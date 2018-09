Liveticker: FC Bayern - FC Augsburg

BAYERN - AUGSBURG 0:0

HANNOVER - TSG 0:0

FREIBURG - SCHALKE 0:0

Bereits beendet:

BREMEN - HERTHA 3:1 (2:0)

12. Minute: Bayerns Sanches wird zunächst nicht angegangen. Dann nimmt er Tempo auf und keiner kann ihn stoppen. Dann schießt er kurz vor dem Strafraum, aber der Portugiese verzieht den Ball etwas nach links.

11. Minute: Gnabry schlenzt den Ball weit über die Augsburger Abwehr, hinter der Müller und Wagner beide freistehend den Ball verpassen.

7. Minute: T. Müller profitiert von einem Augsburger Abwehrfehler, aber Pfosten.

6. Minute: Was für eine vertane Chance für Augsburg. Aber Caiuby hat nicht den Blick für den Mitspieler in der Mitte. Gregoritsch steckt auf der rechten Seite kurz durch für seinen Mitspieler, Caiuby geht in den Strafraum und muss eigentlich nur querlegen auf Hahn, aber er zieht aus schlechten Winkel selbst ab. Kein Problem für Neuer.

ANPFIFF

20:28 Uhr: Nach dem groben Fehlern von Stammtorhüter Giefer rückt heute Luthe ins Tor. Die Aufstellungen:

München: Neuer. Kimmich. Süle. Hummels. Gnabr. Martinez. Robben. T. Müller, Goretzka. Sanches. Wagner.

Augsburg: Luthe. Gouweleeuw. Khedira. Hinteregger. Framberger. Baier. Moravek. Max. Hahn. Caiuby. Gregoritsch.

Werder Bremen hat im Duell der Überraschungsteams gegen Hertha BSC den dritten Saisonsieg gefeiert. Die Bremer gewannen ihr Heimspiel mit 3:1 (2:0) und beendeten damit die Erfolgsserie der Berliner, für die es die erste Saison-Niederlage war. Die Norddeutschen kletterten dank ihres ersten Heimsiegs dieser Saison zumindest vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz und sind weiter ungeschlagen. Martin Harnik (11. Minute) und Milos Veljkovic (45.) brachten Werder vor der Pause in Führung. Javairo Dilrosun (53.) gelang nach dem Seitenwechsel der Anschlusstreffer,

Max Kruse sorgte per Foulelfmeter für den 3:1-Endstand (66.).



ABPFIFF

89. Minute - WECHSEL: Der letzte des Spiels. Bremens Torschütze Kruse verlässt den Platz und J. EGGESTEIN bekommt noch ein paar Einsatzminuten. Es gibt vier Minuten Nachspielzeit.

84. Minute: Herthas Dilrosun macht hier ein tolles Spiel, aber die Niederlage wird wohl auch er nicht verhindern können. Kurz darauf stößt Selke auf der linken Seite in den Strafraum, stoppt an, und schießt um den Gegner herum aufs Tor - aber am langen Pfosten vorbei.

80. Minute: Herthas Selke verpasst den Ball knapp. So aber schnappt sich Pavlenka den Ball.

78. Minute - WECHSEL: Der heute unauffällige Duda verlässt den Platz und KALOU darf sich hier jetzt beweisen.

74. Minute - WECHSEL: Bremen wechselt erneut: KAINZ ersetzt Torschütze Harnik. Hertha versucht hier noch mal ranzukommen, Bremen lässt sich tief nach hinten fallen, das gefällt Trainer Kohfeldt offenbar nicht wirklich. Aber dadurch ergibt sich auch die ein oder andere Konterchance.

69. Minute: Für Bremen ein ganz wichtiges Tor, war das Team doch dabei, den zwei-Tore-Vorsprung zu verspielen.

66. Minute - TOR ⚽: 19 Elfmeter im Profi-Fußball hat KRUSE geschossen und 19 verwandelt.

65. Minute - GELBE KARTE und ELFMETER. Plattenhardt trifft den Bein von Gebre Selassie von hinten. REKIK rempelt und sieht dafür die Karte. Es gibt Elfmeter für Bremen.

64. Minute - WECHSEL: Auch Hertha wechselt. Coach Dardai holt seinen Sohn Pal Dardai raus und bringt SELKE.

61. Minute - WECHSEL: Bremens Trainer Kohfeldt holt Sahin raus und bringt BARGFREDE. Der Ex-Dortmunder Sahin hat noch keine Luft für 90 Minuten.

59. Minute: Rekik trifft Harnik mit dem Ellbogen an der Nase, der Österreicher geht zu Boden. Aber es war keine Absicht des Hertha-Profis zu erkennen.

53. Minute - TOR ⚽: Das Anschlusstor für Hertha durch DILROSUN. Ibisevic erobert den Ball und spielt einen langen, flaschen Ball auf den Niederländer. Der Winkel auf der linken Seite ist ganz spitz. Aber Veljkovic rutscht am Ball vorbei und der Ball geht am kurzen Pfosten vorbei ins Tor. Die Ecke muss Torwart Pavlenka zumachen.

