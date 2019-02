Liveticker: Hertha BSC gegen Bayern München

HERTHA - BAYERN 1:1 (1:1)

---------

ANPFIFF 2. Spielhälfte

Die erste Hälfte fing extrem rasant an - mit einem sehr frühen Tor durch Mittelstädt für die Hertha in der 3. Minute und dem sehenswerten Ausgleich des Münchener Gnabrys in Minute sieben. Danach wurde es etwas ruhigher. Die Bayern beherrschten zwar das Geschehen - eine zwingende Torchance oder gar ein Führungstor schafften sie aber nicht.

ABPFIFF der 1. Spielhälfte

44. Minute: Wieder eine gut herausgespielte Aktion der Münchener, doch der Torschuss geht eher in Richtung des Berliner Nachthimmels, als auf das gegnerische Tor.

42. Minute: Fast jede Entscheidung des Unparteiischen wird hier länger diskutiert. Das stört natürlich den Spielfluss.

40. Minute: Aber trotzdem: 70 Prozent Ballbesitz sprechen aktuell eine deutliche Sprache zugunsten der Gäste aus München. Da muss mehr kommen von den Berlinern.

38. Minute: Kuddelmuddel im Sechzehner der Berliner. Aber die Bayern schaffen es nicht, auf das Tor zu schießen.

35. Minute: Jetzt wird es gefährlich für die Heimmanschaft. Freistoß für die Bayern aus rund 20 Metern. Der wird aber zu schwach geschossen und geht über alle Köpfe hinweg. Es bleibt beim 1:1.

33. Minute: Nach längerer Zeit mal wieder Entlastung für die Hertha, die an der Mittellinie einen Freistoß bekommen. Ibisevic kommt dann auch am Sechzehner an den Ball, kann aber von den Bayern noch gestört werden, bevor er auf das Tor schießen kann.

28. Minute: Die Bayern passen sich den Ball jetzt in den eigenen Reihen hin und her. Berlin wird dabei immer weiter hinten rein gedrängt und kann auch keinen Befreiungsangriff starten. Wenn das so weiter geht, wird es wohl nicht mehr lange dauern, bis die Gäste in Führung gehen.

24. Minute: Hertha fing bärenstark an, verliert aber mittlerweile immer schneller die Bälle und kann vorne auch keine Akzente mehr setzen.

20. Minute: Gute Chance für Gnabry, der Plattenhardt schwindelig spielt und auch zum Abschluss kommt. Aber Jarstein ist auf dem Posten und klärt zur Ecke, die aber nichts einbringt. Gnabry ist bisher (natürlich auch durch sein Tor) der auffälligste Akteur der Bayern.

18. Minute: Bayern hat jetzt mehr vom Spiel (ca. 75 Prozent Ballbesitz) und kontrolliert das Geschehen. Die Berliner kommen derzeit kaum aus der eigenen Hälfte heraus.

14. Minute: Hier ist weiter richtig Feuer und Tempo drin in der Partie. Beide Teams führen aggressive Zweikämpfe und kämpfen um jeden Zentimter Raumgewinn. So kann es gerne weiter gehen.

12. Minute: Nach schnell ausgeführter Ecke von rechts flankt Gnabry nach innen. Dort verpassen Lewandowski, der den Ball aber zumindest mit dem Scheitel noch minimal berührt, und Hummels nur knapp.

9. Minute: Die beiden Mannschaften scheinen sich gestern das Spiel der Dortmunder gegen Bremen angeguckt zu haben - auch hier geht es Schlag auf Schlag und es sind noch nichtmals zehn Minuten gespielt.

7. Minute: TOR ⚽ für die Bayern durch Gnabry. Und der leitet sein Tor mit einem Pass an der rechten Seitenlinie zu Kimmich selbst ein. Der junge Nationalspieler flankt in den Strafraum, wo Lewandowski sich in den Ball wirft, aber die Kugel nur abprallen lassen kann und sie nicht kontrolliert. Aber Gnbary hat den Rebound gerochen und knallt das Leder per Drop-Kick zum 1:1-Ausgleich in die Maschen.

5. Minute: Zur Entstehung: Abstoß vom Berliner Strafraum, der Ball geht weit in die Hälfte der Bayern, am Ende kommt der Ball zu Kalou, der passt zu Mittelstädt. Auf einmal ist er frei im Strafraum der Bayern und versenkt den Ball an Ulreich vorbei ins Bayern-Tor.

