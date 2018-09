Liveticker: FC Bayern - Leverkusen

BAYERN - LEVERKUSEN 2:1

Leipzig - Hannover 1:1

Mainz - Augsburg 0:0

Wolfsburg - Hertha 0:0

Düsseldorf - Hoffenheim 0:0

---------

36. Minute: Gnabry stand beim Zuspiel von Lewandowski minimal im Abseits. Er wäre sonst durchgewesen.

32. Minute: Schnelles Umschaltspiel: Robben im Kurzspiel mit Müller, der Niederländer geht noch ein paar Meter und zieht von der rechten Seite ab. Aber der Ball geht am langen Pfosten vorbei.

30. Minute: Boateng spielt einen Pass auf Lewandowski, der lässt den Ball durch. Tolisso spielt dann auf Müller. Der zieht ab, aber Hradecky pariert den Ball. Schöner Spielzug.

27. Minute - WECHSEL: Früher Persoanlwechsel bei Leverkusen. BRANDT kommt für L. Bender ins Spiel Der humpelt leicht. Erzwungenermaßen sind die Gäste damit etwas offensiver aufgestellt.

24. Minute: Kimmich über rechts. Aber sein Rückspiel wird diesmal abgepasst.

22. Minute: So schnell kann's gehen. Überraschend geführt und 15 Minuten später dann im Rückstand.

19. Minute - TOR ⚽: Unglückliche Kopfballabwehr von Tah, der Ball fällt direkt vor die Füße von ROBBEN, der hämmert den Ball in den Winkel - aber so was von. Das war mal ein Schuss! Mit seinem 140. Tor für die Bayern zieht der Niederländer mit Giovanne Elber gleich.

18. Minute: Die Bayern haben 81 Prozent Ballbesitz. Das sagt schon einiges aus.

14. Minute: Die Leverkusener haben sich nach der frühen Führung zurückgezogen und wurden gleich dafür bestraft. Wenn man schon defensiv agieren will, dann muss man hinten auch gut sortiert sein. Ärgerlich für Leverkusen.

10. Minute - TOR ⚽: Der Ausgleich durch TOLISSO. Ballverlust der Leverkusener einige Metern vor dem eigenen Strafraum. Erst tankt sich Lewandowski durch, dann hat Tolisso den Ball, sein erster Schuss wird durch Tah abgeblockt, der Ball landet wieder bei Tolisso und sein zweiter Schuss auf das Tor.ist erfolgreich.

6. Minute - TOR ⚽: WENDELL trifft vom Punkt. So schlecht der Strafstoß zuvor von Kollege Volland war, desto selbstbewusster war der jetzt von Wendell. Die Gäste gehen in Führung!

4. Minute - ELFMETER-WIEDERHOLUNG: Ganz schwacher Schuss von Volland. Auch der Nachschuss ist nicht drin. Aber viele Bayern-Spieler sind zu früh in den Strafraum gelaufen. Schiedsrichter Welz gibt erneut Strafschuss.

Wirrwarr nach dem ersten Elfmeter. Auch der Nachschuss ist nicht drin. Aber es gibt einen 2. Versuch für Leverkusen...

2. Minute - ELFMETER: Die Bayern in Personen von Müller und Robben bleiben auf der rechten Seite hängen. Die Gäste starten den Konter. Bayerns Thiago grätscht im Strafraum, hält den rechten Arm dabei unnatürlich hoch - und der Ball springt an diesen. Der Video-Assistent wird bemüht.

ANPFIFF

15:22 Uhr: Die Gäste sind von der Startaufstellung eher defensiv aufgestellt."Das bedeutet nicht, dass wir nur hinten drin stehen", meint Leverkusens Sportchef Völler. Wäre auch schade, das ist doch die Stärke der Werkself.

15:16 Uhr: Der zuvor an Hoffenheim ausgeliehener Serge Gnabry debütiert heute in der FC Bayern-Startelf. Ribery und Alaba vorerst auf der Bank. Hummels hat Springgelenks-, Goretzka Hüftprobleme - deshalb sind die beiden Nationalspieler nicht dabei. Deren DFB-Kollegen Brandt sitzt bei Leverkusen erstmal auf der Bank. Torwart Hradecky steht erstmals von Beginn an für Leverkusen zwischen den Pfosten.

FC Bayern: Neuer. Süle. Thiago. Lewandowski. Robben. Rafinha. Boateng. Gnabry. Tolisso. Müller, Kimmich.

Leverkusen: Hradecky. Tah. S. Bender. Dragovic. L. Bender. Bailey. Jdvaj. Wendell, Kohr. Havertz. Volland.

15:13 Uhr: Der dritte Spieltag steht an. Derzeit führt Borussia Dortmund die Tabelle an - der BVB hat gestern sein Heimspiel gegen die Eintracht aus Frankfurt gewonnen. Das will der FC Bayern natürlich wieder ändern. Der Gegner heute heißt: Bayer Leverkusen. Das Team von Trainer Heiko Herrlich steht überraschend im Tabellenkinder, nachdem es die ersten beiden Spiele verloren hat. Ob ausgerechnet auswärts gegen den deutschen Rekordmeister der erste Saisonsieg gelingt?

15:10 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker