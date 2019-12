17. Spieltag

Liveticker: Hoffenheim - Dortmund

Mit einem Erfolgserlebnis und der Tabellenspitze in Schlagweite will sich der BVB in die Winterpause verabschieden. Doch 1899 Hoffenheim dürfte etwas dagegen haben. Verfolgen Sie das Freitagsspiel hier live mit!

HOFFENHEIM - DORTMUND 0:1 ---------- 30. Minute: Das Spiel plätschert ein wenig vor sich hin - kaum Tempo, viele Rückpässe... ist ja bald Winterpause! 25. Minute: GELB gegen AKANJI nach Foul an Baumgartner. Freistoß für Hoffenheim. Nicht schlecht! Skov aus über 30 Metern an die Latte. 20. Minute: Erster Versuch von Sancho: Er legt den Turbo ein, flitzt über links Richtung Tor und zieht ab - der Ball geht aber weit daneben. Genauer gesagt ins Seitenaus. 19. Minute: HUMMELS muss am Arm behandelt werden, kann aber weiterspielen. 17. Minute: TOOOOR für den BVB! Hakimi über rechts, Götze schiebt ein. Eigentlich war es ein Angriff für Hoffenheim, der abgefangen wurde. Dann der blitzschnelle Konter: Hazard macht im Vollsprint viele Meter, gibt auf Hakimi, der Götze in den Fuß spielt. 14. Minute: Dortmund hat 67 Prozent Ballbesitz, gefährlich wird es aber noch nicht. Die Flanken vom blitzschnellen Hakimi, der sich auf rechts gut durchsetzen kann, sind bisher noch zu harmlos. 10. Minute: Erster gefährlicher Ball über die rechte BVB-Seite: Hakimi auf Götze, der verpasst knapp. 3. Minute: Bürki muss das erste Mal gegen Bebou eingreifen. Der war an der Mittellinie losgelaufen, stand aber knapp im Abseits. 1. Minute: Schiedsrichter der Partie ist Zwayer. Dortmund spielt ganz in gelb, Hoffenheim ganz in blau. ANPFIFF 20:29 Uhr: Hoffenheim-Trainer Schreuder fordert von seiner Mannschaft für das Hinrunden-Finale "viel Mut und in der Defensive sehr viel Stabilität". Der BVB habe eine brutale Qualität und ein hohes Tempo. 20:26 Uhr: BVB-Sportdirektor Zorc hofft auf einen Sieg - und mehr Ruhe im Verein: "Wir hatten im November eine schwierige Phase. Aber wir haben alle zusammen eine gute Reaktion gezeigt und sind auf einem guten Weg. Jetzt können mit drei Punkten einen sehr guten Jahresabschluss schaffen. Das wird noch mal ein Kraftakt. Da müssen wir uns alle zusammenreißen." 20:23 Uhr: Hoffenheim startet wieder ohne Kapitän Vogt, der dieses Mal aber wieder auf der Ersatzbank sitzt. Nordtveit steht dagegen erstmals in der Startelf: 20:18 Uhr: Beim BVB fällt Reus mit einem Muskelfaserriss verletzt aus. Dafür steht Götze in der Startelf - neben Sancho. Hier die Aufstellung des BVB: 20:15 Uhr: Wir dürfen auf Tore hoffen. Das Hinspiel ging 3:3 aus, Hoffenheim hat in den letzten zehn Spielen immer mindestens ein Tor geschossen. Beim BVB traf allein Sancho in den letzten sieben Spielen ebenfalls. Vier Punkte trennen Borussia Dortmund vor dem letzten Spieltag der Bundesliga-Hinrunde von den beiden Teams an der Tabellenspitze, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach. Ein Sieg beim Tabellenneunten 1899 Hoffenheim würde Trainer Lucien Favre und seinen Spielern wohl eine ruhige Winterpause bescheren. Doch auch die TSG hofft vor den eigenen Fans auf ein Erfolgserlebnis zum Jahresende. Hier im DW-Liveticker ab 20.15 Uhr MEZ verpassen Sie nichts.

