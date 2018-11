Liveticker: FC Schalke 04 - 1. FC Nürnberg

SCHALKE - NÜRNBERG 2:1 (2:1)

47. Minute: Und schon wieder eine große Chance für Schalke durch Skrzybski, doch der Ball landet am Außennetz.

46. Minute: Die zweite Hälfte! Zunächst keine weiteren Wechsel!

-----------

Von wegen Kellerduell! Ein sehenswertes Fußballspiel. Schalke führt insgesamt verdient mit 2:1 durch die Tore von Skrzybski (26.) und Harit (32.), doch die Nürnberger verstecken sich nicht, sondern versuchen ihr Glück immer wieder in der Offensive und mit raschen Kontern. Palacios erzielt den Anschlusstreffer (38.). Was fällt den Gästen in der zweiten Halbzeit noch ein?

HALBZEIT!

45.+3.: Wieder eine gute Kombination des 1.FC Nürnberg über Kubo am Strafraum der Gastgeber, doch keine zwingende Situation.

45. Minute: Vor der Pause gibt es noch fünf Minuten Nachspielzeit.

43. Minute: Jetzt muss der Nürnberger Keeper Mathenia humpelnd vom Platz; Fabian Bredlow im ebenfalls neongelben Torwart-Dress übernimmt.

⚽ 38. Minute: TOOR, Anschlußtreffer für den 1. FC Nürnberg durch PALACIOS, der einen gut sortierten Angriff der Gäste abschließen kann. Und da dachte man gerade, dass den Nürnbergern die bis dahin gepflegte Ordnung abhanden kommen würde. Von wegen! Nur noch 2:1.

⚽ 32. Minute: TOOOR durch AMINE HARIT zum 2:0 für Schalke. Nürnberg hat bis dahin gut mitgespielt, aber jetzt macht sich der Druck der Gastgeber doch bemerkbar. Und der Nürnberger Keeper scheint mit Knieproblemen angeschlagen. Aber derzeit gibt es keinen Wechsel.

⚽ 26. Minute: TOOOR zum 1:0 für Schalke durch STEVEN SKRZYBSKI, der einen halbhohen Ball in der Strafraum-Grenze bekommt. Mathenia sieht zum ersten Mal nicht so glücklich aus, weil er beim Herauslaufen den Ball verfehlt.

25. Minute: Die größte Chance des Spiels - für Nürnberg. Schneller Konter über Yuya Kubo, der gestört wird, dann kommt Hanno Behrens frei zum Schuss, und vergibt.

20. Minute: Kurzer Blick in die Coaching-Zonen - Schalke-Übungsleiter Tedesco tigert herum; auch der Nürnberger Trainer Michael Köllner geht seinem Beruf eher unruhig nach, auch wenn er sich mit beschwichtigenden Gesten darum bemüht, seiner Mannschaft wiederum Ruhe zu vermitteln.

18. Minute: Und wieder auf der anderen Seite. Ishak im roten Nürnberg-Trikot kommt relativ frei zum Schuss vor Fährmann, der pariert.

16. Minute: Wieder brenzlige Situation für den Club. Burgstaller kommt diesmal von links vor das Tor, sein Schuss wird aber abgeblockt. Schalke macht ordentlich Druck. Aber macht Schalke auch ein Tor? Der Nürnberger Keeper Christian Mathenia hat sich sein Geld schon verdient.

13. Minute: Bentaleb kommt von rechts an die Nürnberger Strafraumgrenze, geht zu Boden und lamentiert. Schiedsrichter Winkmann lässt aber weiterspielen.

10. Minute: Die Gastgeber bemühen sich, das Spiel nach vorne schnell zu machen. Alles in allem ein verheißungsvoller Beginn der Partie.

9. Minute: Kubo prüft auf der anderen Seite den Schalker Keeper.

8. Minute: Wieder muss Mathenia im Nürnberger Kasten ran und den plazierten Schuss von Harit parieren.

6. Minute: Jetzt Freistoß auf der anderen Seite. Erste große Chance für Schalke, Burgstaller lenkt den Ball mit dem Kopf auf's Tor, aber Torwart Mathenia pariert.

5. Minute: Freistoß für Nürnberg, aber etwa 35 Meter vom Schalke-Tor entfernt. Keeper Fährmann holt sich das Ding.

3. Minute: Mikael Ishak bekommt einen Ellbogen ins Gesicht und geht zu Boden, kann aber weitermachen.

1. Minute: Rempelei zu Beginn - und schon hat der Nürnberger Bauer seine gelbe Karte weg.

ANPFIFF!

-----------

18:27 Uhr: Die Unterstützer der Gäste aus Nürnberg wollen sich da nicht lumpen lassen - die rot-weiß-schwarzen Vereinsfarben in beeindruckender Fan-Choreographie, während die Heim-Fans das Ganze mit blauen und weißen Fähnchen unterstützen. Starkes Bild!

18:25 Uhr: Trotz des Kellerduells sind die Fans der Gastgeber gut drauf. "Blau und Weiß wie lieb ich Dich", singen sie traditionsbewusst unter geschlossenem Arena-Dach. Schiedsrichter der Partie ist Guido Winkmann.

18:15 Uhr: Die Aufstellung der Gäste - der 1. FC Nürnberg tritt so an: Mathenia - Bauer, Margreitter, Mühl, Leibold - Behrens, Rhein, Petrak - Palacios, Ishak, Kubo.

18:15 Uhr: Auf der Suche nach einem Erfolgserlebnis lässt Coach Domenico Tedesco für Schalke 04 diese Start-Elf auflaufen: Fährmann - Stambouli, Sane, Nastacic - Caligiuri, Rudy, Bentaleb, Oczipka - Harit, Skrzybski - Burgstaller.

18:10 Uhr: Herzlich Willkommen zum DW-Liveticker!