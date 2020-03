Liveticker: FC Schalke - FC Bayern

FC SCHALKE 04 - FC BAYERN MÜNCHEN :-:

Herzlich willkommen zum DW-Liveticker! In der Bundesliga kassierte der FC Schalke zuletzt acht Gegentore in zwei Spielen, während der FC Bayern neun Treffer erzielte und in der Zwischenzeit noch auswärts in der Champions League den FC Chelsea mit 3:0 bezwang.

Nun treffen beide Teams in Gelsenkirchen aufeinander. Brisant: Schalkes Torwart Alexander Nübel spielt ab kommender Saison beim FC Bayern, ist aber selbst schwer angeschlagen.

Zudem beschäftigt beide Vereine, wie im Fall weiterer Schmähungen von Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp oder ähnlicher Vorfälle verfahren wird. Schalkes Vorstand hatte nach den Vorkommnissen am Wochenende angekündigt, beim nächsten Mal bei vergleichbaren Vorfällen das Spiel sofort abzubrechen.