Liveticker: Dortmund - Bremen

BVB - BREMEN 0:1

-----------------------



32. Minute: Bremen kommt mal vor das Bremer Tor. Aber nach einem Sprint hat Rashica nicht mehr die Kraft für einen guten Schuss, trifft mit links den Ball auch nicht richtig. Kurz darauf kommt Bremen - nach Vorarbeit von Rashica - in Person von Sahin zu seinem Distanzschuss. Aber auch der ist nicht ordentlich getroffen.

28. Minute: Hazard zieht von der rechten Strafraumgrenze ab, der Ball fliegt knapp über die Latte.

26. Minute: Dortmund dominiert das Spiel, Bremen wartet auf Konter. Wenig überraschendes bisher. Nach der turbulenten Anfangsphase ist etwas mehr Ruhe eingekehrt.

21. Minute: Reus mit einer Vorlage, die ist aber zu hart. Dann chipt Weigl den Ball in den Strafraum. Aber auch der ist zu ungenau.

18. Minute: Dortmund macht weiter ordentlich Druck, hat 70 Prozent Ballbesitz. Sancho zieht aus rund 20 Metern flach ab, Pavlenka wehrt zur Ecke ab.

14. Minute: Geht ja munter los, das Samstagabendspiel. Hakimi testet Bremens Torwart Pavlenka, aber der Schuss ist keine echte Herausforderung.

10. Minute - TOR: 98 Sekunden später der Ausgleich. GÖTZE - in seinem Startelf-Debüt - per Kopf! Piszczek hat auf der rechten Seite ganz viel Platz, wird nicht angegangen und kann ungehindert flanken. Und auch im Strafraum am langen Pfosten ist Bremen nicht auf der Höhe: Lang steht falsch, Bremens Lang steht dabei falsch, überlässt dem neun Zentimeter kleinerem Götze den Ball, der sein 55. Bundesliga-Tor erzielt, sein sechstes Kopfballtor.

7. Minute -TOR: Bremen geht hier überraschend in Führung. Klassen gewinnt kurz nach der Mittellinie einen Zweikampf gegen Witsel und spielt einen tollen Diagonalball auf RASHICA in die rechte Strafraumhälfte. Der Kosovare überlegt nicht lange und schießt flach ins lange Ecke.

1. Minute: Dortmund holt gleich einen Eckball heraus. Aber den kann Bremen leicht abwehren. Die Gäste wissen, dass sie bei den Standards aufpassen müssen: Schließlich hat das Team bereits vier Tore nach Eckbällen kassiert.

ANPFIFF

18:25 Uhr: 787 - so viele Siege feierten in der Bundesliga bisher sowohl Dortmund als auch Bremen. Wer zieht heute an dem anderen vorbei?

18:22 Uhr: Derzeit ist das hier Tabellensiebter gegen - zehnten. Mit einem Sieg aber würde Dortmund auf Platz zwei vorrücken. Bei einem Unentschieden jedoch, bleibt der BVB außerhalb der internationalen Startplätze. Bremen würde selbst bei eine Erfolg und drei Punkten weiter hinter Frankfurt auf Rang zehn bleiben.

18:17 Uhr: Viel Auswahl hat Werder-Trainer Kohfeldt nicht. Viele Stammspieler sind verletzt, aber eine gute Nachricht gibt es: Der schnelle Offenspieler Rashica ist wieder fit - und spielt natürlich auch gleich.

Pavlenka - Lang, Gebre Selassie, Groß, Friedl - Sahin - M. Eggestein, Klaassen - Bittencourt - Sargent, Rashica.

18:12 Uhr: Erstmals in dieser Bundesliga-Saison stellt BVB-Trainer Favre Weltmeister Götze in der Startelf auf. Im Vergleich zur Vorwoche, beim enttäuschenden 2:2 in Frankfurt nimmt der Coach vier Veränderungen vor :

Bürki - Piszczek, Weigl, Akanji, Hakimi - Witsel, Dahoud - Hazard, Reus, Sancho - M. Götze.

18:10 Uhr: Sie gehören nicht zu einem der 81.365 Zuschauer in Dortmund? Kein Problem: Hier verpassen Sie nichts.

18:00 Uhr: Herzlich Willkommen zum DW-Liveticker!