Liveticker: Eintracht Frankfurt - Fortuna Düsseldorf

EINTRACHT FRANKFURT - FORTUNA DÜSSELDORF 3:0

--------

⚽ 33. Minute: TOOOOOR! 3:0 für Düsseldorf und wieder ist es Jovic! Ganz schlecht verteidigt von der Fortuna. Haller flankt in den Strafraum und gefühlt darf jeder Frankfurter mal ran. Am Ende zieht Jovic aus der zweiten Reihe ab und trifft trocken ins rechte Eck.

33. Minute: Frankfurt oder die Leichtigkeit des Kickens. Der Pokalsieger hat sich richtig freigespielt. Das Team macht nach anfänglichem Fehlstart inzwischen richtig Laune und die Eintracht-Fans feiern ihre Mannschaft, den Spielstand und sich selbst.

29. Minute: Alles schon entschieden? Die Eintracht führt früh mit 2:0 und Düsseldorf ist offensiv aktuell doch etwas limitiert. Der Plan, hier lange die "0" zu halten, ist jedenfalls nicht aufgegangen.

⚽ 27. Minute: TOOOOR! Jovic trifft zum 2:0! Und wie! Gacinovic flankt von links in vollem Lauf und in der Mitte fliegt Jovic durch die Luft und verwandelt artistisch per Seitfallzieher... Irre.

24. Minute: Und so kam es zum Handelfmeter: Schiedsrichter Aytekin hatte nach Videobeweis auf den Elfmeterpunkt gezeigt, weil Sobottka im Strafraum den Ball mit der Hand berührt. Genauer gesagt: Der Ball fliegt ihm an die ausgestreckte Hand. Eine "unnatürliche Armhaltung" wie das Regelbuch sagt, dabei ist ein ausgestreckter Arm in der Laufbewegung durchaus natürlich. Wie dem auch sei: Der Elfmeter ist auf Basis des Regelwerks korrekt und die Eintracht führt.

21. Minute: Verdiente Führung für die Eintracht, die viel Druck macht und die diese drei Punkte unbedingt in Frankfurt behalten möchte.

⚽ 20. Minute: TOOOOOR! Haller trifft gegen Rensing, 1:0 für die Eintracht!!

19. Minute: Handelfmeter für Frankfurt!

18. Minute: Die bislang beste Chance des Spiels! Doch die Eintracht scheitert... Luka Jovic wird bei einem schnellen Konter steil geschickt und rennt allein auf Keeper Rensing zu - und vergibt. Der Ball geht knapp vorbei.

17. Minute: Die Eintracht kann die Fortuna gut am Strafraum festnageln. Aktuell kaum Luft für die Düsseldorfer für einen Entlastungsangriff.

14. Minute: Schöner Konter Eintracht! Haller flankt von rechts auf die andere Seite. Dort lauert Kostic, der aber Schwierigkeiten hat, den scharf reingeflankten Ball richtig zu verwerten. Sein Zuspiel/Schuss geht am langen Pfosten vorbei.

10. Minute: Die Eintracht erhöht den Druck. Da Costa bedient Haller. Doch der ist überfordert und verliert den Ball.

8. Minute: Da Costa und Gacinovic kombinieren schön, aber ohne das Auge für ihre Position. Schiedsrichter Deniz Aytekin entscheidet zurecht auf Abseits, weil Da Costa zu weit vorne stand.

6. Minute: Die Fortuna im Spielaufbau fehlerhaft und zu ungestüm. Ergebnis: Aktuell ist das Konterspiel der Fortuna für die Eintracht relativ leicht zu verteidigen.

4. Minute: Düsseldorf steht massiv hintendrin mit einer Fünferkette und hoher Laufbereitschaft. Ein früher Hinweis, in welche Richtung diese Partie verlaufen könnte.

ANPFIFF

20:30 Uhr: Beste Stimmung in Frankfurt. Fangesänge, lachende Spieler, Freitagabend-Vorfreude. Es kann losgehen.

20:25 Uhr: Erfahrung: Häufiger als der 64-jährige Friedhelm Funkel saß kein aktueller Erstliga-Coach auf der Bank. Hilft das im Abstiegskampf?

20:23 Uhr: Während die Eintracht weiter nach oben schielt, zeigte die Tendenz bei den Düsseldorfern zuletzt bergab. Die letzten drei Pflichtspiele endeten mit einer Niederlage. Aktuell liegt die Elf von Trainer Funkel auf Rang 17, einem Abstiegsplatz.

20:06 Uhr: Schiedsrichter der Partie ist Deniz Aytekin

20:05 Uhr: Und so spielt die Eintracht: Trapp - Abraham, Hasebe, N'Dicka - da Costa, Torró, Kostic - de Guzmán, Gacinovic - Haller, Jovic

20:05 Uhr: So beginnen die Gäste der Fortuna aus Düsseldorf: Rensing - Ayhan, Bodzek, Kaminski - Mat. Zimmermann, J. Zimmer - Morales, Sobottka - Stöger - Raman, Ducksch

19:55 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker! Die Bundesliga kehrt aus der Länderspielpause zurück und diskutiert heftig über die Medienschelte der Bosse des FC Bayern München? Gerechtfertig? Überzogen? Völlig daneben? Diskutieren Sie mit uns auf Twitter @DW_Sport - und verfolgen Sie hier die erste Partie des 8. Spieltags: Eintracht Frankfurt - Fortuna Düsseldorf.