Liveticker: Großer Preis von Russland

Runde 4 von 53: Das Safety Car ist wieder drin und Vettel bestimmt das Tempo für den Neustart.

Runde 1 von 53: 💥 Für Grosjean ist das Rennen bereits vorbei - Kollision mit Ricciardo. Auch Giovinazzi und Stroll waren in den Unfall involviert. Das Safety Car ist unterwegs, gleich gibt es den fliegenden Neustart.

Runde 1 von 53: Die Ampel ist aus, es geht los. Vettel gewinnt den Start und geht an Hamilton und Leclerc vorbei.

🚥 START 🚥

13:10 Uhr: Die Autos begeben sich auf die Einführungsrunde - alle sind losgefahren.

13:09 Uhr: Besonders spannend dürfte an diesem Sonntag erneut das interne Duell bei Ferrari werden. Weder in den Trainings noch im Qualifying konnte Vettel etwas gegen Leclerc ausrichten. Neunmal nacheinander unterlag er zuletzt in der am Samstag vor den Rennen. Grundsätzlich wartet Vettel in Sotschi noch auf einen Sieg, sein bestes Ergebnis sind zwei zweite Plätze 2015 und 2017.

13:06 Uhr: Niemand außer Mercedes konnte seit der Rennpremiere in Sotschi 2014 gewinnen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sich das nun ändert. "Wir haben im Moment nicht mehr das schnellste Paket", sagte Motorsportchef Toto Wolff nach dem Qualifying am Samstag. Man müsse "den Rückstand so anerkennen", sagte der Österreicher: "Wir erwarten nicht, die nächsten Wochen zu dominieren.Aber wir geben nicht auf."

13:03 Uhr: Kann Ferrari seine Siegsserie auch in Russland fortsetzen? Charles Leclerc geht vom ersten Startplatz in den Großen Preis von Russland, Sebastian Vettel als Dritter. Doch Dauerrivale Mercedes mit Weltmeister Lewis Hamilton lauert in Sotschi ebenfalls auf seine Chance.

13:00 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker vom Großen Preis von Russland!