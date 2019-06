Gruppe B

Liveticker Frauen-WM: Deutschland - China

In Rennes in der Bretagne bestreitet die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft ihr WM-Auftaktspiel. Gegen China ist das DFB-Team in der Favoritenrolle. Verfolgen Sie die Partie hier live mit!

Deutschland - China 0:0 -------- 39. Minute: Die vielen Unterbrechungen haben das deutsche Team ein wenig aus dem Rhythmus gebracht. 37. Minute: Die Chinesinnen spielen mit Haken und Ösen, Simon bekommt einen Tritt auf den Fuß, kann nach kurzer Behandlung aber weiterspielen. 35. Minute: Es ist ein Geduldsspiel für die deutsche Mannschaft. Die Chinesinnen stehen weiter tief in der eigenen Hälfte und lauern auf Konter. 33. Minute: WECHSEL bei China. Lou kann nicht weiterspielen, für sie kommt TAN. 30. Minute: Die Chinesin Lou liegt am Boden, hat sich bei einem Zweikampf weh getan. Sie humpelt vom Platz. Ersatzspielerin Tan macht sich bereit. 27. Minute: Huth zieht aus 16 Metern ab, knapp drüber. Doch Chinas Torhüterin Peng wäre wohl an den Schuss herangekommen. 26. Minute: Die deutsche Mannschaft macht das Spiel, das 1:0 liegt in der Luft. 24. Minute: Nächste Chance für das DFB-Team, Popp verpasst nach einer Ecke im Fünfmeterraum den Ball. 20. Minute: Nach einer Flanke von links kommt Popp zum Kopfball, kann den Ball aber nicht richtig drücken. Popp liegt nach dem Zusammenprall mit Torhüterin Peng eine Weile am Boden, kann aber weiterspielen. 19. Minute: Eine kleine Serie von Eckbällen bringt eine Chance für Hendrich, die volley abzieht, am Tor vorbei. 17. Minute: Nach einer Ecke landet eine Flanke von Simon an der Latte des chinesischen Tors. Hegering fliegt am Ball vorbei. 14 . Minute: Riesenchance für die Chinesinnen nach einem Konter. Yang verfehlt aus sieben Metern das leere deutsche Tor, sie trifft nur das rechte Außennetz. 12. Minute: Die Chinesin WANG sieht GELB nach einem harten Einsteigen gegen Marozsan. 11. Minute: Unverändertes Bild: Die Chinesinnen stehen sehr tief, die deutschen Spielerinnen machen Druck. 9. Minute: Der erste Vorstoß der Chinesinnen verpufft. Der lange Ball in den Strafraum wird zur sicheren Beute von Schult. 6. Minute: Die Mannschaft von Bundestrainerin Voss-Tecklenburg macht weiter Druck, doch die chinesische Abwehr ist jetzt konzentrierter. 3. Minute: Die nächste Gelegenheit! Däbritz zieht aus 18 Metern flach ab, knapp am rechten Pfosten des chinesischen Tors vorbei. Ein starker Beginn des DFB-Teams. 2. Minute: Erste Chance für das deutsche Team. Popp flankt von links, Chinas Torfrau Peng greift vorbei, doch Huth kommt mit dem Kopf nicht an den Ball. 1. Minute: Der Ball rollt. --------- 14.59 Uhr: Schiedsrichterin ist die 36 Jahre alte Kanadierin Marie-Soleil Beaudoin. Das Stadion in Rennes ist mit rund 17.000 Zuschauern etwa zur Hälfte gefüllt. 14.57 Uhr: Und das ist die erste Elf Chinas: Peng - Lin, Han, Wu, Liu - Lou, Zhang, Yao, Gu - Wang, Yang. 14.55 Uhr: Überraschend verzichtet Bundestrainerin Voss-Tecklenburg in der Startelf des DFB-Teams auf Stürmerin Lea Schüller. An ihrer Stelle spielt die 19 Jahre alte Giulia Gwinn: Schult - Hendrich, Hegering, Doorsoun, Simon - Leupolz, Däbritz - Huth, Marozsan, 15 Gwinn - 11 Popp. 14.52 Uhr: Die Stärke des Teams aus China ist schwer einzuschätzen. Die große Zeit der Chinesinnen im Frauenfußball liegt 20 Jahre zurück. Seit der WM 1999 in den USA, wo sie sich im Finale dem Gastgeber-Team erst im Elfmeterschießen geschlagen geben mussten, kamen die Chinesinnen bei Weltmeisterschaften nicht mehr über das Viertelfinale hinaus. "Immer wenn wir gegen starke Mannschaften spielen, ist es ein Lernprozess. Das ist auch gegen Deutschland so", sagte Nationaltrainer Xiuquan Jia vor dem Auftaktspiel seiner Mannschaft. 14.49 Uhr: Es ist das erste Pflichtspiel von Martina Voss-Tecklenburg seit ihrem Dienstantritt Ende November. "Es macht mich stolz und demütig", sagte die 51-Jährige. Als Ziel des DFB-Teams wurde die Qualifikation für Olympia 2020 in Tokio ausgegeben. Dafür müssen die deutschen Fußballerinnen bei der WM in Frankreich unter die drei besten Teams aus Europa kommen. 14.46 Uhr: Gelingt der deutschen Mannschaft im ersten Spiel der Gruppe B gegen China ein Start nach Maß ins WM-Turnier? Zwei Jahre nach dem EM-Debakel unter Steffi Jones in den Niederlanden, als der Rekordeuropameister im Viertelfinale scheiterte, befindet sich die deutsche Auswahl eigentlich im Umbruch. Voss-Tecklenburg ist erst ein halbes Jahr im Amt, das DFB-Team die fünftjüngste Mannschaft der 24 Teilnehmer. 15 Spielerinnen sind erstmals bei einer WM dabei. 14.45 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!

Die Redaktion empfiehlt