Liveticker: Großer Preis von Italien

Runde 1 von 53: Hülkenberg entscheidet das deutsch-deutsche Duell vorerst für sich. Die Power des Renault ist hier richtig gut und das zeigt sich auch jetzt wieder. Hülkenberg ist Vierter, Vettel Fünfter. Weiter hinten fuhren einige Fahrer in der ersten Schikane gerade aus.

Runde 1 von 53: Beim Start ist alles gut gegangen, es gab keinen Charles Leclerc kommt gut weg und kann seine Führung behaupten. Vettel versucht es, findet aber keinen Weg vorbei und ist stattdessen unter Druck von Hülkenberg.

Runde 1 von 53: Das war der Start - das Rennen läuft!

15.13 Uhr: Alle stehen an den Ampeln. Sekunden noch....

15.12 Uhr: Und wie immer sieht man auf den Tribünen nur tiefes Ferrari-Rot!

15.10 Uhr: Die Einführungsrunde läuft. Das Wetter ist gut. Eigentlich sollte es ja regnen. Bisher ist davon aber nichts zu sehen. Die Sonne scheint und es herrschen warme Temperaturen. In der Ferne gibt es ein paar dunkle Wolken, die Wahrscheinlichkeit, dass die heute eine Rolle spielen, ist aber gering. Gleich startet das Rennen.

15.08 Uhr: Max Verstappen startet von weit hinten - am RTL-Mikrophon meinte der Niederländer gerade scherzhaft, es dauere zwei Runden bis er auf P5 fährt. Spannend wäre es jedenfalls.

15.05 Uhr: Es ist angerichtet, gleich geht es los. Noch fünf Minuten. Die Spannung steigt.

15.02 Uhr: Vor den Fahrern liegen 53 Runden à 5,793 Kilometer. Das bedeutet, dass das Rennen in Monza über insgesamt 306,720 Kilometer geht.

14:57 Uhr: Apropos Pole Position! Es sollte ein spannender Kampf um Startplatz eins beim Rennen in Monza werden, doch was man im finalen Teil zu sehen bekam war nix. Neun Fahrzeuge stritten sich im "Schneckentempo" in der Outlap um die Plätze. Niemand hatte so wirklich Lust daran, den Zug anzuführen, denn dort gibt es nicht den Monza-Windschatten zu genießen. Das Ergebnis: Nur Sainz und Leclerc schafften es vor Ablauf der Zeit über die Linie.

14:53 Uhr: Beim Heimspiel der Scuderia Ferrari in Monza hoffen die Tifosi auf Sebastian Vettel und Charles Leclerc. Der Monegasse Leclerc geht von der Pole Position vor dem WM-Führenden Lewis Hamilton auf die Hochgeschwindigkeitsstrecke. Vettel startet nur von Rang vier in das 14. von 21 Saisonrennen, das um 15.10 Uhr MESZ beginnt.

14:50 Uhr: Willkommen zum Formel-1-Liveticker der DW!