Liveticker: FC Bayern München - FSV Mainz

FC BAYERN - FSV MAINZ 1:0

Vorher spielten:

Frankfurt - Nürnberg 1:0 (1:0)

Leverkusen - Bremen 1:3 (0:2)

--------------------

5. Min.: Lewandowski fast zum Zweiten - aber Müller pariert mit der Brust. Mainz wirkt etwas überfordert.

3. Min.: TOR für den FC Bayern. LEWANDOWSKI! Schön mit dem rechten Außenrist eingenetzt. Flanke kam von Alaba.

1. Min.: Bayern stößt an. Und macht gleich klar, wohin die Reise gehen soll - in den Mainzer Strafraum.

ANPFIFF

17:59 Uhr: Schiedsrichter der Partie ist Frank Willenborg, das Spiel ist mit 75.000 Zuschauern ausverkauft.

17:57 Uhr: Mainz spielt so: Müller - Brosinski, Bell, Niakhate, Hack - Gbamin, Latza - Öztunali, Boetius, Onisiwo - Mateta

17:55 Uhr: Die Bayern-Aufstellung: Neuer - Kimmich, Süle, Jerome Boateng, Alaba - Thiago, Goretzka, - Thomas Müller, James, Coman – Lewandowski

17:53 Uhr: Javi Martinez und Serge Gnabry fallen aus, Martinez plagt eine Schädelprellung, Nationalspieler Gnabry eine Erkältung. Dafür rücken Leon Goretzka und Thomas Müller ins Team. Außerdem spielt Joshua Kimmich rechts defensiv für Rafinha, im Abwehrzentrum spielt Jerome Boateng für Mats Hummels. Auf der linken Offensivseite beginnt Kingsley Coman anstelle von Franck Ribery.

17:49 Uhr: Die Bayern gehen nach dem Aus in der Champions League kämpferisch in die nächste Bundesliga-Partie: „Wir wollen in die Länderspielpause mit einem Sieg“, sagte Bayern-Coach Niko Kovac.

17:47 Uhr: Nach dem Last-Minute-Sieg des BVB gegen Hertha muss der FC Bayern liefern. Der BVB ist Tabellenführer – nur mit einem Sieg können die Bayern wieder vorbeiziehen.

17:45 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!