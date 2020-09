Liveticker: Großer Preis von Russland

Bei der zehnten Etappe der Corona-Notsaison in der Formel 1 werden erstmals gut gefüllte Tribünen erwartet. Die Organisatoren des Großen Preises von Russland in Sotschi wollen 30.000 Tickets verkaufen und damit das Areal rund um die Olympia-Wettkampfstätten von 2014 zur Hälfte füllen.

Hamilton der neue Schumacher?

Großer Favorit in Russland ist Mercedes. Alle sechs bisherigen Rennen in Sotschi wurden von einem Fahrer mit Stern auf dem Boliden gewonnen, davon vier durch den diesjährigen Qualifying-Sieger Lewis Hamilton. Der Brite stand in dieser Saison schon sechsmal ganz oben auf dem Treppchen, er führt die Fahrer-WM kurz nach Saison-Halbzeit deutlich an - und kann in Sotschi mit seinem 91. Grand-Prix-Erfolg den Siegrekord von Michael Schumacher egalisieren.

Hamilton: auf dem besten Weg, Schumi zu überflügeln

Hamilton beteuert stets, dass sich das Vordringen in die Schumacher-Sphären "unwirklich" anfühle. Tatsächlich ist die aktuelle Fahrergeneration in dem Verständnis aufgewachsen, dass Ferrari-Legende Schumacher mit seinen sieben WM-Titeln zwischen 1994 und 2004 und zahllosen weiteren Rekorden eine Messlatte gelegt hat, die kaum zu erreichen ist. Hamilton aber ist längst dabei, die Geschichtsbücher neu zu schreiben. Wenn nichts Ungewöhnliches passiert, wird der überlegene Fahrer seiner Zeit im überlegenen Auto am Jahresende die meisten Siege auf dem Konto haben und gemeinsam mit Schumacher Rekord-Weltmeister mit sieben Titeln sein.

Und Sebastian Vettel?

Ferrari und Sebastian Vettel erwartet ein weiteres schweres Rennen. Zwar hat die Scuderia ein paar neue Teile mitgebracht, doch war im Qualifying trotzdem bereits im Q2 Schluss für beide Fahrer. Vettel crashte spektakulär und wurde 15., Leclerc kam nicht über Rang elf hinaus. Die Strecke in Sotschi ist für die unterlegenen Ferrari nicht ideal. Es gibt eine langgezogene Vollgaspassage an Start-Ziel - mit seinem schwachen Motor dürfte der SF1000 daher wieder zu einem Opfer für Konkurrenten mit Aggregaten von Mercedes, Renault und Honda werden.

Verfolgen Sie das Rennen in Sotschi hier live mit. Rennbeginn ist am Sonntag um 13.10 Uhr MESZ. Der Liveticker beginnt um 13 Uhr.