3. Spieltag

Liveticker: Dortmund - Frankfurt

Borussia Dortmund will seine gute Position in der Bundesliga mit einem Sieg gegen Frankfurt bestätigen. Aber Achtung: Die Hessen sind vor allem an Freitagabenden stark. Verfolgen Sie die Partie hier live!

DORTMUND - FRANKFURT 0:0 ---------- 19. Minute: Langer Ball vom BVB, doch der ist viel zu lang und landet bei Trapp, der damit seine erste Ballberührung hat. 18. Minute: Gacinovic legt Schmelzer, Freistoß BVB. Doch der bringt nichts ein. 15. Minute: Wieder Dortmunder Probleme im Spielaufbau, Kostic kann den Ball mit einem starken Zweikampf erobern. 13. Minute: Delaney kommt nach einer Ecke zum Kopfball, bekommt aber nicht genug Druck dahinter. 12. Minute: Wenn es mit langen Bällen schnell geht, schafft der BVB es, Gefahr zu erzeugen. Probleme hat das Favre-Team aber im ruhigen Spielaufbau, in dem oft die Anspielstationen fehlen. 10. Minute: Starker Angriff! Wolf geht auf rechts, steckt weiter durch auf Piszczek, der in der Mitte Delaney findet. Der Schuss des Dänen wird aber geblockt. 8. Minute: Diallo und Fabian duellieren sich im Strafraum, der Mexikaner fällt. Aber das ist kein Elfmeter, weiter gehts. 6. Minute: Kostic geht auf links, geht in den Strafraum und zieht ab. Bürki ist am kurzen Pfosten mit den Fäusten zur Stelle. 5. Minute: Reus lässt Ndicka stehen und geht in den Strafraum, doch seine Ballmittnahme ist dann nicht ganz sauber. 4. Minute: Der BVB macht hier sofort klar, wer das spielbestimmende Team ist, nimmt der Eintracht den Ball im Mittelfeld mit starkem Pressing gleich wieder ab. 3. Minute: Wieder über rechts, dieses Mal ist Reus durch und hat Platz. Sein Zuspiel wird aber dann abgefangen. Hätte auch abschließen können. 2. Minute: Der BVB probiert es zunächst zweimal über rechts. Doch beide Male kann Wolf das Zuspiel nicht erlaufen. ANPFIFF 20:12 Uhr: Die Ausgangslage - Der BVB hat die letzten 24 Heimspiele an Freitagen nicht verloren (17 Siege, 7 Remis). Eintracht Frankfurt ist in der Bundesliga seit 11 Freitagsspielen ungeschlagen. 20:10 Uhr: Die Aufstellungen - Dortmund: 1 Bürki - 26 Piszczek, 16 Akanji, 4 Diallo, 29 Schmelzer - 19 Dahoud, 6 Delaney - 27 Wolf, 11 Reus, 34 Bruun Larsen - 20 Philipp Frankfurt: 31 Trapp - 24 da Costa, 19 Abraham, 3 Falette, 2 Ndicka - 16 Torro, 5 Fernandes - 11 Gacinovic, 7 Fabian, 10 Kostic - 9 Haller 20:10 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker

