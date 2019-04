Liveticker: FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt

SCHALKE - FRANKFURT 1:1

andere Spiele:

LEVERKUSEN - LEIPZIG 2:1

STUTTGART - NÜRNBERG 0:1

HERTHA - DÜSSELDORF 1:1

WOLFSBURG - HANNOVER 1:1

38. Minute: WECHSEL bei der Eintracht: NDICKA ersetzt Hinteregger.

37. Minute: Wieder eine Unterbrechung, Serdar rammt Hinteregger. Der muss nach dem zweiten Zusammenprall innerhalb weniger Minuten vom Platz.

35. Minute: Der Spielfluss ist dahin, viel Stückwerk jetzt auf beiden Seiten.

31. Minute: Nach Videobeweis gibt es keinen Elfmeter für die Eintracht. Bruma hatte Rebic im Strafraum gerempelt. Der Videoassistent bitte Schiri Stegemann, die Szene am Bildschirm zu überprüfen. Der bleibt dabei, nicht auf den Punkt zu zeigen. Wohl eine Fehlentscheidung.

28. Minute: Kostic kommt über links, passt scharf nach innen, wo Rebic und Schalkes Nastajic gemeinsam grätschen. Der Ball rutscht durch, keine Gefahr für das Tor der Königsblauen.

27. Minute: Nach der überragenden ersten Phase ist der Spielfaden der Eintracht nach dem unerwarteten Ausgleich der Schalker gerissen.

25. Minute: GELB für Schalkes SERDAR nach einem harten Einsteigen gegen Hinteregger.

23. Minute: GELB für Frankfurts DE GUZMAN nach einem Foul an Embolo.

21. Minute: TOOOOR für Schalke. SERDAR! Ein Treffer wie aus dem Nichts. Die Frankfurter bekommen nach einem Freistoß den Ball nicht aus dem Strafraum, Trapp kann einen Kopfball von Embolo nur abklatschen, Serdar drischt das Leder aus kurzer Entfernung in die Maschen. 1:1!

19. Minute: Die Führung der Frankfurter ist so was von verdient. Bisher ist das ein echter Klassenunterschied zu Schalke.

14. Minute: Fast das 2:0 für Eintracht. Hinteregger sieht, dass Nübel zu weit vor seinem Kasten steht und versucht es mit einer Bogenlampe aus 30 Metern. Der Schalker Keeper läuft zurück und kann den Ball gerade so parieren.

⚽ 13. Minute: TOOOOR für FRANKFURT. REBIC! Nach einem feinen Pass von Kostic läuft Rebic frei auf Nübel zu, spielt den Ball an ihm vorbei und schiebt ihn zum 1:0 für die Gäste ins Tor.

12. Minute: Hinteregger zieht aus 20 Meter ab, über das Schalker Tor.

10. Minute: Nach einem Freistoß versucht es Willems mit einem Distanzschuss, der bleibt jedoch in der Schalker Abwehr hängen.

9. Minute: Es bleibt dabei, hier spielt nur eine Mannschaft: Frankfurt.

7. Minute: Die nächste Gelegenheit für die Eintracht: Kostic spielt im Strafraum quer, Rebic verlängert mit der Hacke, am Tor vorbei. Der Treffer hätte aber wohl nicht gezählt, Rebic stand im Abseits.

5. Minute: Nicht nur wegen der Großchance gehört die Anfangsphase den Gästen. Schalke wirkt noch sehr nervös.

3. Minute: Die erste große Chance des Spiels haben die Frankfurter: Da Costa kommt über rechts, spielt in den Strafraum, wo Jovic aus sechs Metern abziehen kann. Nübel klärt mit einem Reflex.

ANPFIFF!

15.30 Uhr: Schiedsrichter der Partie ist Sascha Stegemann. 60.000 Zuschauer sehen das Spiel in der Schalker Arena.

15.29 Uhr: Hütter muss auf die verletzten Sebastian Rode, Mijat Gacinovic sowie Haller verzichten. Das ist die Startelf der Eintracht: Trapp - Hinteregger, Hasebe, Abraham - da Costa, Fernandes, de Guzmán, Willems - Rebic - Jovic, Kostic.

15.27 Uhr: Eintracht-Trainer Adi Hütter hofft, dass mit zunehmender Spielzeit den Schalkern wegen des Pokalspiels am Mittwoch vielleicht die Kraft ausgeht. „Wenn Schalke führt, könnte es schwer für uns werden“, sagt der Österreicher.

15.25 Uhr: "Das wird kein Selbstläufer. Schalke hat bisher unter seinen Möglichkeiten gespielt", sagt Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic. "Aber wir schauen nicht auf den Gegner, sondern nur auf uns. Wir müssen an unsere Grenzen gehen, dann wird es schwer, uns zu schlagen."

15.23 Uhr: Eintracht Frankfurt spielt die beste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte. Allein Luka Jovic (18 Tore) und Sebastien Haller (16) haben zusammen häufiger getroffen als die gesamte Schalker Mannschaft zusammen (28).

15.20 Uhr: Stevens muss auf Abwehrchef Salif Sane verzichten. Der Senegalese zog sich gestern beim Training eine Muskelverletzung zu. Dafür ist Daniel Caligiuri nach überstandener Verletzugn wieder mit dabei. Diese Schalker Startelf läuft heute auf: Nübel - Bruma, Stambouli, Nastasic - Serdar, Mascarell - Caligiuri, Oczipka - Boujellab - Burgstaller, Embolo.

15.18 Uhr: "Es geht nur über das Kollektiv. Mir müssen eine gute Organisation haben", sagt Schalke Trainer Huub Stevens. "Wir müssen wieder die Schalke-Tugenden zeigen und mit Leidenschaft spielen. Dann springt der Funke auch auf die Zuschauer über."

15.15 Uhr: Der fünftschlechteste Klub der Liga trifft auf den viertbesten. Oder anders gesagt: Die Knappen spielen gegen die Adler. Oder ganz einfach: Der FC Schalke 04 hat Eintracht Frankfurt zu Gast. 23 Punkte trennen die beiden Vereine. Während der deutsche Vizemeister eine miserable Saison spielt, trumpft die Eintracht auf. Noch in der Europa League vertreten, kann sich das Team von Adi Hütter berechtigte Hoffnungen machen, in der kommenden Spielzeit sogar in der Champions League zu spielen.

15.15 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!