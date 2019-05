Liveticker: FC Chelsea - Eintracht Frankfurt

CHELSEA - FRANKFURT 0:0

----------

11. Minute: Willian ist auf rechts durch und sucht in der Mitte Giroud. Der verpasst und dann bringt Da Costa Loftus-Cheek zu Fall - kein Elfmeter, ganz normaler Zweikampf, Ecke Chelsea.

10. Minute: Jorginho hebelt die Frankfurter Abwehr mit einem langen Ball aus, Hazard startet blitzschnell ein, kann den Ball aber mit der Fußspitze nicht kontrollieren.

8. Minute: Hazard setzt sich in der Mitte durch und gibt weiter auf Emerson, dessen Flanke von links aber zu nach am Tor ist - Trapp packt zu.

7. Minute: Loftus-Cheek setzt sich mit viel Dynamik in der Mitte durch, verpasst aber den richtigen Moment für ein Abspiel nach außen.

7. Minute: David Luis probiert es mit einem langen Ball nach vorne - doch der gerät zu steil und trudelt ins Toraus.

5. Minute: Trapp wird unter Druck gesetzt und schlägt den Ball schräg weg - Abraham kann per Kopf nur noch ins Aus verlängern.

4. Minute: Die tritt Rode und er findet den Kopf von Jovic, doch der Serbe platziert seinen Kopfball zu mittig - kein Problem für Arrizabalaga.

4. Minute: Kostic probiert es mit einer Flanke von links, die Emerson aber per Kopf klären kann - Ecke Frankfurt.

2. Minute: Frankfurt läuft Chelsea maximal hoch an, Jovic geht dem Ball bis zum gegnerischen Fünfmeterraum hinterher.

1. Minute: Chelsea stößt an.

ANPFIFF

20:50 Uhr: London ist Schwarz-Weiß - Tausende Fans begleiten die Eintracht beim Halbfinal-Rückspiel nach London. Im Vorfeld des Spiels bevölkerten die SGE-Anhänger die Straßen der britischen Hauptstadt.

20:45 Uhr: Kovac drückt Ex-Team die Daumen - In der Vorsaison gewann Bayern-Trainer Niko Kovac sensationell den DFB-Pokal gegen sein heutiges Team. In dieser Saison hofft auch der Ex-Eintracht-Coach auf den ganz großen Frankfurter Wurf. "Ich werde wieder dabei sein und wieder meine SMS verschicken und hoffen, dass das Wunder, was nötig ist, geschieht. Es geht über Leidenschaft, Mentalität und unbedingten Willen. Man kann als Underdog gewinnen. Das haben wir im letzten Jahr gezeigt", sagte Kovac vor der Partie in London.

20:45 Uhr: Die Aufstellungen - Chelsea: 1 Arrizabalaga - 28 Azpilicueta, 27 Christensen, 30 Luiz, 33 Emerson - 5 Jorginho - 12 Loftus-Cheek, 17 Kovacic - 22 Willian, 18 Giroud, 10 Hazard

Frankfurt: 31 Trapp - 19 Abraham, 13 Hinteregger, 3 Falette - 24 da Costa, 20 Hasebe, 17 Rode, 10 Kostic - 11 Gacinovic - 8 Jovic, 4 Rebic

Schiedsrichter: Ovidiu Hategan (Rumänien)

20.45 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!