Liveticker: Deutschland - Spanien

Deutschland - Spanien 1:0

+++++

42. Minute: TOR für die deutsche Mannschaft.

39. Minute: Virginia Torrecilla liegt unweit ihrer Bank auf dem Rasen. Sie war bei einer Abwehraktion gegen Sara Däbritz unglücklich an der Ferse getroffen worden. Nach einer Behandlung kann sie aber (zunächst) weiter spielen.

38. Minute: Die letzten drei Minuten waren jetzt die Spanierinnen wieder im Ballbesitz.

35. Minute: Immer häufiger taucht die DFB-Elf im letzten Drittel, bzw. sogar im gegnerischen Sechzehner auf. Deutschland mittlerweile das bessere, weil aktivere Team.

32. Minute: Huth kommt über rechts durch und versucht es diesmal alleine. Doch der Abschluss ist zu schwach geschossen und kein Problem für die spanische Torhüterin.

29. Minute: Wieder ein viel versprechender Angriff der deutschen Mannschaft. Wieder über rechts - aber wieder fehlt der letzte entscheidende Pass.

24. Minute: Jetzt schwimmen die Spanierinnen hinten. Das deutsche Team spielt sich schön bis auf die Grundlinie. Die Flanke wird von Torhüterin Panos gerade noch abgefälscht. Huth wäre sonst einköpfbereit gewesen.

18. Minute: Gwinn schnappt sich im gegnerischen Strafraum einen Ball vom Fuß einer Spanierin und hält drauf. Die Keeperin Panos hat das Leder sicher.

17. Minute: Nächste gute Gelegenheit für Spanien: Meseguer schießt von der Strafraumgrenze knapp links vorbei

14. Minute: Fast die gleiche Situation wie eben. Langer Ball in die Zentrale der deutschen Abwehr. Die Spanierin ist durch verzieht aber kläglich. Glück für das deutsche Team. Die Abstimmung zwischen Hegering und Doorsoun stimmt nicht.

9. Minute: Die Anfangsphase hat viel Tempo, auch das deutsche Team zeigt schon gute Angriffsansätze, letztlich aber noch nicht gefährlich.

5. Minute: Konter der Spanierinnen. Erst im letzten Moment geklärt von den deutschen Innenverteidigerinnen. Das war gefährlich!

4. Minute: Pünktlich zu Beginn der Partie fängt es in Valenciennes an zu regnen. Es schüttet wie aus Kübeln.

ANPFIFF!

17:47 Uhr: Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat ihre Mannschaft im zweiten WM-Gruppenspiel gegen Spanien auf drei Positionen verändert. Für die verletzte Dzsenifer Marozsan, die wegen eines gegen China (1:0) zum Auftakt erlittenen Zehenbruchs in der Vorrunde ausfällt, sowie Carolin Simon und Melanie Leupolz rücken am Mittwoch in Valenciennes Lena Goeßling, Lena Oberdorf und Verena Schweers in die Startelf des DFB-Teams. Für Schweers und Goeßling ist es jeweils der erste Einsatz in Frankreich.

17:46 Uhr: Deutschland gegen Spanien heißt die Partie - und das vor diesem Duell viel zitierte Wort "Schlüsselspiel" trifft es im Kern, denn die Partie der beiden siegreich ins Turnier gestarteten Teams ist absolut wegweisend. Grund dafür, ist der Modus bei der Weltmeisterschaft. Der Gruppensieger spielt gegen einen Dritten aus den Gruppen A, C oder D. Der Tabellenzweite hingegen trifft auf den Gruppensieger der Gruppe F, potenziell die USA.

17.45 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!