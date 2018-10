Liveticker: Formel 1 - Großer Preis von Mexiko

28/71: Derzeit passiert nicht so viel. Keiner traut sich, hier anzugreifen - weil alle Angst um die Reifen haben. Verstappen fährt weit vorne weg.

26/71: Auch Ricciardo, derzeit auf Platz 3, meldet über Funk Probleme mit den abnutzenden Reifen. Vettel versucht von hinten Druck zu machen. Unterdessen fährt Verstappen ohne Probleme vorne weg.

22/71: Hamilton ist weiterhin unzufrieden mit den Reifen, redet weiterhin von "Graining". Er hat noch einen Set ultrasofte Reifen in der Box.

18/71: Stand derzeit, nachdem die Top 6-Fahrer alle in der Box waren: Verstappen vor Hamilton vor Ricciardo vor Vettel vor Bottas vor Räikkönen. Mit den Reifen hat fast jeder hier Probleme.

17/71: BOXENSTOPP - jetzt kommt auch Vettel rein und geht auf die supersoften Reifen. Auch Räikkönen fährt in die Box.

15/71: Jubel bei Red-Bull-Fans. Verstappen überholt ganz leicht Räikkönen, der wie Vettel noch nicht in der Box war. Ob der Niederländer auch so einfach an dem Deutschen vorbei ziehen kann? Vettel versucht sich eventuell an der Einstopp-Strategie.

14/71: BOXENSTOPP - auch der Führende, Verstappen wechselt die Reifen. Damit führt Vettel, der als einziger der Top 4 noch nicht in der Box war, kurzzeitig das Feld an. Vettel vor Räikkönen, Verstappen, Hamilton und Ricciardo.

13/71: BOXENSTOPP - Ricciardo geht in die Box.

12/71: BOXENSTOPP - Hamilton ist in der Box. Kurz danach auch Teamkollege Bottas. Hamilton hat zuvor "Graining vorne" über Funkt gemeldet, also Überlastung der Reifen.

10/71: Derzeit passiert wenig, die Fahrer schonen die Reifen.

8/71: Vorne alles wie gehabt: Verstappen vor Hamilton vor Ricciardo vor Vettel vor Bottas.

5/71: VIRTUELLES SAFETY-CAR. Alonso gibt auf. Es raucht aus dem Heck seines Wagens. Der Grund: Bei dem Spanier hängt der Frontflügel von Ocon am Unterboden fest. Der war nach einer Kollision mit einem anderen Fahrer abgegangen und unter Alonsos Wagen gerutscht.

3/71: Verstappen macht vorne Tempo und fährt die schnellste Runde. Das nun Hamilton hinter ihm ist, passt ihm ganz gut. Sein Teamkollege Ricciardo würde wohl etwas stürmischer fahren, aber der Australier hat keinen guten Start hingelegt.

2/71: Hülkenberg verliert einen Platz an Sainz Jr. und ist nun auf P8.

1/71: Hamilton mit einem super Start, er rückt auf Platz zwei vor. Verstappen bleibt aber vor dem Titelverteidiger. Ricciardo verliert einen Platz, Vettel ist eingequetscht, ist kurzzeitig sogar auf dem fünften Platz hinter Bottas, kann dann aber wieder auf Rang vier vorfahren. Ocons Frontflügel hängt teilweise an Alonsos Auto. Die beiden haben sich aber gar nicht berührt.

20:13 Uhr: Die Ampeln gehen aus!

20:10 Uhr: Das Warm-Up beginnt - und damit wächst auch die Anspannung.

20:08 Uhr: Mit dem fünften WM-Titel würde Hamilton mit der Formel-1-Legende Juan Manuel Fangio gleichziehen.

20:05 Uhr: Hamilton will natürlich standesgemäß einen WM-Titel gewinnen - das bedeutet mindestens ein Podestplatz, am liebsten natürlich mit einem Sieg. Vor ihm ist aber der Heißsporn Verstappen und Ricciardo ist auch immer für eine Überraschung gut. Und Vettel ist sauer, dass er nicht von der Pole aus startet - es dürfte ein interessantes Rennen werden!

20:01 Uhr: Die Startaufstellung

1. Ricciardo (Australien, Red Bull)

2. Verstappen (Niederlande, Red Bull)

3. Hamilton (Großbritannien, Mercedes)

4. Vettel (Deutschland, Ferrari)

5. Bottas (Finnland, Mercedes)

6. Räikkönen (Finnland, Ferrari)

7. Hülkenberg (Deutschland, Renault)

8. Sainz Jr. (Spanien, Renault)

9. Leclerc (Monaco, Sauber)

10. Ericsson (Schweden, Sauber)

11. Ocon (Frankreich, Racing Point Force India)

12. Alonso (Spanien, McLaren)

13. Perez (Mexiko, Racing Point Force India)

14. Hartley (Neuseeland, Toro Rosso)

15. Vandoorne (Belgien, Mclaren)

19:58 Uhr: Das 19. von insgesamt 21 Saisonrennen steht an - vermutlich ist es das Rennen der Entscheidung. Denn die Chancen sind sehr groß, dass Lewis Hamilton heute vorzeitig Weltmeister wird. Der WM-Stand nach bisher 18 Rennen: Lewis Hamilton (346) führt derzeit mit 70 Punkten vor Sebastian Vettel (276) und Kimi Räikkönen (221). Hamilton wird in Mexiko Weltmeister, wenn...

...Vettel nicht gewinnt.

... er bei einem Sieg von Vettel mindestens Siebter wird

19:55 Uhr: Herzlich Willkommen zum DW-Liveticker!