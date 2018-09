Liveticker: Hertha BSC - FC Bayern München

HERTHA - BAYERN 0:0

---------

14. Minute: Ecke von JAMES. Der Ball fliegt in den Strafraum, wo BOATENG in der Luft stehend wartet und ganz knapp über den Querbalken köpft. Toller Kopfball des Verteidigers, allerdings ohne den gewünschten Erfolg.

12. Minute: Anders als Leverkusen und Hoffenheim versucht Hertha nicht mit (über)harten Zweikämpfen den Bayern weh zu tun, sondern sie spielerisch vor Probleme zu stellen. Bisher klappt das auch ganz gut.

8. Minute: Die Gastgeber kommen über die rechte Seite. LAZARO flankt scharf in den Strafraum. Die Münchener Defensive steht aber sicher und bringt den Ball aus der Gefahrenzone. Auch der Nachschuss von IBISEVIC bringt nichts ein.

4. Minute: Die bayern versuchen die Partie von Beginn an an sich zu reißen, doch Hertha steht gut und spielt mutig mit.

ANPFIFF

20:27 Uhr: Das Olympiastadion ist übrigens ausverkauft, was nicht so oft vorkommt. Für einen stimmungsvollen Spieltag-Auftakt ist also gesorgt!

20:22 Uhr: Beide Trainer, die heute an der Seitenlinie stehen, kennen sich gut. Beide spielten einst für die Hertha und haben viel Respekt füreinander. Dardai sieht die Bayern unter dem neuen Chefcoach Kovac klar verbessert. "Bei Ballverlusten sind sie richtig aggressiv. Defensiv stehen sie besser. Das ist eine riesen Qualität."

Der gebürtige Berliner Kovac ist "sehr angetan" vom Ex-Kollegen: "Hertha hat sich super entwickelt unter Pal Dardai. Sie haben sich spielerisch sehr gut präsentiert. Es ist balltechnisch eine sehr versierte Mannschaft. Es wird eine Herausforderung im vollen Olympiastadion."

20:18 Uhr: Zum Auftakt des 6. Spieltags empfängt Hertha BSC den Rekordmeister aus München. Das Team von Trainer Niko Kovac will den fünften Sieg im sechsten Ligaspiel. Doch auch die Berliner sind gut in die Saison gestartet und würden bei einem Erfolg am Freitagabend punktetechnisch mit den Münchenern gleichziehen.

20:15 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!