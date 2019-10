Liveticker: Gladbach bei AS Rom gefordert

Rom - Gladbach -:-

-----------------

Ein Sieg ist Pflicht

Gladbachs Europa League Gesicht entspricht bislang nicht dem in der Bundesliga, in der das Team von Trainer Marco Rose die Tabelle auch nach dem 8. Spieltag anführt. International gab es für die Borussia bisher allerdings nur mehr oder weniger große Enttäuschungen. Dem desaströsen 0:4 gegen den österreichischen Außenseiter Wolfsberger AC zum Auftakt vor heimischem Publikum folgte ein dünnes 1:1 bei Istanbul Basaksehir, bei dem es obendrein noch großen Ärger um die Behandlung der Gladbacher Fans durch die Polizei gab. Nun also gegen die Roma. Zuletzt gab es für die Borussia 2013 in der Europa League in Rom eine 0:2-Pleite - damals aber beim Stadtrivalen des heutigen Gegners AS Rom, Lazio Rom. Dies war allerdings die einzige Gladbacher Niederlage gegen einen italienischen Klub in den vergangenen 45 Jahren. Auf die Roma traf der aktuelle Bundesliga-Tabellenführer in einem Pflichtspiel bislang noch nie.

Herzlich Willkommen im DW-Liveticker!