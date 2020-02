Liveticker: FC Bayern München - RB Leipzig

FC BAYERN - RB LEIPZIG -:-

Hier beginnt am Sonntag, 09.02.2020, ab 17.45 Uhr MEZ der DW-Liveticker!

Robert Lewandowski gegen Timo Werner, König gegen Kronprinz, das große Duell zweier Berufskanoniere: Wenn Bayern München und RB Leipzig am Sonntag (Anstoß: 18.00 Uhr MEZ) bei dem Bundesliga-Gipfel um die Pole Position im Titelrennen streiten, blicken Fans und Experten in der Münchner Allianz Arena vor allem auf die zwei Vollblutstürmer.

Fernab jeglicher Konkurrenz jagen sie in dieser Saison Gerd Müllers historische 40-Tore-Marke. Werner aber nimmt sich in all dem Wirbel etwas zurück.

"Ich würde lieber Meister werden, als die Torjägerkanone gewinnen, aber wenn man schon mal 20 Treffer erzielt hat...", sagte der Nationalstürmer mit einem Schmunzeln: "Lewandowski erzielt schon extrem viele Tore, da muss es schon sehr gut laufen, um dranzubleiben."

Werners Understatement ist verständlich, schließlich hat RB den Vier-Punkte-Vorsprung auf den FC Bayern seit der Winterpause verspielt und liegt nun einen Zähler hinter dem Tabellenführer aus München. Da müssen persönliche Befindlichkeiten warten. Wer von beiden ist am Samstag treffsicherer? Wir lassen uns überraschen!