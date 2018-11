Liveticker: FC Bayern München - Fortuna Düsseldorf

FC BAYERN - DÜSSELDORF 0:0

HERTHA - HOFFENHEIM 0:2

AUGSBURG - FRANKFURT 0:1

MAINZ - DORTMUND 0:0

WOLFSBURG - LEIPZIG 0:0

spätes Spiel:

SCHALKE - NÜRNBERG -:- (18:30 Uhr MEZ)

10. Minute: Die erste zehn Minuten sind herum, noch kein Torabschluss der Bayern!

8. Minute: Wir stellen fest: Die Bayern-Verteidiger Alaba, Süle, Boateng und Kimmich haben in der Anfangsphase mehr zu tun, als ihre Gegenüber bei den Düsseldorfern.

5. Minute: Frecher Beginn der Fortuna. Die Gäste, am letzten Spieltag 4:1-Sieger gegen Hertha BSC, attackieren die Bayern aggressiv und suchen ihr Glück in blitzschnellen Kontern.

2. Minute: Auch der zweite Abschluss gehört den Düsseldorfern. Usamis Schuss landet in den Armen von Bayern-Torwart Neuer.

1. Minute: Die erste große Chance hat die Fortuna. Lukebakio zieht nach einem schnellen Angriff der Gäste aus 17 Metern flach ab. Neuer muss sich lang machen, um den Ball aus dem linke Eck zu boxen. Der Eckball bringt nichts ein.

ANPFIFF!

15.29 Uhr: Schiedsrichter der Partie ist der 28 Jahre alte Bremer Sven Jablonski. Die Arena in München ist mit 75.000 Zuschauern ausverkauft.

15.27 Uhr: Und das ist die Startelf der Fortuna: Rensing - Zimmermann, Bormuth, Kaminski, Gießelmann - Fink, Bodzek - Zimmer, Stöger, Usami - Lukebakio.

15.24 Uhr: Fortuna Düsseldorf ist Tabellenvorletzter, punktgleich mit dem VfB Stuttgart. "Wir wissen, wie schwer es in München ist", sagte Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel. "Aber wir werden das Spiel sicher nicht abschenken. Wir müssen die Räume eng machen, aber wenn wir den Ball haben, auch mutig nach vorne spielen." Mittelfeldspieler Matthias Zimmermann, in der vergangenen Saison 4:1-Sieger mit dem VfB Stuttgart in Bayern, schlägt folgende Taktik vor: "Wir stellen einfach unseren Bus ins Tor."

15.21 Uhr: Diese Bayern-Startelf schickt Trainer Kovac auf den Platz: Neuer - Kimmich, Boateng, Süle, Alaba - Martinez - Müller, Goretzka, Sanches, Ribery - Lewandowski.

15.19 Uhr: Die Bayern müssen auf Nationalspieler Serge Gnabry verzichten Der 23 Jahre alte Offensivspieler hat Muskelprobleme und wird deshalb geschont.

15.17 Uhr: "Die Jagd kann beginnen", sagt Bayern-Jungstar Joshua Kimmich. Sieben Punkte Rückstand hat der Rekordmeister und Titelverteidiger vor dem zwölften Spieltag auf Spitzenreiter Borussia Dortmund. Trainer Niko Kovac hat als Ziel für die letzten Wochen des Jahres ausgegeben, "den einen oder anderen Punkt abzuknabbern". Daher ist heute im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf heute ein Sieg eigentlich Pflicht.

15.15 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!