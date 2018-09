Liveticker: Formel 1 - Großer Preis von Singapur

Runde 13 von 61: Hamilton gibt jetzt mal ein wenig mehr gas und fährt eine neue schnellste Runde: 1:45,5 - neun Sekunden langsamer als gestern im Qualifying, was einiges über das heutige Tempo erzählt. Der Brite liegt knapp zwei Sekunden vor Vettel. Offenbar war seine Meldung zum Zustand der Reifen doch "fake news"...

Runde 12 von 61: Die Ferrari-Box teilt Vettel mit, dass sich Hamilton Sorgen wegen seiner Reifen macht. Vettels Antwort: "Dem glaube ich nichts!"

Runde 10 von 61: Die beiden Führenden spielen ein wenig Ziehharmonika: Mal ist Vettel im DRS-Fenster drin, mal ist er es nicht. Absetzen kann sich Hamilton aber nicht. Vettels Lücke zu Verstappen ist etwas größer als eine Sekunde.

Runde 7 von 61: Vettel fährt ziemlich genau eine Sekunde hinter Hamilton her. Die DRS-Fenster sind wieder geöffnet, die Chance für den Deutschen wäre da. Er muss aber auch nach hinten auf Verstappen schauen.

Runde 5 von 61: Jetzt ging es doch schneller: Das Safety Car ist drin, Hamilton diktiert den Neustart und bleibt vor Vettel.

Runde 4 von 61: Das Safety Car wird wohl noch eine Weile draußen bleiben müssen, bevor hier wieder alles sauber ist. Gewinner des Starts sind Vettel, der einen Platz gutmacht, außerdem gewinnt Pierre Gasly drei Ränge und ist jetzt Zwölfter.

Runde 2 von 61: Sergio Perez entschuldigt sich per Funk bei seinem Team, nachdem er seinen Teamkollegen Esteban Ocon abgeschossen hat. Das Feld kreiselt hinter dem Safety Car her und wartet darauf, dass die Aufräumarbeiten beginnen.

START - Hamilton kommt am besten weg, Vettel ist kurz neben Verstappen, zieht dann aber zurück. Die beiden Force India kollidieren und für Ocon ist das Rennen schon beendet. Ein paar Kurven weiter schnappt sich Vettel Vestappens Red Bull und schiebt sich auf Rang zwei. Das Safety Car kommt raus. Durchatmen!

14:10 Uhr: Die Fahrer gehen auf die Aufwärmrunde.

14:09 Uhr: Hoffen wir also, dass es diesmal ohne Vettel-Crash abläuft, damit die Entscheidung auf der Strecke oder an der Box und nicht durch einen Unfall fällt. Allerdings: In allen zehn bisher ausgetragenen Singapur-Grand-Prix musste mindestens einmal das Safety Car auf die Strecke. Ein Wunder, sollte das heute nicht der Fall sein.

14:07 Uhr: Voraussetzungen für einen Erfolg Vettels sind ein kühler Kopf und Geduld. Der 31-Jährige hatte da zuletzt Defizite: In Monza wollte er sich gleich in der ersten Runde am überholenden Hamilton wieder vorbeizwängen und verlor dabei das Rennen. Im vergangenen Jahr in Singapur kollidierte Vettel direkt nach dem Start mit seinem Teamkollegen Kimi Räikkönen und die Chance auf den Sieg war dahin.

14:04 Uhr: In der WM-Gesamtwertung könnte ein weiterer Triumph Hamiltons schon fast ein wenig die Luft rausnehmen. Der Brite führt vor dem heutigen Rennen mit 256 Zählern vor Vettel mit 226. Ein Sieg für den Ferrari-Piloten ist nach der Heimpleite von Monza daher eigentlich ein Muss. Aber zwei Boliden stehen vor ihm, eine schwere Hypothek. Die Startaufstellung:

14:02 Uhr: Das war ein ganz schöner Dämpfer für Ferrari-Pilot Sebastian Vettel beim Qualifying gestern. Kontrahent Lewis Hamilton setzte eine beeindruckende Bestzeit. "Diese Runde war einfach nur magisch. Es hat sich angefühlt, als hätte ich keine einzige Kurve besser fahren können", schwärmte der Weltmeister anschließend. Er war fast dreieinhalb Sekunden schneller als der damalige Qualifying-Sieger Vettel im vergangenen Jahr. Hamilton steht nun auf der Pole, Vettel nur auf Rang drei. Und Startplatz eins ist in Singapur schon fast die halbe Miete zum Sieg - normalerweise. Aber was ist in dieser Saison schon normal?

14:00 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker der Formel 1!