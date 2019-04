Liveticker FC Schalke 04 - Werder Bremen

SCHALKE - BREMEN 0:0

---------

32. Minute: Im Vergleich zum Bayern-Heidenheim-Spiel gerade ist das ein eher durchschnittlicher Kick. Wir hoffen auf das erste Tor.

28. Minute: Sané verzieht seinen Kopfball nach einem Freistoß. Da wäre mehr drin gewesen!

25. Minute: Pavlenka muss aus seinem Kasten nach Konter von Schalke. Keine Gefahr. Auf der anderen Seite hat Schalke-Keeper Nübel deutlich mehr Probleme mit einem Schuss von Friedl, den er zunächst nur abprallen lassen kann. Dann klären seine Vorderleute.

22. Minute: GELBE Karte gegen SANÉ nach Foul an Rashica. Es ist seine erste im laufenden Wettbewerb. Weder Stevens noch Büskens sind "amused". Schiri Aytekin nimmt's locker und klärt das in aller Ruhe mit dem Schalke-Coach.

18. Minute: Bremen kommt besser ins Spiel, Rashica mit zwei guten Aktionen. Aber noch keine wirklich gefährliche Aktion auf beiden Seiten.

13. Minute: Die Stimmung in Gelsenkirchen ist prächtig: "Schalalalala, schalalalala - Schalke - 04" schallt es von den Tribünen. Vielleicht springt der Funke ja auf die Spieler über.

8. Minute: Bremen beginnt zögerlich, Schalke durchaus schwungvoller. Erstes Torschüsschen von Rashica.

4. Minute: Embolo und Oczipka spielen sich schön auf links durch, kommen bis zum Strafraum. Guter Start der Gastgeber.

Kurz nach dem Anpfiff liegt Embolo am Boden

2. Minute: Hui, Embolo geht im Strafraum zu Fall, Pavlenka hatte ihn berührt, aber vorher den Ball gespielt. Kein Strafstoß.

ANPFIFF!

---------

20:44 Uhr: Die Spieler sind auf dem Platz und klatschen sich ab. Schiedsrichter ist Deniz Aytekin. Werder hat Anstoß.

20:40 Uhr: Hier die Aufstellungen:



Schalke: Nübel - Stambouli, Salif Sane, Nastasic - Boujellab, Mascarell, Oczipka - Serdar, Rudy - Embolo, Burgstaller

Bremen: Pavlenka - Veljkovic, Moisander, Friedl - Johannes Eggestein, Sahin, Augustinsson - Maximilian Eggestein, Klaassen - Kruse – Rashica

20:35 Uhr: Bremen ist in diesem Jahr noch ungeschlagen und hat mit 14 Treffern in den drei Pokalspielen die beste Offensive der aktuellen Runde. Obwohl der Tabellen-14. Schalke gegen den Abstieg spielt, warnt Werder-Kapitän Max Kruse: "Egal wie Schalke in der Liga steht, im DFB-Pokal spielt das keine Rolle. Die Schalker können im Falle eines Weiterkommens die Saison besser machen."

20:32 Uhr: Sechsmal trafen beide Teams im DFB-Pokal aufeinander, fünfmal gewannen die Schalker. Doch Königsblau spielt aktuell in der Bundesliga gegen den Abstieg, während Werder in Topform und auf Platz sechs vorgerückt ist. "Am Ende wird eine Mannschaft lachen und eine Mannschaft weinen. Wir wollen natürlich lachen", sagt Werder-Coach Florian Kohfeldt.

20:30 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker! Ein denkwürdiges Spiel in München ist zu Ende: Der FC Bayern gewann in einem hochspannenden Spiel mit 5:4 gegen den Zweitligisten 1. FC Heidenheim. Neun Tore, eine Rote Karte, zwei Elfmeter und etliche Aluminiumtreffer. Können das Schalke und Bremen toppen?