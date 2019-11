Liveticker: Deutschland - Weißrussland

17:12 Uhr: Vor dem Spiel hat Löw etwas interessantes gesagt: Er sieht seine Mannschaft aktuell im Wiederaufbau und erkennt eine parallele zu einem früheren Team. "Ich würde es vielleicht mal ein bisschen vergleichen mit der jungen Mannschaft 2010, die auch kurz vor dem Turnier zusammengefunden hat. Ich denke jetzt nicht, dass wir zu den absoluten Topfavoriten gehören", sagte der DFB-Chefcoach mit Blick auf die EM im kommenden Jahr. Sicher wird er hoffen, dass seine Mannschaft 2020 ähnlich abschneidet wie vor zehn Jahren: Damals wurde das DFB-Team Dritter. Ein Ergebnis, was nach dem Vorrundenaus bei der WM 2018 als Erfolg zu werten wäre.

16:50 Uhr: Erstmals tritt die deutsche Elf in ihren Trikots für die EM 2020 an. Vielleicht ein Wink in Richtung Mannschaft, so langsam in den Turniermodus umzuschalten?

16:42 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker! Die deutsche Nationalmannschaft kann am Abend das Ticket zur EM 2020 klarmachen. Dazu braucht die Elf von Bundestrainer Joachim Löw allerdings Schützenhilfe vom Nachbarn: Das DFB-Team kann sich definitiv für die EM 2020 qualifizieren, wenn im Parallelspiel in Belfast Nordirland gegen die Niederlande weniger Punkte holt als Deutschland gegen Weißrussland. Durchaus ein denkbares Szenario, aber dafür muss die Mannschaft um Keeper und Kapitän Manuel Neuer erst einmal liefern. Alles zum Spiel (Anstoß 20:45 Uhr MEZ) hier im Liveblog...