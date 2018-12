Liveticker: Eintracht Frankfurt - FC Bayern

FRANKFURT - FC BAYERN 0:0

---------

30. Minute: Bei einer Ecke von der linken Seite verschätzt sich Trapp etwas. Doch die Bayern kriegen die Kugel nicht auf seinen Kasten.

25. Minute: Sieh an! Der Ribery kann noch richtig schnell rennen! Er übersprintet die Eintracht Abwehr und zieht einen Ball in die Mitte. Dort grätscht ihn Gacinovic etwas hastig zur zur Ecke.

18. Minute: Gacinovic gewinnt ein Sprintduell gegen Boateng. Sein Schuss geht aber deutlich drüber.

15. Minute: Ein sehr attraktives Spiel bisher. Frankfurt hatte die bessere Anfangsphase und war schon mehrfach gefährlich. Die Bayern sind aber ebenfalls bemüht und kommen immer besser ins Spiel.

14. Minute: Wieder Trapp! Diesmal rettet er sogar zweimal aus höchster Not. Nach einem Eckball kommt Martinez frei zum Kopfball, aber Trapp kriegt noch eine Hand ausgefahren. Auch beim Nachschuss ist er zur Stelle. Durchatmen für die Gastgeber.

13. Minute: Freistoß Bayern. Alaba versucht es aus 25 Metern in zentraler Position. Guter Schuss, doch Eintracht-Keeper Trapp ist da.

10. Minute: Konter Frankfurt, Haller steckt auf Jovic durch, dessen Grätsch-Schuss kullert knapp am rechten Pfosten vorbei.

8. Minute: Und gleich nochmal die Frankfurter in einer starken Anfangsphase. Diesmal ist die Abwehr im letzten Moment gegen Haller zur Stelle.

8. Minute: Toller Angriff der Eintracht: Gacinovic spielt mustergültig auf Da Costa in die Box. Doch Neuer pariert.

7. Minute: Boateng leistet sich einen Stellungsfehler und wird überspielt. Süle hilft aus.

4. Minute: Die Bayern bemühen sich kommen aber nicht richtig gefährlich vors Tor, dafür jetzt die eintracht. Doch Neuer ist da und fängt die Hereingabe am kurzen Pfosten ab.

ANPFIFF! Der Ball rollt!

18:26 Uhr: Von den letzten fünf Heimspielen haben die Frankfurter vier gewonnen. Die Einmarschmusik läuft. Das Stadion kocht.

18:18 Uhr: Die Gastgeber in Frankfurt schicken diese Elf ins Rennen:

18:17 Uhr : Die Bayern haben eigentlich keine guten Erinnerungen an Frankfurt. Schließlich schnappte ihnen die Eintracht in Berlin den Pokalsieg weg. In der Bundesliga aber könnte die Bilanz kaum besser sein:

18:16 Uhr: Doch während des Aufwärmens klagt der Innenverteidiger über eine Gelenkblockade. Für ihn spielt nun Jerome Boateng von Anfang an.

18:15 Uhr: Der FC Bayern wollte eigentlich mit Hummels starten, so sagt es auch der Tweet:

18:15 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!

