Liveticker: Hertha BSC - Borussia Dortmund

HERTHA - BVB 1:2

-----------

Da ist eine Menge drin in dieser Partie. Die Hertha zeigt nach einer Anfangseuphorie wenig sehenswerten Fußball. Die Führung für den BVB durch Sancho (15.) und Hazard (17.) wirkt zudem wie ein doppelter Genickschlag. Doch irgendwie fummeln sich die Berliner ins Spiel, vor allem Lukebakio hat erschreckend viel Bewegungsfreiheit in der Dortmunder Hälfte. Der Anschlusstreffer durch Darida (34.) und der Platzverweis für Hummels lässt die Berliner für die zweite Halbzeit hoffen. Spielerisch gesehen aber dürfte der BVB diese Partie nicht verlieren.

HALBZEIT

46. Minute: Freistoß durch Lukebakio ans Außennetz

45. Minute: GELB-ROT für MATS HUMMELS, der den heranstürmenden Selke von den Beinen holt. Klare Sache.

43. Minute: Ballhalten nach BVB-Art. Wo ist die Lücke für den schnellen Angriff?

39. Minute: Der BVB hat etwas locker gelassen, und vor allem die Aktionen von Lukebakio bringen die Hertha zurück ins Spiel. Aber sobald sich die Dortmunder dem gegnerischen Strafraum nähern, steigt dort regelmäßig die Anspannung.

34. Minute: TOR für die Hertha - LUKEBAKIO war mit dem Ball quer über das Feld gelaufen. Seinen Schuss leitet DARIDA unhaltbar für Bürki ins BVB-Tor. Jetzt kann hier etwas gehen für die Berliner. Nur noch 1:2.

30. Minute: Offensivaktion für die Berliner über rechts, Lukebakio setzt sich durch. Der Schuss ist aber für Bürki kein Problem.

28. Minute: Freistoß für den BVB. Akanji prallt mit dem Hertha-Keeper zusammen und bleibt liegen.

26. Minute: Der nächste Fehler von Stark in der Hertha-Defensive.

24. Minute: Auf Hertha-Seite stellt sich heraus, dass gute Laune durch den Trainer allein nichts hilft. Nach dem Anfangsschwung der ersten Minuten geht da wenig zusammen.

20. Minute: Auch HUMMELS kann ruppig und bekommt GELB.

Mats Hummels in Aktion

18. Minute: GELB für BOYATA. Die Hertha übertreibt es mit den Ruppigkeiten.

17. Minute: TOR durch HAZARD zum 0:2, der mit seinen Mitspielern schnell gestartet war und direkt vor dem Hertha-Keeper auftaucht.

15. Minute: TOR durch JADON SANCHO, der von Julian Brandt mustergültig links geschickt wird. Schönes Tor, verdiente Führung für den BVB. 0:1.

12. Minute: Viele Ballverluste bei der Hertha.

11. Minute: Anfangs zögerlich, setzt sich nun der BVB an der Strafraumgrenze der Hertha fest.

5. Minute: Hertha beginnt rustikal. GELB für GRUJIC.

4. Minute: Erste Angriffsaktionen von Dortmund - Herthas Abwehr wackelt. Missverständnis zwischen Stark und Torhüter Kraft an der Strafraumgrenze, Kraft hat Glück und kann den Ball mit dem Fuss noch wegbefördern.

3. Minute: Gute Aktion für die Hertha mit Selke auf der rechte Seite, der sich aber den Ball zu weit vorlegt.

1. Minute: Marco Reus führt den Anstoss aus. Der BVB heute in gelben Hosen zu gelben Trikots. Hertha blau-weiß wie üblich.

ANPFIFF

15:28 Uhr: Jürgen Klinsmann vor der Hertha-Bank von Fotografen umringt. Da zückt der Neu-Coach sein Mobiltelefon und macht - ein Foto.

15:25 Uhr: Volle Hütte im Olympiastadion. Schiedsrichter der Partie ist Sven Jablonski. Und Hertha-Investor Lars Windhorst bemüht sich auf der Tribüne um ein Lächeln.

Treffen sich zwei Trainer vor dem Spiel ...

15:20 Uhr: Wie oft hat Lucien Favre in den letzten Wochen schon gesagt, dass seine Personalie nicht wichtig sei? Egal, er sagt es auch vor dem Auswärtsspiel in Berlin wieder - und verrät auch ansonsten so gut wie nichts über seine Pläne für die Partie gegen Hertha. Nur, dass der zuletzt etwas in Ungnade gefallene Jadon Sancho "ein sehr gefährlicher Spieler und ein guter Junge" sei. Und die anderen guten Jungen? Alcacer und Delaney können nicht auflaufen - das ist die BVB-Startelf:

15:15 Uhr: "Ich nehme jedes Abenteuer, so wie es kommt. Jetzt ist es Berlin", sagt ein lächelnder Jürgen Klinsmann. Die Aufgabe ist klar: "Wir sind Fünfzehnter. Und wir müssen da schnell `raus." Das ist seine erste Hertha-Startelf:

Kraft - Rekik, Stark, Boyata - Wolf, Skjelbred, Grujic, Mittelstädt - Darida - Lukebakio, Selke.

Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!