Liveticker: Eintracht Frankfurt - 1899 Hoffenheim

FRANKFURT - HOFFENHEIM 1:2 (1:1)

andere Spiele:

SCHALKE - DÜSSELDORF 0:3 (0:1)

LEVERKUSEN - FREIBURG 2:0 (1:0)

HERTHA - MAINZ 2:1 (0:0)

NÜRNBERG - LEIPZIG 0:1 (0:1)

GLADBACH - BAYERN -:- (ab 18.30 Uhr MEZ)

78. Minute - WECHSEL: Hoffenheims Trainer Nagelsmann holt Belfodil raus und bringt Nachwuchshoffnung NELSON. Kurz darauf bedient Jovic kurz vor dem Strafraum Haller, aber der Franzose steht im Abseits.

76. Minute: Hoffenheims Schulz passt von links flach in den Strafraum, wo Belfodil im Fünmeterraum aber nicht an den Ball herankommt. Ein ganz kurzer Entlastungsangriff der Gäste.

74. Minute: Frankfurt jetzt mit sehr viel Ballbesitz, wartet, irgendwo die Lücke zu finden. Die TSG steht jetzt ganz tief, kommt kaum noch aus der eigenen Hälfte raus.

70. Minute: Da zaubert die Eintracht aber, schöner Schlenzer von Haller auf Gacinovic, der den Ball toll annimmt und dann mit der Hacke weiterspielt, aber Rode vertändelt im Strafraum den Ball. Jetzt ist die TSG enorm unter Druck. Mal sehen, ob sie die Führung über die Zeit retten kann.

68. Minute - WECHSEL: Eintracht-Trainer Hütter bringt WILLEMS, den niederländischen Nationalspieler. Dafür muss Touré runter. Kurz darauf hat Jovic die Chance, aber der Serbe köpft den Ball in die Arme von Torwart Baumann.

67. Minute: Gute Freistoßmöglichkeit für Frankfurt. Wer schießt, Rode oder Kostic? Kostic macht es und Torwart Baumann muss fliegen.

65. Minute - GELB-ROTE KARTE: Rode passt von rechts flach zu Haller, ADAMS läuft ihm von hinten in die Beine und sieht die zweite Gelbe Karte. Damit die Gäste nur noch zu zehnt. Das ist natürlich ein großer Rückschlag.

64. Minute: Die TSG scheint hier derzeit die stärkere Mannschaft zu sein. Schon beeindruckend, fehlen Hoffenheim doch wichtige Stammspieler. Aber die Bank ist schon sehr dünn besetzt bei den Gästen.

60. Minute - TOR ⚽: Für die Gäste aus Sinsheim. Rode foult Joelinton, Schiedsrichter Gräfe lässt aber Vorteil gelten und BELFODIL zieht von der linken Seite nach innen und zieht aus etwa zehn Metern flach ab durch die Beine von da Costa, der Torwart Trapp da auch die Sicht etwas versperrt.

57. Minute: Schöne Flanke von Kostic von links und Jovic kommt zum Kopfball. Der ist aber nicht platziert genug, so dass Baumann ihn halten kann. Es bleibt dabei, es ist eine temporeiche Partie - wie lange halten die beiden Teams das durch?

54. Minute: Hoffenheims Szalai hat Platz, findet jedoch keine Anspielstation und zieht dann einfach mal aus 24 Metern ab - der Ball kracht an die Latte. Kurz darauf kommt Amiri zum Abschluss, aber der ist zu ungenau und kein Problem für Trapp. Die Eintracht ist nachlässig im Zuspiel, diesmal ermöglich ein Fehler von Jovic eine Torchance für Hoffenheim, die die TSG nicht nutzt, aber immerhin eine Ecke herausholt. Aber aus der entsteht ein Konter der Eintracht. Aber wieder ein ungenaues Zuspiel, das Tempo dieser Offensivaktion ist raus.

49. Minute: Schulz geht bis zur Grundlinie und passt flach in den Fünfmeterraum, wo Torwart Trapp mit dem Fuß in die Mitte klärt. Glück für Frankfurt, dass der Ball nicht bei einem Gegenspieler landet. Konter der Frankfurter, der bringt aber nichts ein. Und schon ist wieder die TSG vorne. Hinteregger klärt noch vor Szalai. Es gibt Ecke, die aber auch nichts einbringt.

