Liveticker: Frankfurt - Leverkusen

FRANKFURT - LEVERKUSEN 1:0

---------

36. Minute: Willems tankt sich durch die Leverkusener Abwehr durch und kommt im linken Strafraum zum Schuss. Hradecky kann den Ball mit beiden Händen festhalten.

32. Minute - GELBE KARTE: Mit hohem Bein geht HALLER in einem Zweikampf mit Dragavic, aber bevor der Franzose ihn am Kopf trifft, zieht er zurück. Trotzdem fällt der Leverkusener theatralisch zu Boden. Die Karte hätte sich Schiedsrichter Brych sparen können.

30. Minute - GELBE KARTE: Ein ähnliches Foul an Havertz, wie es zuvor schon Willems gemacht hat. NDICKA trifft ebenfalls den Knöchel.

28. Minute - TOR: Der Ex-Leverkusener netzt ein. Kostic bringt den Ball trotz Bedrängnis in die Fünfmeterraum, wo DA COSTA nur seinen Fuß hinhalten muss, damit der Ball über die Linie geht.

23. Minute: Freistoß für Frankfurt auf der ganz rechten Seite. Leverkusens Jedvaj köpft den Ball knapp über das eigene Tor. Die Ecke darauf kann Leverkusen aber klären, der Konterversuch von Brandt wird aber unterbunden.

21. Minute: Rebic setzt sich auf der linken Strafraumhälfte durch und passt zurück auf Haller an der Fünfmetergrenze. Der Franzose trifft den Ball mit dem Knie, aber der Ball kann noch abgeblockt werden. Puh, hier hat man ja kaum mal Zeit zum Luftholen.

17. Minute - VIDEOBEWEIS: Der Ex-Frankfurter Torwart Hradecky will einen Rückpass wegschießen, dann kommt Rebic mit gestrecktem Fuß angerauscht und holt den Finne von den Beiden. Aber er wird nicht verwarnt. Kurz darauf zieht Brand im linken Strafraum mit links ab. Schlussmann Trapp wehrt zur Ecke ab, Nach einem Kopfball von Volland Falette klärt auf der Linie. Den Abpraller zieht Bellarabi ins linke Eck - Tor. Schiedsrichter Brych schaut sich die Wiederholung auf dem Monitor an. Dragovic hat im passiven Abseits Torwart Trapp die Sicht genommen.

15. Minute: Leverkusens Bellarabi passt kurz vor dem Strafraum auf Brandt, der täuscht an und legt sich den Ball auf den rechten Fuß und zirkelt den Ball ins lange Eck - aber Torwart Trapp klärt zur Ecke. Daraus ergibt sich wieder ein Konter der Frankfurter, wo Tah Rebic abläuft.

13. Minute: Es ist ein intensives Spiel mit hartem Zweikämpfen, aber auch schnellen Kontern. Fernandes fällt im Leverkusener Strafraum, aber Schiedsrichter Brych pfeift zu Recht ein Offensivfoul.

11. Minute: Leverkusen kann sich langsam vom Druck befreien, obwohl sie die harte Spielweise der Eintracht-Profis derzeit ordentlich zu spüren bekommen. Nach einem Freistoß schießt Volland aufs Tor, der Ball wird abgeblockt, die Gäste fordern Elfmeter. Zunächst darf aber Frankfurt seinen Konter ausspielen. Der Video-Assistent meldet sich und die Wiederholung zeigt: Falette stand mit dem Rücken zum Schuss und bekommt den Ball an den Oberarm - da kann er nichts machen.

4. Minute - GELBE KARTE: WILLEMS wird verwarnt, weil er Havertz ganz fies am Fuß trifft. Zum Glück kann der junge Nationalspieler weiter machen.

3. Minute: War Leverkusen schon aus der eigenen Hälfte raus? Schon wieder bekommt Haller im Strafraum den Ball. Der Franzose fällt - aber d war nichts. Die Gastgeber machen hier ordentlich Rabatz.

1. Minute: Eintracht zeigt gleich mal seine Offensivqualitäten. Rebic läuft mit dem Ball in den Strafraum und passt zwölf Meter vor dem Tor auf den mitgelaufenden Haller, aber Jedvaj ist noch mit dem Fuß dazwischen.

ANPFIFF

17:55 Uhr: HASEBE wird geehrt. Der Grund: Er wurde zu Asiens bestem internationalen Spieler des Jahres gewählt. Und dann gibt der Stadionsprecher bekannt, dass der Japaner seinen Vertrag bei der Eintracht bis 2020 verlängert hat.

17:53 Uhr: Für einen Leverkusener ist es ein ganz besonderes Spiel: Torwart Hradecky. Der Finne hatte drei Jahre für die Eintracht gespielt und kehrt nun erstmals wieder zurück nach Frankfurt. Lars Bender fehlt – er hat muskuläre Probleme. Sein Bruder Sven ist auch nicht ganz fit und sitzt daher erstmal auf der Bank.

Leverkusen: Hradecky – Jedvaj, Tah Dragovic, Weiser - Kohr, Aranguiz - Brandt, Havertz, Bellarabi - Volland.

17:51 Uhr: Eintracht-Trainer Hütter begründet die Entscheidung, warum Stürmer Jovic auf der Bank sitzt, am Sky-Mikro so: "Ich habe entschieden, nicht mit drei Stürmern zu spielen, weil Leverkusen so schnell im Umschaltspiel ist."

Frankfurt: Trapp - Ndicka, Falette, Salcedo - Kostic, Willems, Fernandes, da Costa - Gacinovic - Haller, Rebic.

17:46 Uhr: Die letzte Partie des 15. Spieltags steht an: Eintracht Frankfurt gegen Bayer 04 Leverkusen heißt der Tabellenfünfte gegen den -elften. Fünf Punkte trennen die beiden Klubs. Das Problem bei der Werkself: Sie kassiert einfach viel zu einfach und zu viele Gegentore, Leverkusen hat eine Tordifferenz von minus fünf. Frankfurt hat zuletzt in der Europa League am Donnerstag bei Lazio Rom gewonnen und damit erstmals als deutscher Verein alle sechs Gruppenspiele in diesem Wettbewerb gewonnen. In der Liga dagegen gab es zuletzt zwei Niederlagen: Gegen Wolfsburg und Hertha.

17:45 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!