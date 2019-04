Liveticker: Formel 1 - Großer Preis von China

GROSSER PREIS VON CHINA

---------

Runde 1 von 56: Es gibt ein Virtual Safety Car, weil Teile eingesammelt werden müssen. Kvyat und Norris hatten eine kleine Kollision.

START - Vettel verliert einen Platz gegen Leclerc. Vorne bleiben die Mercedes.

8:10 Uhr: Die Fahrer sind auf der Einführungsrunde. Verstappen und Kubica drehen sich kurz. Nicht die ideale Vorbereitung für die Reifen.

8:07 Uhr: "Wir starten aus der ersten Reihe. Das ist schon mal gut", sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff eben im Sky-Interview. "Mit der Strategie gibt es so viele unterschiedliche Varianten, dass man nicht sagen kann, wie es wird." Welche Strategie er für seine beiden Piloten vorgesehen hat, wollte er nicht sagen. Es wird spannend zu sehen, wer am Ende die beste Idee hat. Ein-Stop, Zwei-Stop, Drei-Stop - es gibt viele Möglichkeiten.

8:04 Uhr: Während die Mercedes in der Qualifikation in den kurvigen Streckenabschnitten Vorteile hatten, waren die Ferrari auf den Geraden und beim Top-Speed besser. Teilweise fuhren die Roten auf ihrer schnellen Runde acht km/h schneller als die Silberpfeile. Ob sie das aber auch über die lange Renndistanz auch schaffen?

8:01 Uhr: In knapp zehn Minuten startet die Formel 1 in ihr 1000. Rennen. In Schanghai geht es um die nächsten WM-Punkte, und das Qualifying von gestern lässt auf ein enges Rennen hoffen. Ganz vorne steht Valtteri Bottas, dahinter Lewis Hamilton. Hinter den beiden Mercedes kommt eine rote Ferrari-Reihe: Diesmal war Sebastian Vettel schneller als Teamkollege Charles Leclerc.

8:00 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!