47. Minute: Gacinovic lässt Adam stehen, verliert aber dann doch am Strafraumrand den Ball.

46. Minute - WECHSEL: Torschüzten-Austausch, JOVIC spielt jetzt für Rebic, der leicht angeschlagen in die Halbzeit ging.

WIEDERANPFIFF

HALBZEIT - Eine unterhaltsame Partie, ein Duell auf Augenhöhen, in dem es zwar nicht all zu viele Torchancen gab, aber ein ständiges Hin und Her. Kostic (unter Mithilfe von Rebic) und Joelinton sind die beiden bisherigen Torschützen.

45. +3 Minute: An der Strafraumgrenze der Hoffenheimer springt Brenet bei einem Kopfballduell leicht in den Rücken von Haller, der zu Boden geht. Schiedsrichter Gräfe pfeift aber nicht.

45. Minute: Großes Pfeifkonzert in Frankfurt. Gacinovic will an Gegenspieler Adams vorbei, bleibt aber mit dem Kopf an dessen Schulter hängen und dann am Boden liegen. Kein Foulspiel des Hoffenheimers, auch wenn das für Gacinovic vermutlich sehr schmerzhaft ist. Trotzdem: Adams muss aufpassen, hat ja bereits die Gelbe Karte gesehen.

43. Minute - TOR ⚽: Das ist der Ausgleich. Hoffenheim über rechts. Brenet spielt in den Fünfer. Kramaric leitet den Ball mit der Hacke aufs Tor, wo JOELINTON den Ball über die Linie drückt. Schönes Tor.

40. Minute: Joelinton hat auf der halblinken Seite Platz, die TSG kommt im Strafraum, aber wieder ist das Zuspiel nicht gut, zu hektisch, zu unüberlegt - so machen sich die Gäste die eigenen Chancen wieder zunichte.

38. Minute - WECHSEL: Jetzt kann Hoffenheims Demirbay offenbar doch nicht mehr weiterspielen, SZALAI ersetzt ihn.

36. Minute: Hoffenheim spielt zu ungestüm, oft über die rechte Seite, aber wenn sie dann den Ball verlieren, ist hinten viel offen. Wie auch jetzt: Im Frankfurter Strafraum findet ein Pass nicht den Mitspieler und die Eintracht spielt über wenige Stationen nach vorne. Aber Rode hat den Ball auf dem falschen Fuß, wartet zu lange und dann kommt mit links ein harmloser Schuss in die Arme von Torhüter Baumann heraus.

33. Minute: Frankfurts Rebic muss behandelt werden. Auch wenn Jovic bereits steht. Sein Stürmerkollege kann weiter spielen.

30. Minute: Es ist ein unterhaltsames Spiel. Hoffenheim versucht bisher zu viel mit hohen Bällen in den gegnerischen Strafraum zu kommen, aber diese sind zu ungenau. Und die Eintracht steht bisher hinten sehr gut. Das Führungstor durch Rebic war natürlich glücklich, aber es wird sicherlich nicht das einzige in dieser Partie bleiben.

25. Minute: Brenet läuft mit dem Ball über rechts, vier Hoffenheimer laufen mit, aber Brenet zögert viel zu lange mit der Abgabe, der Ball ist weg und die Eintracht spielt schenll einen Konter aus, aber Posch passt im Strafraum auf, klärt zur Ecke. Demirbay scheint sich verletzt zu haben. Szalai macht sich bereit. Aber der Mittelfeldspieler kann wohl weiter machen.

22. Minute: Brenet flankt von rechts in den Frankfurter Straftraum, wo Kramaric reingelaufen kommt, aber der Ball springt unglücklich, so das der Hoffenheimer Profi den Ball nicht gut annimmt. Das wäre eine gute Chance gewesen.

20. Minute - TOR ⚽: Beim Freistoß von KOSTIC dreht sich REBIC noch weg, berührt den Ball aber noch mit dem Kopf und lenkt diesen so unhaltbar ins Tor von Schlummann Baumann, der auf dem Weg in die andere Ecke war. Wer gilt hier als Torschütze? Am Ende Kostic....

18. Minute: Demirbay bringt kurz vor dem eigenen Strafraum Gacinovic zu Fall, zuvor hatte der Eintracht-Spieler ihn aber zuvor leicht geschubst, also Freistoß für die TSG. Aber kurz darauf gibt es dann doch einen Freistoß aus ähnlicher Position für die Eintracht: Grillitsch foult da Costa.

14. Minute - GELBE KARTE: Hoffenheims ADAMS geht auf der linken, eigenen Seite zu ungestüm in den Zweikampf mit Rebic - Freistoß. Den schießt Rode an den langen Pfosten, wo Ndicka den Ball mit dem Kopf knapp am Tor vorbei drückt. Beste Chance bisher.

