Liveticker Formel 1: Grand Prix der Steiermark

36/71: Red-Bull-Fahrer Albon ist längst nicht so schnell unterwegs wie die Topfahrer. er ist derzeit nur noch Siebter. Mercedes-Fahrer Bottas war mittlerweile dann doch in der Box, deshalb eine neue Reihenfolge: 1. Hamilton. 2. Verstappen. 3. Bottas. 4. Ricciardo. 5. Perez. 6. Norris. 7. Albon. Unterdessen sagt der amtierende Weltmeister Hamilton über Funk, dass seine Reifen sich weicher anfühlen als vor einer Woche. Bauen die Reifen tatsächlich schneller ab? Wir werden es beobachten.

32/71: 1. Bottas. 2. Hamilton. 3. Verstappen. 4. Albon. 5. Sainz. 6. Ricciardo. Der derzeit Führende, Bottas, war noch nicht in der Box und hat derzeit neuneinhalb Sekunden Vorsprung auf seinen Teamkollegen, verliert aber immer mehr Zeit auf die Verfolger. Und hier noch was zum Schmunzeln, auch wenn den Ferrari-Anhängern nicht gerade zum Lachen ist:

29/71: Welche Taktik fährt Mercedes, um beide Fahrer auf Platz eins und zwei zu führen? Soll Bottas so lange wie möglich draußen bleiben und nur einen Boxenstopp machen?

27/71 ❌: Der dritte Fahrer des Rennens scheidet aus: Es ist OCON. Was war passiert? Scheint eine Rennaufgabe zu sein. Der Führende, Hamilton kommt auch in die Box und kommt als Zweiter wieder auf die Strecke.

24/71: Wer kommt als Erster in die Box? Es ist Red-Bull-Fahrer Verstappen. Auch bei Mercedes macht man sich bereit. Verstappen reiht sich nach Bottas auf Platz drei wieder ein.

22/71: Leclerc am Sky-Mikrofon: "Ich habe mich entschuldigt, auch wenn eine Entschuldigung nicht ausreicht. Ich bin selbst enttäuscht von mir und habe eine schlechten Job gemacht.Ich hoffe, dass ich daraus lerne. Es ist eine harte Zeit für das Team."

20/71: Hamilton hat fast fünf Sekunden Vorsprung - und fährt die schnellste Runde. Zuvor ist es Ricciardo gelungen, nun doch an Ocon vorbei zu kommen und ist nun Sechster. Hamiton führt damit weiterhin vor Verstappen, Bottas, Albon, und Sainz.

17/71: Die Rennleitung ist zur der Entscheidung gekommen, dass für die Ferrari-Kollision keine Untersuchung notwendig ist. Es waren ja keine weiteren Wagen beteiligt und beide Fahrer sind sowieso ausgeschieden. Ricciardo versucht an Ocon vorbei zu fahren, zieht dann aber zurück, weil es doch zu eng ist.

14/71: 1. Hamilton. 2. Verstappen. 3. Bottas. 4. Albon. 5. Sainz - das sind derzeit die Topfahrer. Bottas fährt derzeit die schnellsten Runden.

11/71: Vettel am Sky-Mikrofon: "Ich habe nur gemerkt, dass mir jeamand ins Auto gefahren ist. Ich hatte links bereits zwei Autos von mir, daher habe ich gar nichts machen können", so der Deutsche. "Gerade nach letzter Woche wollte ich zeigen, dass wir besser sind. Aber die Antwort werden wir heute nicht bekommen."

8/71: Albon überholt Sainz und ist Vierter. Sainz kann mit den schnellen Wagen der Topteams wie erwartet nicht mithalten.

5/71 ❌: Auch für Vettels Teamkollege LECLERC ist jetzt Schluss. Er ist nochmals in die Box gefahren und kann ebenfalls nicht mehr weiterfahren. Beide Ferraris sind raus - weil Leclerc zu übermütig war kurz nach dem Start.

4/71 🟢: Re-Start - Hamilton macht das souverän und bleibt in Führung.

3/71: Leclerc ist auf den letzten Platz zurückgefallen, da er auch in die Box musste. Vettels Teamkollege bei Ferrari kann jedoch (vorerst) weiterfahren.

2/71 ❌: Dass war's für VETTEL. Er ist in der Box und das Auto wird in die Garage geschoben.

1/71: Vorne bei den Top-Fahrern gibt es keine Veränderung. Aber die beiden Ferrari-Fahrer sind in Kurve drei kollidiert, bei Vettel hängt der Heckflügel schief. Womöglich ist bei Leclerc auch der Untergrundboden kaputt. Es sieht so aus, als ob Leclerc nicht zurückgezogen hätte und von hinten Vettel touchiert hat. Ist das bitter!

1/71 - ▶: START

15:10 Uhr ⏰: Aufwärmrunde der Fahrer.

15:09 Uhr: Eine interssante Frage ist, ob Valtteri Bottas (Mercedes), der Sieger des Auftaktrennens vor einer Woche, schnell an Carlos Sainz (McLaren) vorbeikommt, der von Platz drei startet. Und ob er danach auch Verstappen (Red Bull) unter Druck setzen kann.

15:04 Uhr: Mit welcher Haltung geht der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel ins Rennen? "Ich hoffe, dass das Auto dieses Mal besser mitspielt. Bis jetzt war es [an diesem Wochenende] der Fall", so der 33-Jährige. Man habe die Probleme der Vorwoche "verstanden". Trotzdem sagt er auch: "Alles in allem wird es für uns ein schweres Rennen."

14:57 Uhr: Der Red Bull Ring ist 4.326 Meter lang. Die Formel-1-Pilot müssen 71 Runden fahren. Der Reifenverschleiß ist gering, die Bremsenverschleiß ist dagegen hoch.

14:53 Uhr: Wie bereits beim ersten Rennen knien sich die Fahrer auch jetzt vor dem Rennen geschlossen hin und tragen schwarze T-Shirts mit Aufdruck Black Lives Matter oder No Rassism.

14:51 Uhr: Die Startaufstellung sieht bei diesem zweiten Rennen wie folgt aus:

14:48 Uhr: Nach dem Regen-Qualifikation am Samstag ist die Wettervorhersage für diesen Sonntagnachmittag gut: Voraussichtlich können die Fahrer die Strecke komplett im Trockenen absolvieren. Bei leichter bis mittelstarker Bewölkung wird mit Temperaturen um die 21 Grad gerechnet.

14:40 Uhr: Herzlich Willkommen zum DW-Liveticker!

Das zweite Saisonrennen 2020 steht an. Wie bereits das ersten Rennen wird auch das zweite coronabedingt in Spielberg auf dem Red Bull-Ring ausgetragen.