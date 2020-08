Liveticker: Formel 1 - GP von Spanien in Barcelona

GP VON SPANIEN

---------

Herzlich willkommen vom DW-Liveticker des sechsten Saisonrennens der Formel 1! Im Qualifying haben sich die beiden Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und Valtteri Bottas durchgesetzt. Werden sie auch das Rennen unter sich aus machen? Oder kann ein anderer Fahrer mit um den Sieg kämpfen? Am vergangenen Wochenende in Silverstone konnte Red-Bull-Pilot Max Verstappen Mercedes überraschen. Schafft der Niederländer das auf dem Hochgeschwindigkeitskurs in katalonien erneut? Und wie ergeht es Sebastian Vettel? Schafft der "rote Patient" es diesmal wenigstens in die Punkte?

Ab ca. 15 Uhr MESZ berichten wir hier live vom Rennen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya.