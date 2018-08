Liveticker: Großer Preis von Belgien

15:05 Uhr: Die Startaufstellung in Spa-Francorchamps:

15:03 Uhr: Der gerade noch zugelassene Force-India-Nachfolger Racing Point könnte gleich in Spa fette Punktebeute machen. Nach der Insolvenz des früheren Rennstalls muss das Team unter neuem Namen mit null WM-Punkten anfangen. Doch Esteban Ocon als Dritter und Sergio Perez als Vierter verschafften Racing Point in der Quali ein perfektes Debüt. Für das Team ist jeder WM-Zähler im Saisonendspurt wichtig.Der Platz in der Konstrukteurswertung entscheidet am Ende über den Anteil an den Vermarktungsmillionen der Formel 1.

15:00 Uhr: Die Teamkollegen der WM-Jäger können diesmal wohl keine Unterstützung geben. Hamiltons Stallgefährte Valtteri Bottas muss nach einem Motorentausch aus der letzten Reihe losfahren. Bei Kimi Räikkönen patzte das Ferrari-Team in der Chaos-Qualifikation, füllte zu wenig Benzin ein. Der Finne, der schon viermal in Spa gewann, startet daher nur als Sechster. «Diese Dinge dürfen nicht passieren», sagte Kollege Vettel.

14:57 Uhr: Spa ist für plötzliche Wetterwechsel berüchtigt. Schien gerade noch die Sonne, kann es im nächsten Moment schon kräftig schütten - und dann bei fiesem Wind schnell wieder trocknen. Genau diese Bedingungen nutzte Hamilton am Samstag zur Fahrt auf die Pole Position. Zum dritten Mal nacheinander half dem Briten das Wetter im Duell mit Vettel. Im Regen ist der Mercedes stärker als der Ferrari. Vettel dürfte daher auch heute wieder bange Blicke in die Wolken richten.

14:53 Uhr: Für die Formel-1-Piloten steht beim Großen Preis von Belgien das erste Rennen nach vierwöchiger Sommerpause auf dem Programm. In Spa muss Sebastian Vettel im Ferrari versuchen, vor Lewis Hamilton zu landen. Der britische Titelverteidiger hat im Mercedes als WM-Spitzenreiter 24 Punkte Vorsprung auf den Heppenheimer. Das Rennen beginnt um 15.10 Uhr.

14:50 Uhr: Willkommen zum Formel-1-Liveticker der DW!