52. Minute: Herthas Plattenhardt fällt im Bremer Strafraum, aber der Schiedsrichter sagt: Weiter, kein Foulspiel.

49. Minute: Außennetz - Ibisevic schießt von der rechten Seite. Es geht hier munter weiter.

48. Minute: Gute Chance für Bremen, weiter zu erhöhen. Kruse auf Eggestein, der legt jedoch unnötigerweise noch mal quer zu Osako, der kommt nicht mehr ran.

46. Minute - WECHSEL: Herthas Torwart Jarstein hat eine Prellung am Oberschenke. Für ihn ist jetzt KRAFT im Tor.

WIEDERANPFIFF

HALBZEIT - Bremen hat hier eine halbe Stunde Offensivpower vom Feinsten hingelegt und führt verdient mit zwei Toren durch Harnik und Veljkovic.

44. Minute - TOR ⚽: Berlins Dilrosun kommt zum Abschluss, aber der Ball geht weiter übers Tor. Kurz danach trifft auf der anderen Seite Herthas Rekik Eggestein im Strafraum und nur minimalst den Ball. Es gibt Ecke, die VELJKOVIC einnickt.

41. Minute: Hertha mit einer Hereingabe von links. Im rechten Fünfereck kommt Ibisevic vor Pavlenka an den Ball, dreht sich ab und schießt drauf - drüber. Zuvor ist Pavlenka auch liegengeblieben, steht aber kurze Zeit wieder. Wäre zudem auch Abseits gewesen.

35. Minute: Fehlpasss von Eggestein, den Hertha zum Konter nutzt. Aber Duda verliert den Ball sogleich.

30. Minute: Hertha kommt jetzt etwas besser ins Spiel, weil Bremen natürlich langfristig diesen Dauer-Druck nicht aufrechterhalten kann.

25. Minute: Dauer-Alarm im Hertha -Strafraum. Klaasen auf Harnik, der setzt sich gegen Stark durch und will das Tor mit der Hacke machen, Pavlenka spielt aber mit. Stark beschwert sich wegen eines vermeintlichen Foulspiels.

23. Minute: Osako am Ball bei einem Konter, aber dann bricht er plötzlich ab und nimmt Tempo raus. Schade, auch dass wäre vermutlich eine gute Chance gewesen. Kurz darauf drischt Klaasen einen zu kurz geratenen Kopfball von Stark über die Latte.

21. Minute - GELBE KARTE: für Hertha-Profi DILROSUN.

17. Minute: Schönes Tor erneut von Bremens Harnik - aber es zählt nicht, wegen Abseits. Und Bremen macht - angepeitscht vom Publikum, weiter Druck.

16. Minute - GELBE KARTE: für Herthas LAZARO - wegen Festhaltens.

16. Minute: Hertha im gegnerischen Strafraum und Duda fällt. Kein Foul, sagt Schiedsrichter Winkmann - zurecht. Aber für so ein Schwalbe müsste es eigentlich Gelb geben.

11. Minute - TOR ⚽: Eggestein holt einen Freistoß heraus. Maier hatte ihn zuvor leicht mit der Hand festgehalten. Sahin mit der langen Hereingabe, Moisander köpft den Ball in den Fünfer, wo Gebre Selassie den Ball mit der Hacke weiterlenkt. Lustenberger ist noch mit dem Bein dran und lenkt den Ball an die Latte - der Ball springt zurück in den Fünfer. Torwart Jarstein will den Ball festhalten, aber Lustenberger will den Ball wegschießen. Der lachende Dritte ist HARNIK, der den Ball über die Linie drückt - ein kurioses Tor.

Kurioses Tor. Harnik (r.) drückt den Ball letztlich über die Linie

4. Minute: Gebre Selassie spielt rechts an der Außenlinie einen hohen Ball volle weiter zu M. Eggestein, der schießt aus spitzem Winkel - aber der Ball ist harmlos. Eine Minute später spielt sich Eggestein wieder in den Fokus, setzt sich gut gegen mehrere Hertha-Spieler durch und kommt zum Abschluss. Torwart Jarstein muss nachfassen.

1. Minute: Und Hertha zeigt gleich mal, das es seinen Tabellenplatz behaupten möchte. Rekik geht über rechts, passt in den Strafraum: Ibisevic mit einem Hackentrick - aber da ist niemand.

ANPFIFF

18:23 Uhr: Bei Bremen kommt Neuzugang Sahin (früher BVB) zum seinem Startelf-Debüt. Eine Startelf-Premiere feiert auch Dardai. Natürlich nicht der Trainer Pal, sondern sein Sohn Palko.

Bremen: Pavlenka. Augustinsson. Osako. Harnik. Kruse. Veljkovic. Sahin. Moisander. Gebre Selassie. Klaasen. M. Eggestein.

Hertha: Jarstein. Rekik. Stark. Duda. Dilrosun. Ibisevic. Lazaro. Plattenhardt. Maier. Dardai. Lustenberger.

18:19 Uhr: Der Tabellenvierte hat den -zweiten zu Gast. Das hätte man vor der Saison so nicht unbedingt erwartet. Bremen hat bisher zwei Partie gewonnen und zweimal unentschieden gespielt. Hertha kann sogar drei Siege bei einem Remis vorlegen. Beide Teams sind also bisher ungeschlagen.

