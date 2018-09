Liveticker: Eintracht Frankfurt - RB Leipzig

FRANKFURT - LEIPZIG 1:0

Bereits beendet:

LEVERKUSEN - MAINZ 1:0 (0:0)

---------

28. Minute: Und gleich die nächste Chance. Leipzig spielt auf Abseits, der Ball wird per Kopf verlängert auf Jovic, der scheitert aber an Gulacsi.

26. Minute - TOR ⚽: Jovic setzt sich hier toll auf der rechten Seite gegen Laimer durch, flankt in die Strafraummitte genau auf den Kopf von Haller. Den Ball kann Torwart Gulacsi noch abwehren, aber FERNANDES setzt nach und erzielt so sein erstes Bundesliga-Tor.

24. Minute: Jovic ist hier oft im Mittelfpunkt. Der Eintracht-Profi wird nach einer Ballannahme von Saraccjo geschubst, allerdings war er zuvor schon aus dem Gleichgewicht gekommen. Kein Freistoß

18. Minute: Da Costa ziehtvon rechts nach innen. Sein Pass geht aber i den Rücken von Jovic.

16. Minute: Werner kommt an der Sechzehnergrenze gegen NDicka zwar zum Schuss, aber er wird ziemlich bedrängt, hätte sich auch fallen lassen können. So geht der Ball am kurzen Pfosten knapp vorbei.

14. Minute: Jovic steht bei der Flanke von der linken Seite knapp im Abseits. Der Serbe setzt den Ball aber auch knapp am Tor vorbei.

12. Minute: Schöner Spielzug der Leipziger. Kampl mit dem Pass in die Tiefe auf Werner, der den Ball geschickt am herauseilenden Torwart Trapp ins Tor lenkt. Der Nationalstürmer stand jedoch zuvor im Abseits.

8. Minute: Die erste Ecke im Spiel - und die haben die Gäste. Langer Ball, aber Upamecano trifft den Ball mit dem Kopf nicht richtig, er geht zehn Meter am linken Pfosten vorbei.

2. Minute: Frankfurt spielt mit einer Fünferkette hinten. Da wird sich Leipzig was einfallen lassen müssen.

ANPFIFF

17:53 Uhr: Tabellarisch sind die beiden Verein "Nachbarn": Leipzig steht derzeit auf Rang 13 mit 4 Zählern, die Eintracht mit 3 Punkten einen Platz dahinter.

17:49 Uhr: Rasenball-Trainer Rangnick ist immer noch sehr enttäuscht über die 2:3-Niederlage in der Europa League gegen den "Bruderklub" RB Salzburg. Besonders das Engagement einiger Spieler kritisierte er. Die Konsquenz: Augustin und Mukiele strich er aus dem Kader, beide sind heute nicht dabei. Wie präsentiert sich also die Mannchaft heute in Frankfurt? Die Aufstellungen:

Eintracht: Trapp - da Costa, Abraham, Hasebe,Ndicka - de Guzman, Fernandes - Gacinovic, Kostic - Jovic, Haller.

Leipzig: Gulacsi - Laimer, Upamecano, Orban, Saracchi - Kampl, Demme - Sabitzer, Forsberg - Poulsen, Timo Werner.

17:45 Uhr: Herzlich Willkommen zum DW-Liveticker, zum letzten Spiel an diesem 4. Spieltag.

---------

Bayer Leverkusen hat den ersten Saison-Sieg in der Fußball-Bundesliga geschafft. Drei Tage nach dem Europa-League-Erfolg in Rasgrad setzte sich die Werkself nach dem schlechtesten Bundesliga-Start der Geschichte im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 mit 1:0 (0:0) durch. Jung-Nationalspieler Kai Havertz erzielte das für das Bayer-Team und ihren Trainer Heiko Herrlich so wichtige Siegtor. Damit ist Vize-Meister FC Schalke 04 nach dem 4. Spieltag die einzige Mannschaft in der Bundesliga ohne einen einzigen Punktgewinn.

ABPFIFF

90.+2. Minute: Da war sie, die Chance für die Gäste zum Ausgleich. Bell passt von der rechten Seiten zurück an die Sechzehnergrenze, wo Baku den Ball volley schießt - knapp am linken Lattenkreuz vorbei.

