Liveticker: Formel 1 - Großer Preis von Russland in Sotschi

Runde 23 von 53: Erleichterung bei Ferrari: Es wird keine Strafe für Vettel geben.

Runde 18 von 53: Jetzt holt sich auch Räikkönen neue Reifen. Damit liegt Verstappen nun in Front - drei Sekunden vor Bottas. Derweil meldet die Rennleitung, dass man sich das Schlinger-Manöver von Vettel gegen Hamilton noch einmal anschaut. Das war nicht ganz sauber. Vielleicht gibt es also noch eine Strafe für den Deutschen.

Runde 16 von 53: Vettel fährt zick-zack, um Hamilton hinter sich zu halten. Es gelingt nur kurz. Hamilton geht am Ferrari vorbei.

Runde 15 von 53: Um zu vermeiden, dass der vor ihm fahrende zu überrundende Sirotkin ihn aufhält, fährt auch Hamilton zum Reifenwechsel. Verstappen, Bottas und auch Vettel schieben sich vorbei. Undercut für Ferrari gelungen.

Runde 14 von 53: Vettel kommt ebenfalls in die Box. Verstappen schlüpft durch, auch Bottas fährt jetzt wieder vor dem Deutschen.

Runde 13 von 53: Bottas kommt an die Box und bekommt gelbe Reifen. Hamilton jetzt vor Vettel und Räikkönen. Bottas liegt hinter Verstappen auf Platz fünf.

Runde 11 von 53: Vorne hat Bottas eben gemeldet, dass seine Reifen etwas abbauen. Der Finne liegt etwa 1,3 Sekunden vor Hamilton. Vettel schafft es nicht, näher an den Briten heranzukommen als auf ca. 1,7 Sekunden.

Runde 9 von 53: Das niederländische Geburtstagskind macht ernst: Verstappen, der heute 21 Jahre alt geworden ist, liegt jetzt schon auf dem angestrebten fünften Platz. Ricciardo auf Rang zehn.

Runde 6 von 53: Nachdem sich beide bereits ohne Fremdeinwirkung einmal gedreht haben, stellen die beiden Toro Rosso, Pierre Gasly und Brendon Hartley, ihre Boliden in der Box ab.

Runde 3 von 53: Verstappen, der vorher gesagt hat, ein fünfter Platz wäre ein gutes Ergebnis, ist schon Neunter und damit in den Punkten. Das ging schnell!

Runde 2 von 53: Bottas fährt mit mehr als einer Sekunde Vorsprung vor Hamilton, eine weitere Sekunde zurück ist Vettel. Verstappen ist schon von 19 auf 13 vorgefahren.

START: Vettel kommt gut weg, fährt kurz neben Hamilton, muss dann aber zurückstecken.

13:10 Uhr: Die Fahrer gehen auf die Aufwärmrunde.

13:09 Uhr: Ein kurzer Blick auf die Bedingungen: Es ist mit 24 Grad Celsius Streckentemperatur deutlich kühler, als es laut gestrigen Wetterbericht sein sollte. Es wird spannend sein, wie lange die Reifen halten und wie die Teams ihre Strategien an die neuen Verhältnisse anpassen. Gerade fallen außerdem sogar ein paar Tropfen Regen.

13:07 Uhr: Mit 40 Punkten ist der Vorsprung Hamiltons auf Vettel vor dem Rennen auf dem Sochi Autodrom, das sich durch die Olympiaanlagen von 2014 schlängelt, so groß wie noch nie zuvor in dieser Saison. Eine Vorentscheidung in der WM ist das aber noch nicht. Der Druck, den Vorsprung ins Ziel zu bringen, liegt jetzt beim Briten. Ob das eine Auswirkung hat? Und ob Vettel als vermeintlich Chancenloser jetzt befreiter drauf losfährt? Die kommenden 53 Runden werden es zeigen.

13:05 Uhr: Nachdem Bottas das Qualifying gewann und vor Hamilton von der Pole Postion ins Rennen geht, riecht es auch heute wieder nach einem Erfolg für die Silberpfeile. Hinter der ersten, silbernen Startreihe, bilden Vettel und sein Ferrari-Kollege Kimi Räikkönen eine zweite, rote. Von weit hinten (18 und 19) starten die Red Bull, die wegen Umbauten am Motor strafversetzt wurden.

13:02 Uhr: Viermal gab es den Großen Preis von Russland in Sotschi bislang - viermal stand am Ende ein Mercedes-Fahrer ganz oben auf dem Treppchen. Lewis Hamilton konnte sich 2014 und 2015 in die Siegerliste eintragen, seine Nachfolger waren Nico Rosberg und Valtteri Bottas. Der Name Sebastian Vettels fehlt noch. Ändert sich das heute?

13:00 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!