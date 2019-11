Liveticker: FC Bayern München - Borussia Dortmund

BAYERN - DORTMUND 1:0

---------

31. Minute: Ecke Bayern: Bürki kommt raus und faustet den Ball beherzt weg - starke Aktion vom Keeper.

29. Minute: Nach einer knappen halben Stunde lässt sich festhalten: Die Bayern führen verdient, haben mittlerweile wesentlich mehr Spielanteile und auch die klar besseren Chancen.

27. Minute: Dreifach-Chance für die Bayern: Erst verpasst Lewandowski, dann Müller und schließlich kann Hummels nach einer Lewandowski-Flanke klären.

25. Minute: Coman steckt fein durch für Müller, der aber nicht abschließt und sich dann nach Außen drängen lässt. Da war vielleicht mehr drin.

24. Minute: Coman will Hakimi auf dem linken Flügel vernaschen, aber der Dortmunder passt auf und bekommt bei Comans Halen den Fuß dazwischen.

22. Minute: Gnabry schleicht sich an Hakimi vorbei, Coman sieht das und bedient ihn mit einer Flanke, die der deutsche Nationalspieler hauchdünn verpasst.

20. Minute: Schöne Kombination von Hazard und Brandt, der Ball landet schließlich bei Hakimi, der viel Platz hat, den Ball aber nicht sauber kontrollieren kann.

17. Minute: TOR - Das 1:0 für die Bayern! ROBERT LEWANDOWSKI trifft. Parvard schlägt nach einem geklärten Ball mit vollem Risiko eine Volley-Flanke und in der Mitte hat die rausrückende BVB-Abwehr Lewandowski nicht im Blick, der ungehindert aus kurzer Distanz einköpft.

16. Minute: Hazard und Götze behindern sich gegenseitig, doch dann kommt ein klasse Seitenwechsel des Belgiers auf Hakimi, der ungehindert flanken kann. Alaba klärt aber unbedrängt.

14. Minute: Sancho probiert es mit einem Solo, doch Müller kann ihn stoppen und spitzelt den Ball weg.

13. Minute: Alaba tritt Götze auf den Schlappen, danach feixen die beiden Ex-Kollegen aber miteinander.

11. Minute: Hazard schickt Götze, Martinez räumt ihn im Strafraum ab - spielt aber dabei auch klar den Ball.

10. Minute: Sancho auf Hakimi, wieder ist Davies dazwischen.

8. Minute: Wieder läuft sich Sancho auf rechts fest, wieder ist es der junge Alphonso Davies, der den Dortmunder Youngster stoppen kann.

8. Minute: Brandt bricht seinen Angriff auf links ab und spielt hinten rum, der BVB gibt den Ball bis hin zu Bürki zurück und baut neu auf.

6. Minute: Sancho verliert den Ball im Dribbling, dann geht es schnell: Langer Ball auf Lewandowski, doch der Stürmer steht nicht nur in aussichtsreicher Position, sondern auch im Abseits.

3. Minute: Erster Angriffsversuch der Gäste, aber der Ball auf Julian Brandt gerät zu steil.

1. Minute: Müller steckt für Lewandowski durch, der alleine aufs Tor geht. Aber Bürki ist außerhalb des Strafraums da und klärt vor dem Polen.

1. Minute: Der Ball rollt, die Bayern haben angestoßen.

ANPFIFF

18:30 Uhr: Gedenken an Robert Enke - am 10.11.2009 nahm der damalige Nationaltorhüter Robert Enke sich das Leben. Im Stadion wird ihm gedacht, die Teams stehen am Mittelkreis vereint.

17: 30 Uhr: Die Aufstellungen - Bayern: 1 Neuer - 5 Pavard, 8 Martinez, 27 Alaba, 19 Davies - 32 Kimmich, 18 Goretzka - 22 Gnabry, 25 Thomas Müller, 29 Coman - 9 Lewandowski

Dortmund: 1 Bürki - 5 Hakimi, 15 Hummels, 16 Akanji, 14 Schulz - 28 Witsel, 33 Weigl - 7 Sancho, 19 Brandt, 23 Hazard - 10 Götze

17 Uhr: Alle Blicke auf Hansi Flick - Bei den Bayern feiert Hansi Flick nach dem Arbeitssieg unter Woche in der Champions League gegen Piräus sein Debüt als Bayern-Trainer auch in der Liga. Dass der ehemalige Assistent von Bundestrainer Joachim Löw mehr als nur eine Zwischenlösung beim Rekordmeister sein könnte, ist sicher nicht ausgeschlossen. Nach dem Verwirrspiel um Ex-Arsenal-Trainer Arsène Wenger (die Bayern ließen wissen, man habe dem Franzosen abgesagt, was Wenger dementierte) könnte Flick zumindest mal bis zum Ende der Saison die Lösung der Bayern sein. Um seine Chancen zu erhöhen, wäre ein Sieg über den Rivalen aus Dortmund ganz sicher förderlich. Was sonst für Flick spricht: Die 1a-Lösung liegt nach dem Kovac-Aus überhaupt nicht auf der Hand, mit einer "Dauerlösung Flick" hätte der Klub genügend Zeit, in Ruhe einen passenden Trainer für die Saison 2020/21 zu suchen.

Wer setzt sich durch im Duell der beiden vermeintlich besten Fußballteams der Liga? Während der FC Bayern sich den Sieg in der Champions League gegen Piräus zuletzt noch hart erarbeiten musste, spielte der BVB gegen Inter Mailand in der zweiten Halbzeit fast wie im Rausch. Können die Dortmunder diesen Schwung mit nach München nehmen? Anstoß der Partie ist um 18:30 Uhr MESZ.

Wir versorgen Sie in unserem Liveticker ab 18:15 Uhr mit allen Informationen.