Liveticker Frauen-WM: Niederlande - Schweden

Schweden und Niederlande spielen bei der Fußball-WM der Frauen in Frankreich den zweiten Finalteilnehmer aus. Die Schwedinnen standen zuletzt 2003 in einem WM-Finale und verloren dieses gegen Deutschland. In Frankreich wiederum war für die deutschen Frauen im Viertelfinale Schluss - gegen die Schwedinnen. Für Oranje ist bei ihrer erst zweiten WM-Teilnahme bereits der Einzug ins Halbfinale ein Erfolg. Ihren ersten internationalen Titel gewannen die Niederländerinnen bei der Fußball-EM 2017. Das Spiel in Lyon beginnt um 21.00 Uhr MESZ, ab 20.45 Uhr MESZ gibt es hier alles Wissenswerte in unserem Liveticker.