88. Minute: Wird das hier etwa der erste Saisonsieg für Bayer 04 Leverkusen in dieser Saison? Schöner Spielzug der Leverkusener. Alario spielt auf Paulinho im Sechzehner, der legt den Ball mit der Schuhsohle ab, aber dann ist da ein Mainzer dazwischen. Es gibt vier Minuten Nachspielzeit.

85. Minute: Leverkusen hält Mainz gut vom eigenen Tor weg, aber so eine knappe Führung ist auch schnell mal verspielt.

83. Minute - WECHSEL: Leverkusens Trainer Herrlich bringt den dritten Profi - THELIN für Bailey.

82. Minute: Sehenswerte Torchance für Leverkusen. Bailey flankt von links und der herbeilaufende Paulinho setzt den Ball volley ganz knapp am rechten Pfosten vorbei. Der Brasilianer stand aber auch leicht im Abseits.

76. Minute - WECHSEL: Auch Mainz bringt einen neuen Spieler. UJAH ersetzt Kunde.

73. Minute - WECHSEL: Leverkusen mit dem zweiten Personalwechsel. Brandt muss raus. PAULINHO ersetzt ihn.

73. Minute: Freistoß Leverkusen und Bailey schießt auf den zweiten Pfosten. Volland ist jedoch im Abseits.

72. Minute - WECHSEL: Leverkusens Trainer Herrlich holt L. Bender raus und bringt VOLLAND.

66. Minute - GELBE KARTE: Mainz-Profi Martin flankt von links, aber sein Schuss wird abgeblockt. Mainzer Fans wollen ein Handspiel gesehen haben. Dann foult Leverkusens KOHR Gbamin von hinten und sieht zurecht Gelb.

62. Minute - TOR ⚽: Leverkusen setzt vor dem gegnerischen Strafraum nach, nachdem es zweimal den Ball verloren hat. Brandt flankt von rechts und der junge HAVERTZ köpft aus sechs Metern ein. Leverkusen geht in der Phase in Führung, wo Mainz das Spiel gemacht hat.

Das einzige Tor der Partie: Havertz mit Köpfchen

54. Minute: Wieder Mainz. Diesmal kommt Baku zum Abschluss, aber der ist harmlos. Leverkusen präsentiert sich hier nach der Pause schwach, Mainz hat wieder mehr Selbstbewusstsein. Gbamin danach mit einem Weitschuss, er hatte gesehen, das Torwart Hradecky weit draußen stand. Der kann den Ball noch über die Latte lenken.

52. Minute: Was ist denn mit der Leverkusener Abwehr los? Öztunal darf völlig unbedrängt im rechten Strafraum in die Mitte passen. Nach leichtem Gewusel kann die Werkself die Situation aber klären. Souverän ist das hier gerade aber nicht.

47. Minute - VIDEOBEWEIS: Und da zappelt der Ball im Netz und die Gäste jubeln. Leverkusens Tah wollte nach einem Einwurf den Ball aus dem Strafraum schießen, schießt aber den nachsetzenden Quaison an. Der Schwede nimmt den Ball mit dem Arm mit und überlupft dann Torwart Hradecky und köpft ins Tor. Aber: Der Video-Assistent kommt zum Einsatz und der sagt: Absichtliches Handspiel: Das Tor zählt nicht.

46. Minute - WECHSEL: Mainz-Trainer Schwarz reagiert und bringt QUAISON für Burkardt.

WIEDERANPFIFF

HALBZEIT - Nach der ersten Viertelstunde haben sich die Gäste aus Mainz ganz zurück in ihre Hälfte gezogen. Leverkusen dominiert hier das Spiel, macht aber bisher nichts aus seinen zahlreichen Chancen.

40. Minute: Weiser mit einer flachen Hereingabe in den Strafraum. Alario hält vor dem Gegner den Fuß hin, der Ball springt knapp am kurzen Pfosten vorbei. Konterspiel der Mainzer, aber Kohr rettet mit einer regelkonformen Grätsche.

