Liveticker: Formel 1 - Großer Preis von Bahrain

GROSSER PREIS VON BAHRAIN

aktueller Stand (24/57):

1. LEC- 2. VET- 3. HAM - 4. BOT - 5. VER- 6. RIC

Runde 23 von 57: Vettel ist an Hamilton vorbei.

Runde 21 von 57: Vettel ist hinter Hamilton innerhalb der DRS-Sekunde.

Runde 19 von 57: Kleiner Fahrfehler von Hamilton, der den Ausgang der letzten Kurve vor Start/Ziel verpasst. Vettel kommt wieder auf 1,5 Sekunden heran.

Runde 18 von 57: Kvyat bekommt eine Zeitstrafe, weil er in der Boxengasse zu schnell war. Grosjean steht derweil mit seinem Boliden in der Box. Sieht nicht so aus, als würde es für den Franzosen weitergehen.

Runde 16 von 57: Vettel schnappt sich Ricciardo, Hamilton ist schon lange am Australier vorbei. Momentan kann Vettels Ferrari nicht mit Hamiltons Mercedes mithalten, er hat aber auch die Medium-Reifen drauf, also langsamere als der Brite auf den Soft.

Runde 15 von 57: Vettel kommt in die Box und schafft es nicht vor Hamilton wieder auf die Strecke.

Runde 14 von 57: Leclerc und Hamilton bekommen neue Reifen. Vettel bleibt draußen und muss hoffen, dass er in der Box gleich nicht von Hamilton überholt wird.

Runde 13 von 57: Bottas in der Box, Vettel bleibt draußen und muss sich Hamilton erwehren, der nah dran ist.

Runde 11 von 57: Der Rückstand von Vettel auf seinen Teamkollegen beträgt schon drei Sekunden. Die Stewards verzichten bei Verstappen/Sainz auf eine Strafe. Verstappen war in der Box, um neue Reifen zu holen.

Runde 9 von 57: Leclerc führt das Feld an, 1,3 Sekunden vor Vettel. Er baut den Vorsprung aber leicht aus. Das Duell zwischen Verstappen und Sainz wird von den Stewards untersucht.

Runde 6 von 57: Duell der beiden Ferrari: Leclerc geht an Vettel vorbei. Der Deutsche versucht zu kontern, bleibt aber hinter dem Youngster.

Runde 5 von 57: Leclerc hängt Vettel im Heck, traut sich aber noch nicht vorbeizufahren. Er ist schneller als der Deutsche. Die Frage lautet nun: Lässt Ferrari ihn überholen. Leclerc meldet über Funk: "Ich bin schneller!"

Runde 4 von 57: Sainz attackiert Verstappen. Der Niederländer lässt ihn nicht vorbei, und es kommt zu einer Berührung. Der Frontflügel des Spaniers hängt und sprüht Funken. Er fällt Platz um Platz zurück.

Runde 3 von 57: Vettel hat bereits 1,7 Sekunden Vorsprung auf Leclerc, der zweimal in Folge die schnellste Runde fährt.

Runde 2 von 57: Bottas verbremst sich, und Leclerc und Hamilton gehen an dem Finnen vorbei. Stroll und Grosjean kommen in die Box. Strolls Bolide bekommt eine neue Nase, Grosjean hatte einen aufgeschlitzten Reifen.

START - Vettel geht an Leclerc vorbei. Bottas überholt Hamilton und lässt auch Leclerc hinter sich.

17:10 Uhr: Es geht auf die Einführungsrunde.

17:08 Uhr: Ein weiterer Faktor könnte heute der Wind werden, der in frischen Böen bläst. Besonders in Kurve zwölf, die mit hohem Tempo rechts bergauf führt, kann zu viel Wind die Autos instabil machen. Wir werden sehen, wer am besten damit zurechtkommt.

17:06 Uhr: Mit entscheidend beim Bahrain-Grand-Prix wird das richtige Bremsen sein. Wer den Bremspunkt am Ende der langen Geraden am besten trifft und anschließend am meisten Tempo mit aus der Kurve nimmt, hat hier in Manama große Vorteile. Vettel hat das am Freitag in den freien Trainings am besten geschafft, beim Qualifying war er dann zu spät dran und ruinierte sich einen Satz Reifen.

17:04 Uhr: Allerdings dürfte Sebastian Vettel nicht zufrieden sein, schließlich war sein Junior-Teamkollege Charles Leclerc schneller als er und hat die Reihenfolge im Ferrari-Team auf den Kopf gestellt. Man darf davon ausgehen, dass der Deutsche alles dafür tun wird, den jungen Monegassen auf der Strecke hinter sich zu lassen, am liebsten schon beim Start.

17:02 Uhr: Endlich sieht die Startaufstellung so aus, wie man es sich bei der Scuderia Ferrari vor der Saison vorgestellt hat: Die beiden roten Boliden stehen ganz vorne - und auch die Zeiten der Ferrari waren in den Trainings und dem Qualifying deutlich besser als die der Mercedes, die die zweite Startreihe bilden.

17:00 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!