4. Minute: Was ist denn hier los? Das Spiel ist keine vier Minuten jung und der Rekordmeister liegt schon mit 0:1 hinten. Geht das Favoritensterben im Pokal heute in die nächste Runde?

Jubelnde Hertha-Spieler nach dem frühen 1:0 durch Mittelstädt

3. Minute: TOR ⚽ für die Hertha durch Maximilian Mittelstädt.

2. Minute: Bayerns Goretzka kommt im gegnerischen Strafraum zu Fall und bekommt nicht etwa Elfmeter, sonder eine gelbe Karte wegen einer Schwalbe.

ANPFIFF

20:44 Uhr: Kurz vor Anpfiff gibt es eine Schweigeminute für den heute verstorbenen Ex-Schalke-Manager Rudi Assauer.

20:41 Uhr: Hoppla, wir sehen: Die Bayern spielen ohne ihren Stammkeeper Manuel Neuer. Der 32-Jährige war trotz seiner Fingerverletzung mit nach Berlin gereist, auf dem Aufstellungsbogen eine Stunde vor der Partie im ausverkauften Olympiastadion fehlte sein Name jedoch. Sven Ulreich vertritt Neuer wie schon zuletzt in der Liga, auf der Bank nahm der 19-jährige Christian Früchtl Platz.

20:40 Uhr: Im großen Finale in der eigenen Stadt standen die Herthaner erst zweimal - und verloren denkbar knapp: 1977 im Wiederholungsspiel in Hannover 0:1 gegen den 1. FC Köln (die erste Partie hatte auch nach Verlängerung 1:1 gestanden, das Elfmeterschießen im Pokal wurde erst in der folgenden Saison eingeführt) und 1979, wieder in Hannover, 0:1 nach Verlängerung gegen Fortuna Düsseldorf. Pal Dardai rechnet auch für heute Abend mit einem knappen Ausgang des Spiels. Der Trainer prophezeite mit einem Grinsen im Gesicht Verlängerung und Elfmeterschießen: "Wir üben das nicht extra." Ob das allerdings der richtige Weg ist, um den Pokalfluch der Hertha zu beenden?

20:38 Uhr: Wenn das Achtelfinale gleich angepfiffen wird, liegt die bittere 1:3-Niederlage der Bayern in der Bundesliga bei Bayer 04 Leverkusen gerade mal vier Tage zurück - ein Rückschlag für die Münchener, die Spitzenreiter Borussia Dortmund jagen. "Jetzt haben sie einmal verloren. Das bedeutet nicht, dass sie schlecht sind", stapelt Hertha-Trainer Dardai tief. "Wenn die einen guten Tag haben, steht es schnell 0:3." Ausnahmsweise könnte die Statistik jedoch mal nicht den Bayern, sondern deren Gegnern Mut machen: Seit September 2016 hat die Hertha kein Pflichtspiel mehr gegen die Münchener verloren.

20:34 Uhr: Doch auch die Hertha könnte viele Herzen glücklich machen heute. "Man spürt überall in der Stadt, dass alle diesen Traum haben", sagte Hertha-Trainer Pal Dardai bereits vor dem Halbfinale 2016 gegen Borussia Dortmund. "Ich wohne nicht weit weg vom Olympiastadion. Meine Familie und ich haben eine Tradition gehabt in den vergangenen Jahren: Gemeinsam - meine Frau, meine drei Söhne und ich - sind wir jedes Jahr zu Fuß zum Olympiastadion spaziert, um das DFB-Pokalfinale anzusehen. Immer wieder sind wir hingelaufen, aber nie war Hertha BSC dabei. Für echte Herthaner ist das sehr frustrierend gewesen."

20:30 Uhr: Endlich könnte der FC Bayern seinen Rivalen Borussia Dortmund in dieser Saison zumindest in einem nationalen Wettbewerb überflügeln. Nach dem überraschenden Aus des BVB im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Werder Bremen wollen die Münchnermit einem Sieg bei Hertha BSC ihre Cup-Serie ausbauen und zum elften Mal nacheinander ins Viertelfinale einziehen.

20:30 Uhr: Herzlich Willkommen zum DW-Liveticker!