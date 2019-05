Liveticker: Formel 1 - Großer Preis von Spanien in Barcelona

GROSSER PREIS VON SPANIEN

aktueller Stand: 1. HAM- 2. BOT - 3. VER - 4. LEC - 5. VET - 6. GAS

---------

Runde 12 von 66: Endlich lässt Vettel den schnelleren Leclerc vorbei. Der Rückstand von Leclerc auf Verstappen beträgt 4,5 Sekunden.

Runde 10 von 66: Am Ende von Start/Ziel zeigt sich Leclerc kurz hinter Vettel, kommt aber nicht vorbei. Immer noch keine Ansage von Ferrari. Derweil vergrößert sich der Rückstand auf das Spitzen-Trio. Verschläft die Scuderia das nächste Rennen durch zu zögerliches Taktieren?

Runde 8 von 66: Leclerc fährt bereits im Windschatten Vettels. Am Ferrari-Kommandostand wird aber offenbar noch überlegt, was man macht. Vettel in die Box holen? Leclerc auf der Strecke vorbeiwinken?

Runde 6 von 66: Bottas hat ein paar Zehntel mehr dazwischen gelegt und ist nicht mehr im DRS-Fenster von Verstappen. Vettel liegt zwei Sekunden hinter dem Niederländer und muss sich vor seinem Teamkollegen Leclerc in Acht nehmen. Der Deutsche hat sich bei einem Verbremser in der ersten Kurve nach dem Start den Reifen ein wenig beschädigt. Keine idealen Verhältnisse für Vettel.

Runde 3 von 66: Hamilton ist bereits knapp zwei Sekunden vor Bottas. Verstappen ist ziemlich genau eine Sekunde hinter dem Finnen. Mal sehen, ob er das DRS-Fenster nutzen kann.

START - Hamilton übernimmt die Führung, Bottas wird von Vettel attackiert, doch der Deutsche muss zurückziehen und behindert den Finnen anschließend leicht. Verstappen geht an Vettel vorbei. Gasly fährt kurz neben der Strecke. Keine Kollission.

15:10 Uhr: Die Fahrer gehen auf die Einführungsrunde.

15:07 Uhr: Valtteri Bottas startet vor Lewis Hamilton. Schon im vergangenen Jahr gab es eine rein silberne erste Reihe, damals mit Hamilton vor Bottas - und so ging es am Ende auch durchs Ziel. Vettel ist Dritter, hinter ihm Verstappen. Wird diesmal auf den 66 Runden ein bisschen mehr durchgemischt?

15:04 Uhr: Vieles hängt auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya vom Start ab. Wer als Erster aus der ersten Kurve am Ende der langen Gerade herauskommt, hat gute Chancen, auch bis zum Ende vorne zu sein.

15:02 Uhr: Schönes Wetter, volle Tribünen, tausende Verstappen-Fans in Orange, die Party machen - besser geht es eigentlich nicht! Jetzt muss nur noch das Rennen spannend werden. Doch im Qualifying waren mal wieder die Mercedes stärker als die Konkurrenz und starten nebeneinander aus der ersten Reihe - ein deutlicher Vorteil auf der engen Strecke von Barcelona.

15:00 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!