37. Minute: Leverkusen spielt sich im gegnerischen Strafraum die Bälle zu. Aber irgendwann müssen die Leverkusener aus ihren eindeutigen Überlegenheit auch mal ein Tor machen. Und schon wieder Ecke. Und Kohr kommt wenige Meter vor dem Tor zum Schuss - aber der ist nicht platziert genug. Torwart Müller pariert den Ball.

30. Minute: Mainz lässt dem Gegner viel zu viel Platz. Einzig: Leverkusen nutzt das bisher viel zu wenig aus. Diesmal kommt Bailey zum schluss. Martin kommt gerade noch mit dem Bein dazwischen und blockt zur Ecke ab.

25. Minute: Freistoß von der rechten Seite. Das ist ein Fall für Bailey. Da muss Torwart Müller hin zum kurzen Pfosten, er lenkt den Ball zur Ecke. Es gibt eine zweite. Den Ball fängt Müller.

23. Minute: Mainz hat sich mittlerweile ganz in die eigene Hälfte zurückgezogen und lässt Leverkusen alleine das Spiel machen.

19. Minute: Tah spielt einen hohe Flanke in den Strafraum auf den Kopf von Alario, aber der Ball geht links am Pfosten vorbei.

Ganz knapp am linken Pfosten vorbei: Der Ball von Alario (r.).

17. Minute: Bailey bekommt einen Schlag von hinten in die Hacke. Leverkusen ist hier das etwas bessere und angriffslustigere Team. Aber vor dem Tor ist die Herrlich-Elf noch harmlos. Mainz unterlaufen viele ungenaue Pässe, so dass die Offensivaktionen bisher alle ins Leere laufen.

14. Minute: Der Ball fällt nach einem Abpraller Brand an der Sechzehnergrenze vor die Füße. Und der Nationalspieler hat ja eine feine Technik. Sein Ball geht ganz knapp am rechten Pfosten vorbei.

11. Minute: Mainz läuft früh an, will den Gegner vorne unter Druck setzen, umso die vermeintlich starke Offensive der Leverkusener erst gar nicht ins Spiel kommen zu lassen.

6. Minute: Alario kommt an der Strafraumgrenze zum Abschluss, drischt den Ball aber weit neben das Tor.

4. Minute - GELBE KARTE: SVEN BENDER springt bei der Ballannahme der Ball zu weit weg, Mateta will mit dem Ball auf und davon. Weil hinten alles offen ist, foult Sven Bender ihn. Dafür sieht er Gelb.

2. Minute: Mainz-Torwart Müller mit einem katastrophalen Fehlpass. Havertz flankt von links auf den Kopf von Brandt, aber der Ball wird von Niakhaté abgeblockt. Leverkusen moniert ein Handspiel, aber aus dieser Entfernung kann das nicht absichtlich sein.

ANPFIFF

15:26 Uhr: Mainz-Trainer Schwarz schickt heute die jüngste M05-Startelf in der Bundesliga-Geschichte auf den Platz (22 Jahre und 288 Tage im Durchschnitt).

15:21 Uhr: Leverkusen hat in der Europa League einen zwei-Tore-Rückstand wettgemacht und noch 3:2 ins Rasgrad gewonnen. Das erste Erfolgserlebnis in dieser Saison. Trotzdem mahnt Bayer 04-Kapitän Lars Bender: "Es geht jetzt einfach darum, in die Saison zu kommen. Denn bis jetzt sind wir noch im Urlaub."

15:18 Uhr: Was für ein Wetter. Es regnet und windet, ganz schön ungemütlich. Wie es wohl gleich auf dem Rasen zugehen wird? Die Aufstellungen.

Leverkusen: Hradecky - Weiser, Tah, Sven Bender, Wendell - Kohr, Lars Bender - Bailey, Havertz, Brandt - Alario.

Mainz: Florian Müller - Brosinski, Bell, Niakhate, Martin - Kunde - Baku, Gbamin - Öztunali, Burkardt - Mateta.

15:16 Uhr: Leverkusen steht bereits am vierten Spieltag unter Druck. Noch kein einziger Punktgewinn. Einzig Schalke hat bisher ebenfalls noch null Punkte auf dem Konto. Mainz dagegen mit zwei Siegen und einem Unentschieden (7 Zähler) vollauf zufrieden und reist sehr selbstbewusst nach Leverkusen.

15:15 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!