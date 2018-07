Liveticker: Großer Preis von Deutschland

START: Start frei, Vettel hat sofort dicht gemacht.

15:10 Uhr: Auf geht´s in die Aufwärmrunde.

15:08 Uhr: 67 Runden warten auf die Formel-1-Piloten. Die Strecke: 306,458 Kilometer.

15:06 Uhr:

Und hier die Startaufstellung:

1. Startreihe: 1. Sebastian Vettel (Heppenheim) - Ferrari; 2. Valtteri Bottas (Finnland) - Mercedes

2. Startreihe: 3. Kimi Räikkönen (Finnland) - Ferrari; 4. Max Verstappen (Niederlande) - Red Bull

3. Startreihe: 5. Kevin Magnussen (Dänemark) - Haas; 6. Romain Grosjean (Frankreich) - Haas

4. Startreihe: 7. Nico Hülkenberg (Emmerich) - Renault; 8. Carlos Sainz Jr. (Spanien) - Renault

5. Startreihe: 9. Charles Leclerc (Monaco) - Sauber; 10. Sergio Perez (Mexiko) - Force India

6. Startreihe: 11. Fernando Alonso (Spanien) - McLaren; 12. Sergej Sirotkin (Russland) - Williams

7. Startreihe: 13. Marcus Ericsson (Schweden) - Sauber; 14. Lewis Hamilton (Großbritannien) - Mercedes

8. Startreihe: 15. Esteban Ocon (Frankreich) - Force India; 16. Pierre Gasly (Frankreich) - Toro Rosso

9. Startreihe: 17. Brendon Hartley (Neuseeland) - Toro Rosso; 18. Lance Stroll (Kanada) - Williams

10. Startreihe: 19. Stoffel Vandoorne (Belgien) - McLaren; 20. Daniel Ricciardo (Australien) - Red Bull - + 20 Plätze/Neue Antriebseinheiten

15:04 Uhr: Lewis Hamilton muss nach einem Hydraulik-Defekt an seinem Mercedes in der Qualifikation von Platz 14 starten. Für ihn beginnt die Aufholjagd also vom hinteren Drittel, nachdem er im Qualifying am Samstag ausgeschieden war. "Ich werde alles versuchen, aber auf dieser Strecke kann man nur schwer überholen", sagte er.

15:02 Uhr: Nach diesem Rennen ist der Hockenheimring erst einmal Geschichte, denn es gibt keinen neuen Vertrag der Motorsport-Königsklasse mit Deutschland. Mehr Anreiz für seinen ersten Heimsieg kann es für Sebastian Vettel eigentlich nicht geben, der sich gestern die Pole Position gesichert hat.

Im Rennen sei der Ferrari für gewöhnlich noch schneller, meinte Vettel nach seiner glanzvollen Pole-Runde vor den Finnen Valtteri Bottas im Mercedes und Kimi Räikkönen im zweiten Wagen der Scuderia.

15:00 Uhr: Herzlich Willkommen zum DW-Liveticker.