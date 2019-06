Liveticker: Deutschland - Schweden

Deutschland - Schweden: 0:0

4. Minute: Erste Ecke der deutschen Mannschaft, die zunächst kurz ausgeführt wird, bevor dann doch die Flanke kommt. Der Kopfball von Popp landet dann aber in den Armen der schwedischen Torfrau.

3. Minute: Etwas überraschend: Alexandra Popp spielt auf der Sechser-Position.

1. Minute: Der Ball rollt - Deutschland stößt an.

ANPFIFF

18:28 Uhr: Die Hymnen sind gesungen. Die Französin Stephanie Frappart wird die Partie in wenigen Augenblicken anpfeifen.

18:24 Uhr: Die deutschen Fußballerinnen starten also ohne Spielmacherin Dzsenifer Maroszan, die sich beim WM-Auftakt vor drei Wochen einen Zeh gebrochen hatte. Im Vergleich zum Achtelfinalsieg gegen Nigeria gibt es zwei Änderungen in der Startelf. Carolin Simon und Linda Dallmann ersetzten Verena Schweers und Melanie Leupolz.

18:24 Uhr: Die Hymnen werden gespielt - wir blicken auf die Aufstellung.

18:22 Uhr: Die erste Halbfinal-Paarung steht bereits fest. Am 2. Juli (21.00 Uhr) spielen England und die USA um den Einzug ins Finale, das am 7. Juli ebenfalls in Lyon (17.00 Uhr) steigt. Deutschland würde im Fall des Viertelfinalsieges gegen Schweden einen Tag später auf Europameister Niederlande treffen, die vor wenige Stunden vor dem Deutschland-Spiel die Italienerinnen mit 2:0 besiegten.

18:20 Uhr: Ähnlich hatte sich am Freitag auch Schwedens Trainer Peter Gerhardsson geäußert: "Wir sind auf die Hitze vorbereitet." Seit Freitagabend steht fest, dass beiden Teams der Halbfinal-Einzug genügt, um das Ticket für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Tokio zu lösen. Durch die 1:2-Niederlage gegen die USA in Paris ist Gastgeber Frankreich aus dem Turnier ausgeschieden, so dass in den Halbfinals in Lyon neben den Amerikanerinnen drei europäische Teams vertreten sein werden. Beim olympischen Fußball-Turnier gibt es für Europas Vertreter drei Plätze.

18:18 Uhr: Beim Spiel werden Pausen eingelegt, damit die Akteurinnen ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen können. Die DFB-Frauen sind nach eigenen Aussagen gut vorbereitet auf die hohen Temperaturen, die derzeit in Frankreich herrschen. Am Freitag wurde in der Nähe von Montpellier am Mittelmeer ein Rekordwert von 45,1 Grad gemessen. Im Norden ist es aber deutlich kühler. "Die Spielerinnen müssen viel trinken und auch die Ernährung wird entsprechend angepasst", sagte Voss-Tecklenburg. Zudem sollen die Spielerinnen ausreichend Sonnenschutz auftragen.

18:17 Uhr: Im Roazhon Park in Rennes sind es aktuell 32 Grad im Schatten - den man auf dem Rasen bisher mit der Lupe suchen muss. Martina Voss-Tecklenburg geht mit der Hitze gelassen um. "Wir haben das so wenig wie möglich thematisiert. Damit würde man den Spielerinnen vielleicht zu viele Alibis geben. Die Schwedinnen müssen ja auch spielen und haben dieselben Bedingungen", sagte die Bundestrainerin.

18:16 Uhr: Gegen Schweden steht viel auf dem Spiel. Nicht nur ein Platz im WM-Halbfinale, auch das Ticket für Olympia im kommenden Jahr kann heute gebucht werden. Bleiben die DFB-Frauen Schwedens Angstgegnerinnen? Kann die schwedische Sturmreihe Almuth Schult den ersten Gegentreffer des Turniers einschenken?

18.15 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!