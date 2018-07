Liveticker: Frankreich gegen Kroatien

FRANKREICH - KROATIEN (Anpfiff 17 Uhr MESZ)

-------

15:45 Uhr: Wir fassen zusammen: Die Bundesliga-Profis Benjamin Pavard vom VfB Stuttgart und Ante Rebic von Eintracht Frankfurt stehen in der Startelf von Frankreich beziehungsweise Kroatien. Beide Teams laufen mit der gleichen Anfangsformation auf wie in ihren Halbfinal-Spielen. Nicht in der Startelf der Franzosen befindet sich Corentin Tolisso vom FC Bayern München. Bei den Kroaten gehören Andrej Kramaric (1899 Hoffenheim), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen) und Marko Pjaca, den Schalke 04 zuletzt von Juventus Turin ausgeliehen hatten, zu den Ersatzspielern.

15:35 Uhr: Eintracht Frankfurt fiebert mit ihrem kroatischen Stürmer Ante Rebic,

1899 Hoffenheim mit Andrej Kramaric. (Auch wenn letzterer wohl zunächst nur auf der Bank sitzen wird). "Es wäre der erste WM-Titel eines Adlerträger seit 1990 - damals stemmte Uwe Bein im DFB-Trikot den Weltpokal in die Höhe", schrieb der Bundesliga-Club aus Frankfurt am Sonntag auf seiner Homepage. Derweil drückt 1899 Hoffenheim Andrej Kramaric die Daumen. "The big one: Um 17 Uhr treffen Andrej Kramaric und Kroatien im Finale des FIFAWorldCup auf Frankreich - hol dir den WM-Pokal, Andrej!!!", twitterten die Kraichgauer. Kramaric kann als erster Spieler von Hoffenheim Weltmeister werden. Rebic könne mit einem Finalerfolg "seinen Fußballsommer vergolden. Erst war er in Berlin mit einem Doppelpack der Matchwinner beim DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern München. Jetzt könnte er als Stammspieler der Kroaten sogar den Weltpokal holen", so die Eintracht.



15:30 Uhr: Nach Russland ist vor Katar: Wenige Stunden vor Anpfiff hat Präsident Wladimir Putin symbolisch die Geschäfte an den Ausrichter des nächsten Turniers 2022, den Emir von Katar, übergeben. Der Kremlchef überreichte Scheich Tamim am Samstag in Moskau symbolisch einen Fußball, wie er auch gleich beim Spiel zum Einsatz kommen sollte. Er sei überzeugt, dass Katar die WM genauso gut ausrichten werde wie Russland, sagte Putin der Agentur Interfax zufolge und bot Hilfe an: "Wir sind jederzeit bereit, die Erfahrungen zu teilen, die wir gesammelt haben." Der Scheich sagte den Angaben nach, er hoffe, dass die Auswahl von

Katar 2022 noch besser abschneiden werde als die russische Sbornaja bei ihrer Heim-WM.

15:25 Uhr: Und Kroatien so: Was Frankreich kann, das können wir auch. Einige Stunden vor Anpfiff haben sich Zehntausende Fans in der kroatischen Hauptstadt

Zagreb zum Public Viewing versammelt. Nach stundenlangen wolkenbruchartigen Regenfällen klarte der Himmel zwei Stunden vor dem Anstoß auf. Allein auf dem zentralen Jelacic-Platz wurden 50.000 Menschen erwartet. Daneben gab es zahlreiche Fanmeilen im Zentrum, wo auf Großleinwänden das Spiel zu sehen ist. Tausende versammelten sich auch vor den vielen Fernsehapparaten in den Kneipen und Restaurants der Amüsiermeile.

15:20 Uhr: Ganz Frankreich ist heiß auf das Finale! Vor der Public-Viewing-Zone am Eiffelturm herrschte schon Stunden vor Anpfiff Ausnahmezustand. Tausende Menschen drängten auf die Eingänge zu. "Lasst uns rein"-Sprechchöre waren zu hören. 90 000 Zuschauer können das Spiel auf vier großen Bildschirmen

verfolgen. Die Metro, die die Fans zum Public Viewing brachte, war am Nachmittag brechend voll. Viele Gespräche drehten sich um das anstehende Spiel: "Das wird ein großes Match", sagte ein junger Mann. Einige Fans sangen die französische Nationalhymne, die Marseillaise. Auch Sprechchöre waren in der Metro-Station La Tour-Maubourg zu hören: "Allez les Bleus!" In der Stadt waren schon am frühen Sonntagnachmittag unzählige Fans in Trikots, mit Frankreich-Fahnen und blau-weiß-rot geschminkt in der Stadt unterwegs.

15:15 Uhr: Der Fußball-Weltverband FIFA schüttet für den Weltmeister eine Siegprämie von umgerechnet 32,48 Millionen Euro aus. Die Vize-Weltmeistermannschaft streicht immer noch 23,93 Millionen Euro ein. Zum Vergleich: 2014 in Brasilien war Weltmeister Deutschland auf 29,92 Millionen Euro gekommen. Insgesamt werden 2018 in Russland Prämien von der FIFA für die 32 Mannschaften in Höhe von 341,90 Millionen Euro verteilt. In Brasilien 2014 waren es nur 306 Millionen Euro gewesen.

15:10 Uhr: Bei einem Fußball-WM-Finale dürfen natürlich auch die Staatschefs nicht fehlen: Russlands Staatspräsident Wladimir Putin hat sein Erscheinen Luschniki-Stadion von Moskau angekündigt. Auch der französische Präsident Emmanuel Macron und Kroatiens Staatschefin Kolinda Grabar-Kitarovic werdenauf der Tribüne sitzen. Auch mit dabei: Der Emir von Katar, Tamim bin Hamad al-Thani. Im Emirat am Persischen Golf wird die kommende WM im Jahr 2022 ausgetragen.

15:02 Uhr: Eins steht fest: Es ist nicht das Finale, das viele erwartet haben. Kleines Kroatien gegen Grande Nation - zwei ungleiche Starensemble, die doch zwei Dinge gemeinsam haben: Superstar ist das Kollektiv - und den Willen zum Titel.

15:00 Uhr: In zwei Stunden geht es los, gesucht wird: Der Fußball-Weltmeister 2018!

15:00 Uhr: Herzlich Willkommen zum DW-Liveticker!