Kopfballchance für Ndicka

11. Minute: Frankfurts Gacinovic mit einem Fehlpass. Im Vorwärtsgang ist dann aber Hoffenheims Joelinton im Abseits. Ein munteres und temporeiches Spiel bisher, wenn auch mit wenigen Strafraumszenen.

9. Minute: Schon wieder Kostic, wie immer über links. Der Serbe geht bis zur Grundlinie und flankt zurück. Posch passt auf, hinter ihm war Haller.

6. Minute: Erste Ecke des Spiels, die hat Hoffenheim. Demirbay tritt sie von der linken Seite. Befodil köpft den Ball weit am rechten Pfosten vorbei. Kurz darauf ist die TSG erneut im gegnerischen Strafraum, spielt aber zu ungenau. Dann: ein toller Diagonalball von Gacinovic auf Kostic kurz vor dem linken Strafraum, der setzt sich gegen Brenet durch aber seine flache Hereingabe findet keinen Mitspieler.

3. Minute: Ein Eintracht steht und presst hoch. Natürlich weiß das Team von Trainer Hütter um die Abwehrprobleme des Gegners und wird versuchen, diese zu nutzen. Kurz darauf verlängert Hoffenheims Joelinton mit einem Kopfball auf Belfodil. Aber Frankfurts Winterneuzugang Hinteregger passt auf.

ANPFIFF

15:26 Uhr: Weiterhin Personalprobleme in der Abwehr hat die TSG. Kapitän Vogt und Hübner sind weiterhin nicht dabei. Zudem fehlt Kaderabek gelbgesperrt. Den rechten Verteidiger ersetzt Brenet. Neun Punkte aus den letzten fünf Spielen ist in Ordnung, aber Trainer Nagelsmann will natürlich mehr.

Baumann – Brenet, Adams, Posch, N. Schulz – Grillitsch – Demirbay, Nad. Amiri – Joelinton, Kramaric, Belfodil

15:21 Uhr: Die Eintracht hat derzeit drei Zähler mehr als die TSG und das deutlich bessere Torverhältnis. Dementsprechend selbstbewusst gibt sich auch Frankfurts Trainer Hütter: "Dass wir seit acht Spielen ungeschlagen sind, haben auch schon viele mitbekommen. Ich lasse mich gerne von der Euphorie infizieren. Es macht einfach Spaß momentan.“ Hütter lässt den derzeit besten Torschützen der Liga, Jovic, auf der Bank. Touré, der vergangene Woche sein Bundesliga-Debüt gab, steht erneut in der Startelf.

Trapp - Touré, Hinteregger, Ndicka - da Costa, Kostic - Hasebe, Rode - Gasinovic - Haller, Rebic.

15:15 Uhr: Bei der Eintracht hat sich in den letzten Wochen bei den Fans großer Unmut breit gemacht. Sie sind sauer auf den hesssichen Innenminister Beuth. Bisheriger Höhepunkt: : der Polizeieinsatz im Stadion beim Europa-League-Spiel vergangene Woche gegen Schachtjor Donezk. Eintracht-Präsident Fischer hatte einen Tag vor der wichtigen Partie in einem Video gesagt. "Wenn ich sage, dass das Stadion morgen brennt, dann brennt das morgen. Und zwar so, dass Ihr kaputtgeht, weil Ihr viel zu viel Licht habt, und deshalb wird das Spiel vielleicht ein bisschen neblig für Euch." Daraufhin gab es eine Durchsuchungsaktion der Polizei kurz vor dem Anpfiff, um nach Pyrotechnik abzusuchen. Gefunden wurde nichts. Auch heute sind zu diesem Thema wieder Banner im Stadion zu sehen

15:11 Uhr: Elf Spieltage sind es noch bis zum Saisonende, also gar nicht mehr so lange. Am Ende wollen sowohl Eintracht Frankfurt als auch die TSG Hoffenheim auf einem Tabellenplatz stehen, der für einen internationalen Wettbewerb qualifiziert. Die Eintracht spielt bereits in dieser Spielzeit erfolgreich in der Europa League. Die TSG ist aus der Champions League rausgflogen, aber Trainer Nageslmann, der ab nächster Saison für RB Leipzig arbeiten wird, will sich gerne mit einer erfolgreichen Platzierung von seinem Klub verabschieden.

15:10 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!