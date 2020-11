Liveticker: Deutschland - Tschechien

DEUTSCHLAND - TSCHECHIEN -:-

(Anstoß 20:45 Uhr MESZ)

----------

Im Testspiel gegen die Tschechen wird die DFB-Elf in einer Zusammensetzung auflaufen, die es so noch nicht gegeben hat - und so wohl auch nicht mehr geben wird. Bundestrainer Joachim Löw will seine Stammkräfte für die anstehenden Aufgaben in der Nations League gegen die Ukraine und in Spanien noch schonen. Andere, wie Kai Havertz oder Joshua Kimmich sind wegen Krankheit und Verletzung nicht dabei. Daher bietet sich gegen Tschechien einigen Neuen und den Ersatzspielern die Gelegenheit, auf sich aufmerksam zu machen. Beispielsweise ist Linksverteidiger Philipp Max erstmals mit dabei.

Wir berichten an dieser Stelle ab ca. 20:30 Uhr MESZ live von der Partie in Leipzig.