsbinde tragen.

20.57 Uhr: Schiedsrichter der Partie ist der 41 Jahre alte Engländer Anthony Taylor.

20.53 Uhr: Für den BVB geht es heute auch darum, die Tabellenführung in der Vorrundengrupppe F der Champions League zu verteidigen. Nach einem Sieg und einem Unentschieden liegt der BVB mit vier Punkten aufgrund des besseren Torverhältnisses (2:0) vor dem FC Barcelona (2:1). Inter hat erst einen Zähler auf dem Konto. Im Parallelspiel trifft Slavia Prag (1 Punkt) auf Barcelona.

20.50 Uhr: In der italienischen Serie A liegt Inter Mailand aktuell mit einem Punkt Rückstand auf Spitzenreiter Juventus Turin auf dem zweiten Tabellenrang. Das ist die Startelf von Inter: Handanovic - Godin, de Vrij, Skriniar - Brozovic - Candreva, Gagliardini, Barella, Asamoah - Lukaku, Martinez.

20.47 Uhr: Und das ist die erste Elf des BVB:

20.45 Uhr: Borussia Dortmund muss auf Kapitän Marco Reus verzichten, der wegen eines grippalen Infekts nicht nach Mailand mitgereist ist. Für ihn steht Jadon Sancho wieder in der Startelf. Der 19-Jährige war für das Borussia-Duell am vergangenen Wochenende gegen Mönchengladbach aus disziplinarischen Gründen nicht aufgestellt worden, weil er zu spät von der englischen Nationalmannschaft zurückgekehrt war. Ansonsten setzt BVB-Trainer Lucien Favre auf die Startelf, die am Samstag die Gladbacher mit 1:0 besiegt hatte. Mario Götze, der WM-Held von 2014, muss einmal mehr zunächst auf der Auswechselbank Platz nehmen.

--------

Zum ersten Mal seit über 25 Jahren tritt Borussia Dortmund wieder in einem Pflichtspiel bei Inter Mailand an. Im März 1994 gewann der BVB im Viertelfinal-Rückspiel im Giuseppe-Meazza-Stadion dank Treffern von Michael Zorc und Lars Ricken zwar mit 2:1, schied aufgrund der 1:3-Heimniederlage im Hinspiel aber dennoch aus.